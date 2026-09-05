చైనా చెప్పని చక్రవర్తి సమాధి రహస్యాలు - భూగర్భంలో రాతి సైన్యం కాపలా!
- వెనకడుగు వేస్తున్న పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు - ఎందుకు తెరవాలనుకోవడం లేదు? - తెరవకపోవడం భయం కాదు, తెలివి అంటూ వాదన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 10:14 AM IST
Qin Shi Huang tomb : చైనా మొదటి చక్రవర్తి క్విన్ షి హువాంగ్ సమాధిలో నిధులున్నాయని అంచనా. కానీ, ఆ సమాధిని తెరిచేందుకు ప్రభుత్వం, పురావస్తు అధికారులు వెనకడుగు వేస్తున్నారు. క్రీ.పూ. 221లో దేశాన్ని ఏకీకృతం చేసిన క్విన్ షి హువాంగ్ అమరత్వం కోసం తపిస్తూ క్రీ.పూ. 210లో కన్నుమూశారు. ఇదిలా ఉండగా 1974 సంవత్సరంలో జియాన్ సమీపంలో బావి తవ్వుతున్న రైతులు ఈ సమాధిని కనుగొన్నారు. లోపల టెర్రకోట సైన్యం (మనుషులను పోలిన మట్టి సైనికుల విగ్రహాలు) బయటపడింది. లోపల అపార నిధి ఉన్నా ప్రాణాంతకమైన ఉచ్చులు, విషపూరిత పాదరస నదులు, పెళుసైన పైకప్పులున్నాయనే గుసగుసల కారణంగా లోపలికి వెళ్లడానికి ఎవ్వరూ సాహసించడంలేదు. ఈ అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ వెలుగుచూసినప్పటికీ పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు, ప్రభుత్వ అధికారులు సైతం చక్రవర్తి అంతర్గత సమాధిలోకి ఎన్నడూ ప్రవేశించలేదు. అందుకు ఓ కారణం ఉంది.
సమాధి లోపలికి ప్రవేశించడం ప్రాణాంతకమా?
చరిత్రకారుడు సిమా కియాన్ రచించిన 'రికార్డ్స్ ఆఫ్ ది గ్రాండ్ హిస్టోరియన్' (షిజి) గ్రంథంలో ఆ సమాధి రక్షణ ఏర్పాట్ల గురించి ఆందోళనకరంగా ప్రస్తావించారు. "సమాధిలోకి ప్రవేశించే ప్రయత్నం చేస్తే కాల్చడానికి క్రాస్బోలు సిద్ధంగా ఉంటాయని, పాదరస ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతారని" పేర్కొన్నాడు. ఇదిలా ఉండగా ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం ఈ వాదనలను సమర్థిస్తోంది. నేచర్ పత్రికలో 2020లో ప్రచురితమైన అధ్యయనం ప్రకారం, సమాధి చుట్టూ ఉన్న నేలలో పాదరసం స్థాయిలు అసాధారణంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయని వెల్లడించింది. భూమిలోకి చొచ్చుకుపోయే రాడార్ (గ్రౌండ్-పెనెట్రేటింగ్ రాడార్) ద్వారా 76 మీటర్ల ఎత్తైన పిరమిడ్ ఆకారపు దిబ్బ కింద విశాలమైన గదులు, గుహలు ఉన్నట్లు వెల్లడైంది. ఇది సిమా కియాన్ వర్ణించిన సంక్లిష్టమైన "భూగర్భ రాజభవనం"ను సూచిస్తోంది. అయితే, 2,200 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆ ఉచ్చులు పనిచేస్తాయా? అనే దానిపై కొంతమందికి సందేహం ఉన్నప్పటికీ, కేవలం పాదరసం వల్లనే ఆవిరయ్యే ప్రమాదం ఉందని, అది వేగంగా ఆవిరైపోయి గాలిని విషపూరితం చేయగలదని భావిస్తున్నారు.
'భూమి లోపల ఏం ఉంటుంది? - 22 ఏళ్ల పాటు తవ్వి ఎందుకు వెనక్కు వచ్చేశారు?'
