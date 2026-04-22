సేమియాతో పాయసం కాదు - ఇలా "పాన్​కేక్స్"​ చేసుకోండి! - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్స్​కు బెస్ట్​!

- రెగ్యులర్ టిఫెన్స్​ను మించిన రుచి - పిల్లలు ఎంజాయ్​ చేస్తూ తింటుంటారు!

Published : April 22, 2026 at 6:43 PM IST

Tasty and Healthy Semiya Pancakes: మార్నింగ్​ అయ్యిందంటే ఇడ్లీ, దోశ, వడ అంటూ టిఫెన్స్​ ప్రిపరేషన్​లో మునిగిపోతుంటారు అమ్మలు. తీరా ప్రిపేర్​ చేశాక ఎప్పుడూ ఇవేనా అని ముఖం మాడుస్తుంటారు పిల్లలు. చాలా ఇళ్లల్లో ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది. రొటీన్​ ఫుడ్​ అయ్యేసరికి అంత ఇష్టం కూడా ఉండదు. అయితే అలాంటి వారు కూడా ఇష్టంగా తినేలా మీ కోసం అద్దిరిపోయే రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే సేమియా పాన్​​కేక్స్​. టేస్ట్​తో పాటు కొత్తగా ఉండటంతో పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు. రెగ్యులర్​ టిఫెన్స్​తో పోలిస్తే దీనిని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. ఇక ఈ పాన్​కేక్​ కేవలం బ్రేక్​ఫాస్ట్​గా మాత్రమే కాకుండా స్నాక్స్​గా కూడా ఇవి బెస్ట్​ ఆప్షన్​. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని సేమియా ​పాన్​కేక్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • వేయించిన సేమియా - 1 కప్పు
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • క్యారెట్​ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:

  • మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి వేయించిన సేమియా వేసి అది మునిగేంతవరకు బాగా మరిగే నీటిని పోసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. వేయించిన సేమియా లేకపోతే నార్మల్​ సేమియాను ఓ రెండు నిమిషాలు దోరగా ఫ్రై చేసి అయినా మిక్స్​ చేసుకోవచ్చు.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్కను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా క్యారెట్​పై ఉండే పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
  • సేమియా నానినాక నీటిని వంపేసి జల్లి గిన్నెలో వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
  • ఆ తర్వాత సేమియాను మిక్సింగ్​ బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ఉల్లిపాయ, క్యారెట్​ తురుము, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, ఉప్పు, మిరియాల పొడి, జీలకర్ర, ఇంగువ, బొంబాయి రవ్వ, బియ్యప్పిండి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్​ పోసుకుంటూ పాన్​ కేక్​కు సరిపడే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్​ చేసుకుని మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు అలానే వదిలేయాలి.
  • ఆ తర్వాత చూస్తే రవ్వ నీటిని పీల్చుకుని కాస్త గట్టిపడుతుంది. ఈ స్టేజ్​లో మరో అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి పిండిని రెండీ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​కేక్స్​ వేయించేందుకు సరిపడే పాన్​ పెట్టి అర టీస్పూన్​ నెయ్యి వేసుకోవాలి.
  • నెయ్యి కరిగినాక పిండిని వేసుకుని లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి మూత పెట్టి కాల్చుకోవాలి.
  • పాన్​ కేక్​ ఓవైపు కాలినాక కాస్త నెయ్యి అప్లై చేసి రెండో వైపు తిరగేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఇలా రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని కావాల్సినన్నీ పాన్​కేక్స్​గా చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సేమియా పాన్​కేక్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
