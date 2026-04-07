ETV Bharat / offbeat

జ్యూస్ సెంటర్​ స్టైల్​లో టేస్టీ "పుచ్చకాయ జ్యూస్" - నాలుగు పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

సమ్మర్​లో తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

Watermelon Juice
Watermelon Juice (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 7, 2026 at 8:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Easy Process to Make Watermelon Juice : రోజు రోజుకి ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఒంటికి చలువ చేసే పండ్లు, పానీయాలు తీసుకుంటుంటారు. అలాంటి వాటిల్లో పుచ్చకాయ ఫస్ట్ ప్లేస్​లో ఉంటుంది. అయితే, నార్మల్​గా ఎక్కువ మంది పుచ్చకాయను నేరుగా తినడం, లేదంటే జ్యూస్ చేసుకుని తాగడం చేస్తుంటారు. కానీ, ఇంట్లో చేసుకునే వాటర్​మెలన్ జ్యూస్ బయట అమ్మే జ్యూస్ సెంటర్ టేస్ట్ రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు చాలా మంది. అలాంటి వారందరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "పుచ్చకాయ జ్యూస్" ట్రై చేయండి.

పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్​తో భలే రుచిగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ వద్దనకుండా రెండు మూడు గ్లాసులైనా తాగేస్తారు. దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా ఈ ప్రాసెస్​లో చాలా సింపుల్​గా మంచి రుచికరమైన జ్యూస్​ను రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఇంట్లోనే ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పుచ్చకాయ జ్యూస్​ను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఆరు పెద్ద కప్పులు - పుచ్చకాయ ముక్కలు
  • కొబ్బరి నీళ్లు - 600ఎంఎల్
  • నాలుగు టీస్పూన్లు - పంచదార
  • ఒక కప్పు - ఐస్ క్యూబ్స్

ఎప్పుడైనా "మ్యాంగో పానీపూరీ" తిన్నారా? - ఒక్కసారి తింటే వావ్ సూపర్ అంటారంతే!

తయారీ విధానం :

  • ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ జ్యూస్ తయారీ కోసం ముందుగా ఫ్రెష్ పుచ్చకాయను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై దాన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసి తొక్కలను తీసేయాలి.
  • నెక్ట్స్ వాటిల్లో ఉండే గింజలు కూడా తొలగించి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. ఆ ముక్కలు ఆరు కప్పుల పరిమాణంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పుచ్చకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో కొబ్బరినీళ్లు, చక్కెర, ఐస్ క్యూబ్స్ యాడ్ చేసుకుని బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇక్కడ జ్యూస్ గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు కొబ్బరినీళ్లు యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా జ్యూస్ పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్​తో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. ఈ సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ జ్యూస్​ టేస్ట్​ను నెక్ట్స్ లెవల్​కు తీసుకెళ్తుంది.
  • అలాగే, ఇక్కడ మీరు చక్కెర వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్​లో తేనెని యాడ్ చేసుకుని అయినా పుచ్చకాయ జ్యూస్​ను తయారు చేసుకోవచ్చు.
  • జ్యూస్​ను మెత్తగా బ్లెండ్ చేసుకున్న తర్వాత జాలి లేదా పల్చని శుభ్రమైన కాటన్ క్లాత్​ సహాయంతో వడకట్టి గ్లాసుల్లోకి పోసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అవసరమైతే గ్లాసుల్లో మరికొన్ని ఐస్​ క్యూబ్స్ వేసుకుని కూల్​ కూల్​గా సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, జ్యూస్ సెంటర్ స్టైల్​లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే చల్లని పుచ్చకాయ జ్యూస్ ఇంట్లోనే సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, ఆలస్యమెందుకు మీరూ ఈ సమ్మర్​లో మార్కెట్లో విరివిగా దొరికే పుచ్చకాయతో ఇంట్లో ఇలా జ్యూస్ ట్రై చేయండి.
  • జ్యూస్ సెంటర్​ను మించిన టేస్ట్​తో సూపర్​గా ఉండే దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
  • ఒకవేళ మీరు ఈ జ్యూస్​ను తక్కువ క్వాంటిటీలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే పుచ్చకాయతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

సగ్గుబియ్యంతో "ఫ్రూట్​ కస్టర్డ్​" - చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది - ఎండల్లో మస్త్​ చిల్​ అవ్వొచ్చు!

వేసవిలో అన్నం తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా "చింతపండు రసం" చేసుకోండి!

TAGGED:

HOW TO MAKE WATERMELON JUICE
SUMMER SPECIAL JUICE RECIPE
PUCHHAKAYA JUICE THAYARI
పుచ్చకాయ జ్యూస్ చేసుకోండిలా
WATERMELON JUICE RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.