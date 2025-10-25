ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ "సేమియా కేసరి విత్ గులాబ్​జామూన్ " -

సేమియా, గులాబ్​జామూన్​ కాంబినేషన్​తో స్వీట్ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

Vermicelli Kesari With Gulab Jamun
Vermicelli Kesari With Gulab Jamun (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 2:26 PM IST

3 Min Read
Vermicelli Kesari With Gulab Jamun : సేమియా కేసరి, గులాబ్​జామూన్ స్వీట్లంటే చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని వేర్వేరుగా కాకుండా ఓసారి ఈ కాంబినేషన్ సేమియా కేసరి విత్ గులాబ్ జామ్​ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. సింపుల్​గా కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు? మరి టేస్టీ టేస్టీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Semiya Kesari with Gulab Jamun
సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఇన్​స్టంట్ గులాబ్​జామూన్ మిక్స్ - 1 కప్పు
  • పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 20
  • సేమియా - ఒకటిన్నర కప్పు
Semiya Kesari with Gulab Jamun
జీడిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా ప్లేట్​లో ఒక కప్పు ఇన్​స్టంట్​ గులాబ్​జామ్​ మిక్స్ వేసి కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ కలపాలి. ఆ తర్వాత పిండిపై మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒకటిన్నర కప్పుల పంచదార, ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు పాకం వచ్చే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి.
  • మరోవైపు పిండిని మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకొని చిన్నచిన్న బాల్స్​లాగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Semiya Kesari with Gulab Jamun
పంచదార (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న జామూన్​ బాల్స్ వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • జామూన్​లు పైకి తేలిన తర్వాత అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పంచదార పాకంలో జామూన్​ బాల్స్ వేసి కలిపి గంట సేపు మూతపెట్టాలి.
  • గంట తర్వాత అందులోని పంచదార సిరప్​ను తీసుకొని బాల్స్​ను అలాగే ఉంచాలి.
Semiya Kesari with Gulab Jamun
నెయ్యి (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత 20 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి దోరగా వేయించి వీటిని ప్లేట్​లో తీసుకోవాలి.
  • ఇదే పాన్​లో ఒకటిన్నర కప్పుల సేమియా వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి దోరగా వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో మరిగించిన మూడు కప్పుల వేడి నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోయాలి. అనంతరం బాగా కలిపి మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మెత్తగా ఉడికించాలి.
  • సేమియా పూర్తిగా ఉడికిన తర్వాత ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న పంచదార సిరప్​, ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమం చిక్కబడేంత వరకు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి.
  • ఆ తర్వాత తీసి పెట్టుకున్న గులాబ్ జామూన్​లు వేసి కలిపాలి. అనంతరం వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మిక్స్ చేసి మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూశారంటే టేస్టీటేస్టీ సేమియా కేసరి విత్ గులాబ్​జామూన్ ​సిద్ధమైనట్లే!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

