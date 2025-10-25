టేస్టీ "సేమియా కేసరి విత్ గులాబ్జామూన్ " -
సేమియా, గులాబ్జామూన్ కాంబినేషన్తో స్వీట్ రెసిపీ - ఇంటిల్లిపాదీ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 2:26 PM IST
Vermicelli Kesari With Gulab Jamun : సేమియా కేసరి, గులాబ్జామూన్ స్వీట్లంటే చాలా మంది ఇష్టంగా తింటారు. వీటిని వేర్వేరుగా కాకుండా ఓసారి ఈ కాంబినేషన్ సేమియా కేసరి విత్ గులాబ్ జామ్ చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. సింపుల్గా కేవలం నిమిషాల్లోనే దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు? మరి టేస్టీ టేస్టీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
"పల్లీలతో దోసె, మినప్పప్పుతో చట్నీ" - పోషక విలువలున్న ఇలాంటి టిఫిన్ ట్రై చేయండి!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఇన్స్టంట్ గులాబ్జామూన్ మిక్స్ - 1 కప్పు
- పంచదార - ఒకటిన్నర కప్పు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 20
- సేమియా - ఒకటిన్నర కప్పు
తయారీ విధానం :
- ముందుగా ప్లేట్లో ఒక కప్పు ఇన్స్టంట్ గులాబ్జామ్ మిక్స్ వేసి కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ కలపాలి. ఆ తర్వాత పిండిపై మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒకటిన్నర కప్పుల పంచదార, ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్లు పోయాలి. ఇప్పుడు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఐదు నిమిషాల పాటు పాకం వచ్చే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. అలాగే ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి.
- మరోవైపు పిండిని మరోసారి కలిపి కొద్దికొద్దిగా పిండిని తీసుకొని చిన్నచిన్న బాల్స్లాగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వీటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న జామూన్ బాల్స్ వేసి రెండు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
- జామూన్లు పైకి తేలిన తర్వాత అటుఇటు టర్న్ చేస్తూ వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పంచదార పాకంలో జామూన్ బాల్స్ వేసి కలిపి గంట సేపు మూతపెట్టాలి.
- గంట తర్వాత అందులోని పంచదార సిరప్ను తీసుకొని బాల్స్ను అలాగే ఉంచాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేయాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత 20 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి దోరగా వేయించి వీటిని ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇదే పాన్లో ఒకటిన్నర కప్పుల సేమియా వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఇందులో మరిగించిన మూడు కప్పుల వేడి నీటిని కొద్దికొద్దిగా పోయాలి. అనంతరం బాగా కలిపి మూతపెట్టి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మెత్తగా ఉడికించాలి.
- సేమియా పూర్తిగా ఉడికిన తర్వాత ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న పంచదార సిరప్, ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమం చిక్కబడేంత వరకు మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత తీసి పెట్టుకున్న గులాబ్ జామూన్లు వేసి కలిపాలి. అనంతరం వేయించిన జీడిపప్పు పలుకులు వేసి మిక్స్ చేసి మూతపెట్టి 10 నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూశారంటే టేస్టీటేస్టీ సేమియా కేసరి విత్ గులాబ్జామూన్ సిద్ధమైనట్లే!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెట్టారంటే పిల్లలు, పెద్దలూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
రోడ్సైడ్ బండ్లపై "టమోటా, కొబ్బరి చట్నీ" ఇలాగే చేస్తారు! - మీరూ ఓసారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి!
క్రిస్పీ, టేస్టీ "ఆనియన్ స్ప్రింగ్ రోల్స్" - తక్కువ పదార్థాలతో ఇంట్లోనూ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!