సేమియాతో పాయసం రొటీన్ - ఇలా "చక్కెర పొంగలి" చేసుకోండి - అద్భుతంగా ఉంటుంది!
- 'చక్కెర పొంగలి' సేమియాతో చేసుకుంటే అదుర్స్! - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
Published : December 2, 2025 at 4:09 PM IST
Semiya Chakkara Pongali: ఇంట్లో సేమియా ఉందంటే మెజార్టీ పీపుల్ పాయసం చేస్తుంటారు. లేదంటే ఉప్మా, కేసరి, దద్దోజనం వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? సేమియాతో కమ్మని చక్కెర పొంగలి కూడా చేసుకోవచ్చు. ఘుమఘుమలాడే వాసన, అద్భుతమైన రుచితో ఎంతో బాగుంటుంది. ఎప్పుడు రైస్తో కాకుండా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. సరికొత్త టేస్ట్ను ఆస్వాదిస్తారు. అకేషన్స్, పండగలప్పుడు చేసుకోవడానికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా సేమియా చక్కెర పొంగలి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- సేమియా - ముప్పావు కప్పు
- పెసరపప్పు - పావు కప్పు
- బెల్లం తురుము - ముప్పావు కప్పు
- నెయ్యి - సరిపడా
- ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు - కొన్ని
- జీడిపప్పు పలుకులు - కొద్దిగా
- కిస్మిస్ - కొన్ని
- బాదం పప్పులు - కొన్ని
- యాలకుల పొడి - చిటికెడు
- పచ్చ కర్పూరం - చిటికెడు
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి పెసరపప్పు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- పప్పు నానిన తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి రెండు టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో సేమియా వేసి లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- సేమియా దోరగా వేగిన తర్వాత ప్లేట్లోకి తీసి పెట్టుకోవాలి. అదే పాన్లో రెండున్నర కప్పుల నీరు పోసుకోవాలి. వాటర్ బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు నానబెట్టిన పెసరపప్పును నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- పెసరపప్పు ఉడుకుతున్నప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించిన సేమియా వేసి కలుపుకోవాలి. అనంతరం రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. ఇది ఉడికేలోపు మరో స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి.
- కాగిన నెయ్యిలో ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి. కొబ్బరి ముక్కలు సగం వరకు వేగినాక జీడిపప్పు, బాదం పలుకులు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. చివరగా కిస్మిస్ వేసి ఫ్రై చేసి పాన్ను పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అదే స్టవ్ మీద మరో గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి. అందులోకి పావు కప్పు వాటర్ పోసి కరిగించుకోవాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగి ఓ పొంగు వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- సేమ్యా ఉడికి కాస్త దగ్గరపడిన తర్వాత బెల్లం నీటిని వడకట్టి పోసుకోవాలి. అనంతరం మరికొంచెం నెయ్యి వేసి కలిపి దగ్గరపడేలా ఉడికించుకోవాలి.
- బెల్లం, సేమియా మిశ్రమం కాస్త దగ్గర పడినప్పుడు ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు, యాలకుల పొడి, కొద్దిగా నెయ్యి, పచ్చ కర్పూరం వేసి కలుపుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే కమ్మని సేమియా చక్కెర పొంగలి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
టిప్స్:
- ఇక్కడ నార్మల్ లేదా రోస్టెడ్ సేమియా రెండింటిని ఉపయోగించవచ్చు. రోస్టెడ్ సేమియా అయితే డైరెక్ట్గా ఉపయోగించవచ్చు.
- పెసరపప్పును దోరగా వేయించి నానబెట్టుకుని ఉపయోగించినా చక్కెర పొంగలి రుచి బాగుంటుంది.
- బెల్లం తురుము బదులు పంచదార కూడా వేసుకోవచ్చు. అయితే దీనిని నేరుగా సేమియా ఉడికేటప్పుడు వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఈ పొంగలికి నెయ్యి కాస్త ఎక్కువే పడుతుంది. కాబట్టి చూసి యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే సేమియా, బెల్లం మిశ్రమం మరీ దగ్గరపడిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే చల్లారిన తర్వాత మరింత గట్టిపడుతుంది.
