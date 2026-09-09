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'వినాయక విత్తనం' నాటుకుంటారా! - మీ ఇల్లంతా పూలు, పండ్ల మయం!

సీడ్ గణేషుడిని పూజిద్దాం - భావితరాలకు మంచి వాతావరణం అందిద్దాం!

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విత్తన గణపతి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 4:01 PM IST

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Eco friendly Seed Ganesha : వినాయక చవితికి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించి నవరాత్రులు పూజిస్తారు. ఆ తర్వాత నీటిలో నిమజ్జనం చేస్తారు. మరి! ఆ విగ్రహమే తిరిగి ప్రాణం పోసుకుని మొక్కలా ఎదిగితే?! ఇంటికి నీడనివ్వడంతో పాటు భావితరాలకు పూలు, పండ్లు అందిస్తే! ఏకంగా గణనాథుడే ఇంట్లో కొలువైనట్లుగా ఉంటుంది కదూ! అవును! పర్యావరణ పరిరక్షణలో మనమూ చేయి కలిపి పచ్చగా ఎదిగితే ఆ ఆనందమే వేరు. అదే ‘విత్తన వినాయక (సీడ్ గణపతి) విధానం.

విగ్రహ తయారీ ఇలా

  1. ముందుగా చెరువు మట్టి తీసుకొచ్చి అందులో ఎర్రమట్టితో పాటు సేంద్రియ ఎరువు, కొబ్బరి పీచు, దూది, ఆవు పేడ కలిపి విగ్రహం తయారు చేసుకోవాలి. గణపయ్య బొజ్జ భాగంలో తులసి, రావి, వేప, మారేడు, నేరేడు, మామిడి లేదా మీకు నచ్చిన పూలు, పండ్ల మొక్క విత్తనాలు ఉంచాలి. ఒకే విత్తనం కాకుండా పాదాలు, చేతులు, కిరీటం, బొజ్జలో ఐదారు రకాల విత్తనాలు కలిపి పెట్టుకోవాలి. విగ్రహం తయారు చేసిన తర్వాత కృత్రిమ రంగులు కాకుండా స్వచ్ఛమైన పసుపు, కుంకుమ, గంధం, బియ్యం పిండితో కళ్లు, నామాలను అలంకరించాలి.
  2. మూడు, ఐదు, నవరాత్రులు పూజలందుకున్న తర్వాత ఇంటి ఆవరణలో తాంబాలం లేదా పెద్ద గిన్నెలో లేదా పూల కుండీలో విగ్రహాన్ని పెట్టి మీ కుటుంబ సభ్యులంతా నీళ్లు పోస్తూ నిమజ్జనం చేయాలి.
  3. కరిగిన విగ్రహం నుంచి కొద్దిరోజుల తర్వాత అందులో మీరు దాచిన విత్తనాలు మొలకెత్తుతాయి. బొజ్జ గణపయ్య ప్రాణవాయువు ఇచ్చే మొక్క రూపంలో మన ముందు సాక్షాత్కరిస్తే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో!

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మనమూ ఆచరిద్దాం

  • మెగాస్టార్ చిరంజీవి సహా తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు పర్యావరణ ప్రేమికులు విత్తన గణపతి విధానాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. విద్యార్థుల భాగస్వామ్యంతో విత్తన బంతులను ప్రోత్సహించే స్వచ్ఛంద సంస్థలు, వ్యకులు కూడా వినాయక ఉత్సవాల వేళ దీనికోసం కృషి చేస్తున్నారు.
  • మట్టి విగ్రహాలు తయారు చేసే కుమ్మర్లు, ఇతర చేతివృత్తుల కళాకారులు సీడ్‌ గణపతి విగ్రహాలను రూపొందించి అందుబాటులో ఉంచారు.
  • హైదరాబాద్‌లో గ్రీన్‌ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ పేరుతో సీడ్‌ గణేశుని విగ్రహాలను తయారు చేయించి పంపిణీ చేస్తుండగా, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు, తిరుపతి తదితర నగరాలు, ప్రాంతాల్లో మట్టి కళాకారులు సీడ్‌ గణపతి తయారీని ఉపాధిగా మార్చుకునేలా పర్యావరణ ప్రేమికులు ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
  • ప్లాస్టర్‌ ఆఫ్‌ ప్యారిస్, కెమికల్‌ రంగుల వాడకం కట్టడిలో భాగంగా కాలుష్య నియంత్రణ మండలి మట్టి, సీడ్‌ గణపతి విగ్రహాలను పంపిణీ చేస్తోంది.

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విత్తన వినాయకుడు
SEED GANESHA

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