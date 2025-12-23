చింతపండు లేకుండా "స్పైసీ రొయ్యల కర్రీ" - సెమీ గ్రేవీతో అద్దిరిపోతుంది!
రొయ్యల కర్రీ ఇలా చేశారంటే - అన్నం, చపాతీ, బిర్యానీల్లోకి ఘుమఘుమలాడుతుంది!
royyal_curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 23, 2025 at 10:22 AM IST
Royyal Curry : రొయ్యల వేపుడు, చారు కాకుండా ఇలా సెమీ గ్రేవీ కర్రీ ట్రై చేసి చూడండి. అన్నం చపాతీల్లోకి తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. చింతపండు రసం లేకుండా ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. అన్నం, చపాతీల్లోకి ఈ కర్రీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- రొయ్యలు - అర కేజీ
- నూనె - 5 టేబుల్ స్పూన్లు
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 3
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 2
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా రొయ్యలను బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. బయట క్లీన్ చేయించి తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇంట్లో కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకుని రొయ్యలు వేసుకోవాలి. అర టీ స్పూన్ పసుపు, ఉప్పు, నిమ్మరసం పిండి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికిస్తే రొయ్యల్లో నీళ్లు ఊరుతాయి. అవి ఇంకే వరకు వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి.
- ఇపుడు అదే కడాయిలో నూనె పోసి యాలకులు, లవంగాలు, జీలకర్ర, ఉల్లిపాయ తరుగు, దాల్చిన చెక్క వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి కట్ చేసి వేసుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు మెత్తబడి రంగు మారే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. వాసన పోయాక కారం, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా, మిరియాల పొడి వేసుకుని కలపాలి. అవి మాడిపోకుండా బాగా కలపాలి.
- రెండు నిమిషాల తర్వాత ఉడికించిన రొయ్యలు వేసుకోవాలి. కరివేపాకు కూడా వేసి మసాలాలో రొయ్యలను ఫ్రై చేయాలి. ఆ తర్వాత గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకోవాలి. ఉప్పు రుచి చూసుకుని గ్రేవీ చిక్కబడే వరకు 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కొత్తిమీర తరుగు కూడా చల్లుకుని మరో రెండు, మూడు నిమిషాల తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు. ఈ రొయ్యల కర్రీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.
