మిక్సీ ఇలా పట్టి "టమాటా పచ్చడి" చేయండి - సూపర్ టేస్ట్! - మూడు నెలలు నిల్వ!

Tomato Pachadi
Tomato Pachadi (ETV Bharat)
Secret Tips to Make Tomato Pachadi : పచ్చళ్లలో "టమాటా పచ్చడి"కి ఉండే క్రేజ్ వేరు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ దీన్ని చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ పచ్చడిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్​లో తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఈ పచ్చడిని ఎప్పటిలా కాకుండా ఈసారి కాస్త పద్ధతి మార్చండి. ఇలా మిక్సీ పట్టి "టమాటా పచ్చడి" చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఇది రైస్​లోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్​లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే, దీన్ని ఒక్కసారి చేసుకుంటే మూడు నెలల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! మరి, లేట్ చేయకుండా నయా స్టైల్​లో నోరూరించే ఈ టమాటా పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Tomato Pachadi
Tomato Pachadi (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • టమాటాలు - కేజీ
  • ఆయిల్ - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మెంతులు - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • ధనియాలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • చింతపండు - 80 నుంచి 90 గ్రాములు
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - ఆరు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పసుపు - ఒక టీస్పూన్
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30 నుంచి 40
Tomato Pachadi
Tomato Pachadi (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తాజా టమాటాలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని మీడియం సైజ్​లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​లో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మెంతులు, జీలకర్ర, ఆవాలు, ధనియాలు వేసి అన్నింటినీ రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • అవన్నీ దోరగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • తర్వాత అదే పాన్​లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, చింతపండు వేసుకుని మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఏడెనిమిది నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.

Tomato Pachadi
Tomato Pachadi (Getty Images)
  • అంటే, టమాటా ముక్కల్లోని నీరు వదిలిపోయి కాస్త దగ్గరగా అవ్వాలి.
  • ఇక్కడ చింతపండును మీరు తినే పులుపును బట్టి తగినంత చూసి వేసుకోవాలి.
  • ఆ విధంగా టమాటా మిశ్రమాన్ని వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కాస్త చల్లారినివ్వాలి.
  • టమాటాలు చల్లారేలోపు మిక్సీ జార్​లో ఉన్న ధనియాల మిశ్రమంలో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లిరెబ్బలు వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం అదే మిక్సీ జార్​లోకి ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న టమాటా మిశ్రమం వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
Tomato Pachadi
Tomato Pachadi (Getty Images)

పోపు కోసం :

  • ఆయిల్ - రెండు కప్పులు(తగినంత)
  • శనగపప్పు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మినప్పప్పు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 10 నుంచి 12
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఇంగువ - ఒక టీస్పూన్
Tomato Pachadi
Tomato Pachadi (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ పోపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో రెండు కప్పుల నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయ్యాక శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
  • అవి లైట్​గా ఫ్రై అయ్యాక జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వేయించాలి. ఇవి కూడా దోరగా వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకుని తాలింపును బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • పోపు మంచిగా వేగాక అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​పై మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
Tomato Pachadi
Tomato Pachadi (Getty Images)
  • ఇలా చేయడం ద్వారా టమాటా మిశ్రమంలో ఉండే తడి పోయి పచ్చడి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది.
  • టమాటా మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయిని పక్కకు తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కారం పొడి మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ పచ్చడిని పూర్తిగా చల్లారే వరకు అరగంట నుంచి గంట పాటు అలాగే పక్కనుంచాలి.
  • అది పూర్తిగా చల్లారాక ఏదైనా గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకున్నారంటే చాలు. అంతే, చూస్తుంటేనే నోరూరిపోయే కమ్మని "టమాటా పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
Tomato Pachadi
Tomato Pachadi (Getty Images)
  • ఈ పచ్చడిని అలాగే బయట ఉంచితే కనీసం నెల రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. అదే, ఫ్రిడ్జ్​లో స్టోర్ చేసుకున్నారంటే మూడు నెలల పాటు తాజాగా ఉంటుంది!
  • మరి, మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి సింపుల్​గా ఇలా టమాటా పచ్చడిని చేసి చూడండి.
  • అలాగే, మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ పచ్చడిని చేసుకోవాలనుకుంటే టమాటాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

