సేమియాతో పాయసం రొటీన్​ - ఇలా "చక్కెర పొంగలి" చేసుకోండి - అద్భుతంగా ఉంటుంది!

- 'చక్కెర పొంగలి' సేమియాతో చేసుకుంటే అదుర్స్​! - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Semiya Chakkara Pongali
Semiya Chakkara Pongali
Semiya Chakkara Pongali: ఇంట్లో సేమియా ఉందంటే మెజార్టీ పీపుల్​ పాయసం చేస్తుంటారు. లేదంటే ఉప్మా, కేసరి, దద్దోజనం వంటివి చేస్తుంటారు. కానీ మీకు తెలుసా? సేమియాతో కమ్మని చక్కెర పొంగలి కూడా చేసుకోవచ్చు. ఘుమఘుమలాడే వాసన, అద్భుతమైన రుచితో ఎంతో బాగుంటుంది. ఎప్పుడు రైస్​తో కాకుండా ఓసారి ఇలా ట్రై చేయండి. సరికొత్త టేస్ట్​ను ఆస్వాదిస్తారు. అకేషన్స్​, పండగలప్పుడు చేసుకోవడానికి ఇది బెస్ట్​ ఆప్షన్​. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్​ చేయకుండా సేమియా చక్కెర పొంగలి ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Semiya
సేమియా

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • ​సేమియా - ముప్పావు కప్పు
  • పెసరపప్పు - పావు కప్పు
  • బెల్లం తురుము - ముప్పావు కప్పు
  • నెయ్యి - సరిపడా
  • ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు - కొన్ని
  • జీడిపప్పు పలుకులు - కొద్దిగా
  • కిస్​మిస్​ - కొన్ని
  • బాదం పప్పులు - కొన్ని
  • యాలకుల పొడి - చిటికెడు
  • పచ్చ కర్పూరం - చిటికెడు
Moong Dal
పెసరపప్పు

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి పెసరపప్పు తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి సరిపడా నీళ్లు పోసి సుమారు గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • పప్పు నానిన తర్వాత స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో సేమియా వేసి లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Ghee
నెయ్యి
  • సేమియా దోరగా వేగిన తర్వాత ప్లేట్​లోకి తీసి పెట్టుకోవాలి. అదే పాన్​లో రెండున్నర కప్పుల నీరు పోసుకోవాలి. వాటర్​ బాయిల్​ అవ్వడం స్టార్ట్​ అయినప్పుడు నానబెట్టిన పెసరపప్పును నీళ్లు లేకుండా వేసుకుని మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • పెసరపప్పు ఉడుకుతున్నప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టి వేయించిన సేమియా వేసి కలుపుకోవాలి. అనంతరం రెండు టీ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి లో ఫ్లేమ్​లోనే మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి. ఇది ఉడికేలోపు మరో స్టవ్​ మీద పాన్​ పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకోవాలి.
Jaggery
బెల్లం తురుము
  • కాగిన నెయ్యిలో ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి. కొబ్బరి ముక్కలు సగం వరకు వేగినాక జీడిపప్పు, బాదం పలుకులు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. చివరగా కిస్​మిస్​ వేసి ఫ్రై చేసి పాన్​ను పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అదే స్టవ్​ మీద మరో గిన్నె పెట్టి బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి. అందులోకి పావు కప్పు వాటర్​ పోసి కరిగించుకోవాలి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగి ఓ పొంగు వచ్చిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
Dry Fruits
డ్రైఫ్రూట్స్​
  • సేమ్యా ఉడికి కాస్త దగ్గరపడిన తర్వాత బెల్లం నీటిని వడకట్టి పోసుకోవాలి. అనంతరం మరికొంచెం నెయ్యి వేసి కలిపి దగ్గరపడేలా ఉడికించుకోవాలి.
  • బెల్లం, సేమియా మిశ్రమం కాస్త దగ్గర పడినప్పుడు ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న డ్రైఫ్రూట్స్​ పలుకులు, యాలకుల పొడి, కొద్దిగా నెయ్యి, పచ్చ కర్పూరం వేసి కలుపుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకుంటే కమ్మని సేమియా చక్కెర పొంగలి రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Semiya Chakkara Pongali
సేమియా చక్కెర పొంగలి

టిప్స్​:

  • ఇక్కడ నార్మల్​ లేదా రోస్టెడ్​ సేమియా రెండింటిని ఉపయోగించవచ్చు. రోస్టెడ్​ సేమియా అయితే డైరెక్ట్​గా ఉపయోగించవచ్చు.
  • పెసరపప్పును దోరగా వేయించి నానబెట్టుకుని ఉపయోగించినా చక్కెర పొంగలి రుచి బాగుంటుంది.
  • బెల్లం తురుము బదులు పంచదార కూడా వేసుకోవచ్చు. అయితే దీనిని నేరుగా సేమియా ఉడికేటప్పుడు వేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఈ పొంగలికి నెయ్యి కాస్త ఎక్కువే పడుతుంది. కాబట్టి చూసి యాడ్​ చేసుకోవాలి. అలాగే సేమియా, బెల్లం మిశ్రమం మరీ దగ్గరపడిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయొద్దు. ఎందుకంటే చల్లారిన తర్వాత మరింత గట్టిపడుతుంది.

రాగి పిండితో "స్వీట్​ పొంగనాలు" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్స్​గా బెస్ట్​!

టమాటా, వంకాయ కాంబోలో "దోసకాయ పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి అమృతమే!