భూగర్భ సర్వేల సమయంలో సమాధి నుంచి అధిక పాదరస సాంద్రత వెలువడుతోందని 'షాన్సీ ప్రావిన్షియల్ ఆర్కియాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్' పురావస్తు శాస్త్రవేత్త డువాన్ క్వింగ్బో ధ్రువీకరించారు. సమాధిని తెరవడం వల్ల ఊహించలేని ప్రమాదాలు తలెత్తవచ్చని 2006లో చైనా డైలీకి తెలిపారు.
ప్రమాదాలు ఎలా ఉంటాయి?
సమాధి వెలుగుచూసిన సమయంలో గాలి లోపలికి ప్రవేశించడం వల్ల టెర్రకోట సైన్యం రంగులు నిమిషాల్లోనే వెలిసిపోయాయట. ఇది ప్రాచీన, చారిత్రక సంపద విధ్వంసానికి కారణమవుతోందని అధికారులు, చరిత్రకారులు పేర్కొంటున్నారు. సమాధి లోపలున్న అనేక కళాఖండాలు సూర్యరశ్మి, ఆక్సిజన్, తేమ కారణంగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇదే విషయాన్ని 'చైనా స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ (SACH)' డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అయిన జాంగ్ బాయి 2005లో జియాన్లో జరిగిన 15వ ICOMOS అసెంబ్లీలో నొక్కి చెప్పారు. "ఈ సాంస్కృతిక అవశేషాలు 2వేల సంవత్సరాలకు పైగా సమాధిలో పాతిపెట్టబడి సమతుల్య స్థితిని సాధించాయి. వాటిని సరిగ్గా వెలకితీయలేకపోతే అవి త్వరగా పాడైపోతాయి," అని జాంగ్ అన్నారు. తవ్వకాలలో బయటపడిన ఏనుగు దంతాలు కేవలం రెండు గంటల్లోనే పొడిగా మారిపోయిన ఉదంతాన్ని ఉదహరించారు.
పురావస్తు శాస్త్రవేత్త డువాన్ క్వింగ్బో సైతం ఈ హెచ్చరికను పునరుద్ఘాటించారు. "ఇంకా చాలా విషయాలు తెలియకుండా ఉన్నందున, ప్రస్తుతానికి సమాధిని తెరవడానికి ఇది సరైన సమయం కాదు." అని పేర్కొన్నారు. సరైన రక్షణ టెక్నాలజీ లేకుండా తొందరపడటం పురావస్తు విధ్వంసమే అవుతుందని తవ్వకాలను వ్యతిరేకించారు.
అధికారిక వైఖరి ఎలా ఉందంటే!
ప్రపంచ మేధో సంపత్తి సంస్థ సూచించినట్లుగా, చైనా సాంస్కృతిక వారసత్వ చట్టాలు ముందుగా రక్షణకు ప్రాధాన్యమిస్తాయి. చైనా ప్రజా గణతంత్ర సాంస్కృతిక వారసత్వ పరిరక్షణ చట్టం, అత్యంత తీవ్రమైన పరిస్థితులలో మాత్రమే తవ్వకాలకు అనుమతిస్తుంది. ఈ సూత్రాన్ని క్విన్ షి హువాంగ్ సమాధి విషయంలో SACH సమర్థిస్తుంది అంటూ తిరస్కరించారు.
ఇదిలా ఉండగా 'క్విన్ షి హువాంగ్, అతని భూగర్భ రాజభవనం వారి గాఢ నిద్రను కొనసాగించనివ్వండి' అంటూ అంతర్జాతీయ స్మారక చిహ్నాలు, ప్రదేశాల మండలి' (ICOMOS) అప్పటి అధ్యక్షుడు మైఖేల్ పెట్జెట్ పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా 'క్విన్ షి హువాంగ్, అతని భూగర్భ రాజభవనం వారి గాఢ నిద్రను కొనసాగించనివ్వండి' అంటూ అంతర్జాతీయ స్మారక చిహ్నాలు, ప్రదేశాల మండలి' (ICOMOS) అప్పటి అధ్యక్షుడు మైఖేల్ పెట్జెట్ పేర్కొన్నారు. ఈ అద్భుతాన్ని తెరవడానికి నిరాకరించడం పిరికితనం కాదని, అది వివేకం అని పురావస్తు శాస్త్రవేత్త డువాంగ్ స్పష్టం చేశారు.
ఇవీ చదవండి :