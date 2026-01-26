మిక్సీ ఇలా పట్టి "టమాటా పచ్చడి" చేయండి - సూపర్ టేస్ట్! - మూడు నెలలు నిల్వ!
టమాటా పచ్చడి చేసే సూపర్ మెథడ్ ఇది! - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
Published : January 26, 2026 at 10:37 AM IST
Secret Tips to Make Tomato Pachadi : పచ్చళ్లలో "టమాటా పచ్చడి"కి ఉండే క్రేజ్ వేరు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ దీన్ని చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే ఈ పచ్చడిని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో స్టైల్లో తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే, ఈ పచ్చడిని ఎప్పటిలా కాకుండా ఈసారి కాస్త పద్ధతి మార్చండి. ఇలా మిక్సీ పట్టి "టమాటా పచ్చడి" చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉండి వేడి వేడి అన్నంలోకి అద్దిరిపోతుంది. ఇది రైస్లోకి మాత్రమే కాకుండా టిఫెన్స్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే, దీన్ని ఒక్కసారి చేసుకుంటే మూడు నెలల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! మరి, లేట్ చేయకుండా నయా స్టైల్లో నోరూరించే ఈ టమాటా పచ్చడిని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- టమాటాలు - కేజీ
- ఆయిల్ - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- మెంతులు - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- ధనియాలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- చింతపండు - 80 నుంచి 90 గ్రాములు
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - ఆరు టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 30 నుంచి 40
తయారీ విధానం :
- ఈ పచ్చడి తయారీ కోసం ముందుగా తాజా టమాటాలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై వాటిని మీడియం సైజ్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్లో రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మెంతులు, జీలకర్ర, ఆవాలు, ధనియాలు వేసి అన్నింటినీ రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
- అవన్నీ దోరగా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- తర్వాత అదే పాన్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు, చింతపండు వేసుకుని మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఏడెనిమిది నిమిషాలు వేయించుకోవాలి.
చపాతీ, పూరీ, రోటీల్లోకి "బఠాణీ కర్రీ" - ఇలా చేస్తే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
- అంటే, టమాటా ముక్కల్లోని నీరు వదిలిపోయి కాస్త దగ్గరగా అవ్వాలి.
- ఇక్కడ చింతపండును మీరు తినే పులుపును బట్టి తగినంత చూసి వేసుకోవాలి.
- ఆ విధంగా టమాటా మిశ్రమాన్ని వేయించుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కాస్త చల్లారినివ్వాలి.
- టమాటాలు చల్లారేలోపు మిక్సీ జార్లో ఉన్న ధనియాల మిశ్రమంలో రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు, పొట్టు తీసిన వెల్లుల్లిరెబ్బలు వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం అదే మిక్సీ జార్లోకి ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న టమాటా మిశ్రమం వేసుకుని మరీ మెత్తగా కాకుండా రోట్లో రుబ్బుకున్నట్లుగా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
పోపు కోసం :
- ఆయిల్ - రెండు కప్పులు(తగినంత)
- శనగపప్పు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- మినప్పప్పు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 10 నుంచి 12
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 25
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఇంగువ - ఒక టీస్పూన్
- నెక్ట్స్ పోపు కోసం స్టవ్ మీద కడాయిలో రెండు కప్పుల నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయ్యాక శనగపప్పు, మినప్పప్పు వేసుకుని వేయించుకోవాలి.
- అవి లైట్గా ఫ్రై అయ్యాక జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వేయించాలి. ఇవి కూడా దోరగా వేగాక ఎండుమిర్చి తుంపలు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు, ఇంగువ వేసుకుని తాలింపును బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- పోపు మంచిగా వేగాక అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్పై మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఫ్రై చేయాలి.
- ఇలా చేయడం ద్వారా టమాటా మిశ్రమంలో ఉండే తడి పోయి పచ్చడి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది.
- టమాటా మిశ్రమం చక్కగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కడాయిని పక్కకు తీసుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న కారం పొడి మిశ్రమాన్ని వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఈ పచ్చడిని పూర్తిగా చల్లారే వరకు అరగంట నుంచి గంట పాటు అలాగే పక్కనుంచాలి.
- అది పూర్తిగా చల్లారాక ఏదైనా గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకున్నారంటే చాలు. అంతే, చూస్తుంటేనే నోరూరిపోయే కమ్మని "టమాటా పచ్చడి" రెడీ అవుతుంది!
- ఈ పచ్చడిని అలాగే బయట ఉంచితే కనీసం నెల రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. అదే, ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకున్నారంటే మూడు నెలల పాటు తాజాగా ఉంటుంది!
- మరి, మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి సింపుల్గా ఇలా టమాటా పచ్చడిని చేసి చూడండి.
- అలాగే, మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ పచ్చడిని చేసుకోవాలనుకుంటే టమాటాలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
అదుర్స్ అనిపించే "తమలపాకు కొబ్బరి పచ్చడి" - చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
పక్కా కొలతలతో "పండుమిర్చి పచ్చడి" - రుచి అదుర్స్ - ఏడాది నిల్వ!