జ్యూస్ సెంటర్ స్టైల్లో టేస్టీ "పుచ్చకాయ జ్యూస్" - నాలుగు పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!
సమ్మర్లో తప్పకుండా ట్రై చేయాల్సిన రెసిపీ - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
Published : April 7, 2026 at 8:18 PM IST
Easy Process to Make Watermelon Juice : రోజు రోజుకి ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే మెజార్టీ పీపుల్ ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఒంటికి చలువ చేసే పండ్లు, పానీయాలు తీసుకుంటుంటారు. అలాంటి వాటిల్లో పుచ్చకాయ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. అయితే, నార్మల్గా ఎక్కువ మంది పుచ్చకాయను నేరుగా తినడం, లేదంటే జ్యూస్ చేసుకుని తాగడం చేస్తుంటారు. కానీ, ఇంట్లో చేసుకునే వాటర్మెలన్ జ్యూస్ బయట అమ్మే జ్యూస్ సెంటర్ టేస్ట్ రావట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు చాలా మంది. అలాంటి వారందరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "పుచ్చకాయ జ్యూస్" ట్రై చేయండి.
పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్తో భలే రుచిగా ఉంటుంది. ఇలా చేసి ఇచ్చారంటే పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ వద్దనకుండా రెండు మూడు గ్లాసులైనా తాగేస్తారు. దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. బిగినర్స్ కూడా ఈ ప్రాసెస్లో చాలా సింపుల్గా మంచి రుచికరమైన జ్యూస్ను రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఇంట్లోనే ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ పుచ్చకాయ జ్యూస్ను ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఆరు పెద్ద కప్పులు - పుచ్చకాయ ముక్కలు
- కొబ్బరి నీళ్లు - 600ఎంఎల్
- నాలుగు టీస్పూన్లు - పంచదార
- ఒక కప్పు - ఐస్ క్యూబ్స్
ఎప్పుడైనా "మ్యాంగో పానీపూరీ" తిన్నారా? - ఒక్కసారి తింటే వావ్ సూపర్ అంటారంతే!
తయారీ విధానం :
- ఈ సమ్మర్ స్పెషల్ జ్యూస్ తయారీ కోసం ముందుగా ఫ్రెష్ పుచ్చకాయను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై దాన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసి తొక్కలను తీసేయాలి.
- నెక్ట్స్ వాటిల్లో ఉండే గింజలు కూడా తొలగించి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. ఆ ముక్కలు ఆరు కప్పుల పరిమాణంలో ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పుచ్చకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో కొబ్బరినీళ్లు, చక్కెర, ఐస్ క్యూబ్స్ యాడ్ చేసుకుని బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ జ్యూస్ గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు కొబ్బరినీళ్లు యాడ్ చేసుకోవడం ద్వారా జ్యూస్ పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్తో అదుర్స్ అనిపిస్తుంది. ఈ సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ జ్యూస్ టేస్ట్ను నెక్ట్స్ లెవల్కు తీసుకెళ్తుంది.
- అలాగే, ఇక్కడ మీరు చక్కెర వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో తేనెని యాడ్ చేసుకుని అయినా పుచ్చకాయ జ్యూస్ను తయారు చేసుకోవచ్చు.
- జ్యూస్ను మెత్తగా బ్లెండ్ చేసుకున్న తర్వాత జాలి లేదా పల్చని శుభ్రమైన కాటన్ క్లాత్ సహాయంతో వడకట్టి గ్లాసుల్లోకి పోసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అవసరమైతే గ్లాసుల్లో మరికొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకుని కూల్ కూల్గా సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, జ్యూస్ సెంటర్ స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే చల్లని పుచ్చకాయ జ్యూస్ ఇంట్లోనే సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, ఆలస్యమెందుకు మీరూ ఈ సమ్మర్లో మార్కెట్లో విరివిగా దొరికే పుచ్చకాయతో ఇంట్లో ఇలా జ్యూస్ ట్రై చేయండి.
- జ్యూస్ సెంటర్ను మించిన టేస్ట్తో సూపర్గా ఉండే దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
- ఒకవేళ మీరు ఈ జ్యూస్ను తక్కువ క్వాంటిటీలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే పుచ్చకాయతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
సగ్గుబియ్యంతో "ఫ్రూట్ కస్టర్డ్" - చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది - ఎండల్లో మస్త్ చిల్ అవ్వొచ్చు!
వేసవిలో అన్నం తినబుద్ధి కావట్లేదా? - ఇలా "చింతపండు రసం" చేసుకోండి!