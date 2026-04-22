సేమియాతో పాయసం కాదు - ఇలా "పాన్కేక్స్" చేసుకోండి! - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్కు బెస్ట్!
- రెగ్యులర్ టిఫెన్స్ను మించిన రుచి - పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటుంటారు!
Published : April 22, 2026 at 6:43 PM IST
Tasty and Healthy Semiya Pancakes: మార్నింగ్ అయ్యిందంటే ఇడ్లీ, దోశ, వడ అంటూ టిఫెన్స్ ప్రిపరేషన్లో మునిగిపోతుంటారు అమ్మలు. తీరా ప్రిపేర్ చేశాక ఎప్పుడూ ఇవేనా అని ముఖం మాడుస్తుంటారు పిల్లలు. చాలా ఇళ్లల్లో ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది. రొటీన్ ఫుడ్ అయ్యేసరికి అంత ఇష్టం కూడా ఉండదు. అయితే అలాంటి వారు కూడా ఇష్టంగా తినేలా మీ కోసం అద్దిరిపోయే రెసిపీ ఒకటి తీసుకొచ్చాం. అదే సేమియా పాన్కేక్స్. టేస్ట్తో పాటు కొత్తగా ఉండటంతో పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు. రెగ్యులర్ టిఫెన్స్తో పోలిస్తే దీనిని తయారు చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక ఈ పాన్కేక్ కేవలం బ్రేక్ఫాస్ట్గా మాత్రమే కాకుండా స్నాక్స్గా కూడా ఇవి బెస్ట్ ఆప్షన్. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని సేమియా పాన్కేక్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- వేయించిన సేమియా - 1 కప్పు
- ఉల్లిపాయ - 1
- క్యారెట్ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- ఇంగువ - చిటికెడు
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
- బియ్యప్పిండి - అర కప్పు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి వేయించిన సేమియా వేసి అది మునిగేంతవరకు బాగా మరిగే నీటిని పోసి ఓ 5 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి. వేయించిన సేమియా లేకపోతే నార్మల్ సేమియాను ఓ రెండు నిమిషాలు దోరగా ఫ్రై చేసి అయినా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, అల్లం ముక్కను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా క్యారెట్పై ఉండే పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి.
- సేమియా నానినాక నీటిని వంపేసి జల్లి గిన్నెలో వేసి ఓ రెండు నిమిషాలు అలానే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత సేమియాను మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ఉల్లిపాయ, క్యారెట్ తురుము, పచ్చిమిర్చి, అల్లం, ఉప్పు, మిరియాల పొడి, జీలకర్ర, ఇంగువ, బొంబాయి రవ్వ, బియ్యప్పిండి, కరివేపాకు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి ఓసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ పాన్ కేక్కు సరిపడే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా మిక్స్ చేసుకుని మూత పెట్టి 10 నిమిషాల పాటు అలానే వదిలేయాలి.
- ఆ తర్వాత చూస్తే రవ్వ నీటిని పీల్చుకుని కాస్త గట్టిపడుతుంది. ఈ స్టేజ్లో మరో అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి పిండిని రెండీ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్కేక్స్ వేయించేందుకు సరిపడే పాన్ పెట్టి అర టీస్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- నెయ్యి కరిగినాక పిండిని వేసుకుని లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మూత పెట్టి కాల్చుకోవాలి.
- పాన్ కేక్ ఓవైపు కాలినాక కాస్త నెయ్యి అప్లై చేసి రెండో వైపు తిరగేసి మరికాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకున్నాక తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని కావాల్సినన్నీ పాన్కేక్స్గా చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సేమియా పాన్కేక్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
