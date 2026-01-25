ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే "సేమియా పులావ్​" - ఉప్మా కన్నా రుచిగా ఉంటుంది! - పైగా పొడిపొడిగా!

- సేమియాతో ఉప్మా, పాయసం కాదు - ఇలా వెరైటీగా పులావ్​ చేసుకోండి, ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

Tasty Semiya Pulao
Tasty Semiya Pulao (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 25, 2026 at 10:26 AM IST

Tasty Semiya Pulao: ఘుమఘుమలాడే వాసనతో, నెయ్యి టేస్ట్​తో అద్దిరిపోయే పులావ్​ అంటే అందరికీ ఇష్టమే. వేడివేడి పులావ్​ను నచ్చిన కూరతో తింటే ఆ కాంబినేషన్​ అద్దిరిపోతుంది. అయితే పులావ్​ అంటే చాలా మంది బాస్మతీ లేదా నార్మల్​ రైస్​ యూజ్​ చేసి చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? పాయసం కోసం ఉపయోగించే సేమియాతో కూడా అద్దిరిపోయే పులావ్​ చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ గురించి చెప్పక్కర్లేదు. పొడిపొడిలాడుతూ తినేకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇక ఈ పులావ్​ చికెన్​, మటన్​, రైతాతో కిర్రాక్​ ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని, పొడిపొడిలాడే సేమియా పులావ్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Semiya Pulao
సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • సేమియా - 1 కప్పు
  • నూనె - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • దాల్చిన చెక్క - కొద్దిగా
  • లవంగాలు - 4
  • యాలకులు - 3
  • అనాస పువ్వు - 1
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • జీడిపప్పు - కొద్దిగా
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • బంగాళాదుంప - 1
  • బీన్స్​ - 3
  • క్యారెట్​ - 1
  • పచ్చి బఠాణీ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • పుదీనా తరుగు - కొద్దిగా
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
Semiya Pulao
మసాలా దినుసులు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి సేమియా వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ వేయించాలి. సేమియా దోరగా వేగినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
  • ఈలోపు రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ప్రిపేర్​ చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, బీన్స్​, కొత్తిమీర, పుదీనాను సన్నగా తరగాలి. అదే విధంగా బంగాళాదుంప, క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి సన్నగా కట్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగుమందంగా, వెడల్పుగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నూనె, నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
Semiya Pulao
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • కాగిన నెయ్యిలో జీడిపప్పు వేసి దోరగా వేయించి తీసి పక్కన ఉంచాలి. అదే నెయ్యిలో జీలకర్ర, దాల్చినచెక్క, లవంగాలు, అనాసపువ్వు, యాలకులు, బిర్యానీ ఆకు వేసి వేయించాలి.
  • మసాలాలు వేగి మంచి స్మెల్​ వస్తున్నప్పుడు సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు వేయించాలి.
Semiya Pulao
కూరగాయల ముక్కలు (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయలు వేగాక కరివేపాకు వేసి ఓ నిమిషం వేయించాలి. అనంతరం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు కలుపుతూ మగ్గించాలి.
  • అల్లం వేగి పచ్చి వాసన పోయాక బంగాళాదుంప, క్యారెట్​, బీన్స్​, పచ్చి, బఠాణీ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మగ్గించాలి.
Semiya Pulao
పుదీనా - కొత్తిమీర (Getty Images)
  • కూరగాయ ముక్కలు మగ్గినాక పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి మరిగించాలి.
  • వాటర్​ బాయిల్​ అవుతున్నప్పుడు సాల్ట్​ చెక్​ చేసుకుని వేయించిన సేమ్యా వేసి ఉండలు లేకుండా కలిపి మూత పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఉడికించాలి.
Semiya Pulao
జీడిపప్పు (Getty Images)
  • సేమ్యా ఉడికి కాస్త దగ్గరపడినప్పుడు ఓసారి కలిపి మంటను పూర్తిగా సిమ్​లో పెట్టి మూత ఉంచి నీరు మొత్తం ఇంకిపోయే వరకు కుక్​ చేయాలి. ఇది కుక్​ అవ్వడానికి 5 నుంచి 10 నిమిషాల టైమ్​ పడుతుంది. ముందుగా ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూడండి, పర్ఫెక్ట్​గా ఉడికింది అంటే స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవచ్చు. కాస్త పలుకు ఉంది అంటే మూత పెట్టి మరికాసేపు ఉడికించుకోవచ్చు.
  • సేమియా పర్ఫెక్ట్​గా కుక్​ అయినాక నిమ్మరసం, వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు, కొత్తిమీర, పుదీనా తరుగు వేసి కలిపి ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సేమియా పులావ్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Semiya Pulao
సేమియా పులావ్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • నార్మల్​ సేమియా బదులు బయట మార్కెట్లో దొరికే రోస్టెడ్​ సేమియా తీసుకోవచ్చు. అయితే అది వాడినా ఓ రెండు నిమిషాల పాటు అంటే కాస్త వెచ్చగా మారే వరకు డ్రై రోస్ట్​ చేసుకోవాలి. అదే నార్మల్​ అయితే గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించాలి.
  • ఈ పులావ్​ కోసం పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా టమాటా, క్యాప్సికం సహా ఇతర కూరగాయలను కూడా వాడొచ్చు.

