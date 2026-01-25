ఘుమఘుమలాడే "సేమియా పులావ్" - ఉప్మా కన్నా రుచిగా ఉంటుంది! - పైగా పొడిపొడిగా!
- సేమియాతో ఉప్మా, పాయసం కాదు - ఇలా వెరైటీగా పులావ్ చేసుకోండి, ఫేవరెట్ అయిపోతుంది!
Published : January 25, 2026 at 10:26 AM IST
Tasty Semiya Pulao: ఘుమఘుమలాడే వాసనతో, నెయ్యి టేస్ట్తో అద్దిరిపోయే పులావ్ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. వేడివేడి పులావ్ను నచ్చిన కూరతో తింటే ఆ కాంబినేషన్ అద్దిరిపోతుంది. అయితే పులావ్ అంటే చాలా మంది బాస్మతీ లేదా నార్మల్ రైస్ యూజ్ చేసి చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? పాయసం కోసం ఉపయోగించే సేమియాతో కూడా అద్దిరిపోయే పులావ్ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ గురించి చెప్పక్కర్లేదు. పొడిపొడిలాడుతూ తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇక ఈ పులావ్ చికెన్, మటన్, రైతాతో కిర్రాక్ ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని, పొడిపొడిలాడే సేమియా పులావ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- సేమియా - 1 కప్పు
- నూనె - 1 టేబుల్స్పూన్
- నెయ్యి - 1 టేబుల్స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
- లవంగాలు - 4
- యాలకులు - 3
- అనాస పువ్వు - 1
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఉల్లిపాయ - 1
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- జీడిపప్పు - కొద్దిగా
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- బంగాళాదుంప - 1
- బీన్స్ - 3
- క్యారెట్ - 1
- పచ్చి బఠాణీ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం - అర టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- పుదీనా తరుగు - కొద్దిగా
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి సేమియా వేసి లో-ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించాలి. సేమియా దోరగా వేగినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
- ఈలోపు రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, బీన్స్, కొత్తిమీర, పుదీనాను సన్నగా తరగాలి. అదే విధంగా బంగాళాదుంప, క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా కట్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగుమందంగా, వెడల్పుగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నూనె, నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు వేసి దోరగా వేయించి తీసి పక్కన ఉంచాలి. అదే నెయ్యిలో జీలకర్ర, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, అనాసపువ్వు, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకు వేసి వేయించాలి.
- మసాలాలు వేగి మంచి స్మెల్ వస్తున్నప్పుడు సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు వేగాక కరివేపాకు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి. అనంతరం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు కలుపుతూ మగ్గించాలి.
- అల్లం వేగి పచ్చి వాసన పోయాక బంగాళాదుంప, క్యారెట్, బీన్స్, పచ్చి, బఠాణీ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించాలి.
- కూరగాయ ముక్కలు మగ్గినాక పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి మరిగించాలి.
- వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు సాల్ట్ చెక్ చేసుకుని వేయించిన సేమ్యా వేసి ఉండలు లేకుండా కలిపి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఉడికించాలి.
- సేమ్యా ఉడికి కాస్త దగ్గరపడినప్పుడు ఓసారి కలిపి మంటను పూర్తిగా సిమ్లో పెట్టి మూత ఉంచి నీరు మొత్తం ఇంకిపోయే వరకు కుక్ చేయాలి. ఇది కుక్ అవ్వడానికి 5 నుంచి 10 నిమిషాల టైమ్ పడుతుంది. ముందుగా ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూడండి, పర్ఫెక్ట్గా ఉడికింది అంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. కాస్త పలుకు ఉంది అంటే మూత పెట్టి మరికాసేపు ఉడికించుకోవచ్చు.
- సేమియా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినాక నిమ్మరసం, వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు, కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేసి కలిపి ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సేమియా పులావ్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- నార్మల్ సేమియా బదులు బయట మార్కెట్లో దొరికే రోస్టెడ్ సేమియా తీసుకోవచ్చు. అయితే అది వాడినా ఓ రెండు నిమిషాల పాటు అంటే కాస్త వెచ్చగా మారే వరకు డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. అదే నార్మల్ అయితే గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించాలి.
- ఈ పులావ్ కోసం పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా టమాటా, క్యాప్సికం సహా ఇతర కూరగాయలను కూడా వాడొచ్చు.
