సింపుల్ మెథడ్లో టేస్టీ "సేమియా ఉప్మా" - ఇలా చేస్తే చల్లారినా పొడిపొడిగానే!
"సేమియా ఉప్మా" చేసే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తారు!
Published : February 3, 2026 at 5:01 PM IST
Secret Tips to Make Semiya Upma : ప్రస్తుతం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో చాలా మంది ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్న రెసిపీల్లో ఒకటి "సేమియా ఉప్మా". ఇది రవ్వతో చేసే దానికంటే రుచికరంగా ఉండడంతో పాటు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది. దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ భలే ఇష్టంగా తింటుంటారు. కానీ, కొందరికి "సేమియా ఉప్మా" అంత బాగా చేసినా మెత్తగా అవ్వడమో, ముద్ద ముద్దలా రావడమో జరుగుతుంటుంది. అలాంటి వారూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "సేమియా ఉప్మా" ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా, పొడి పొడిగా వస్తుంది. పైగా, ఇది కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే ఈజీగా రెడీ అవుతుంది! మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రెండు కప్పులు - సేమియా
- ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
- ఒక టీస్పూన్ - శనగపప్పు
- ఒక టీస్పూన్ - ఆవాలు
- మూడ్నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు - పల్లీలు
- జీడిపప్పులు - 20
- నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
- రెండు చిటికెళ్లు - పసుపు(ఆప్షనల్)
- రెండు - ఉల్లిపాయలు(మీడియం సైజ్వి)
- అర కప్పు - క్యారెట్ ముక్కలు
- కొద్దిగా - కరివేపాకు
- టేస్ట్కి సరిపడా - ఉప్పు
- రెండు టేబుల్స్పూన్లు - నూనె
మార్నింగ్ "టిఫెన్" ఏమి చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? - మీ కోసమే ఈ ఇన్స్టంట్ "దోశ" రెసిపీ!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్లను శుభ్రంగా కడిగి, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి సేమియాను వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో మాడిపోకుండా గరిటెతో కలుపుతూ మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక సేమియాను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- నెక్ట్స్ అదే పాన్లో రెండు టేబుల్స్పూన్ల నూనె లేదా నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిశనగపప్పు, పల్లీలను వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ కాస్త వేగిన తర్వాత జీడిపప్పు పలుకులు జత చేసి అవి కూడా లైట్గా రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉల్లిపాయ, క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేయాలి.
- ఇలా వేయించుకునే క్రమంలోనే కరివేపాకు తరుగును కూడా యాడ్ చేసుకుని వేయించుకోవాలి.
- అవన్నీ మంచిగా వేగిన తర్వాత అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం సేమియా తీసుకున్న కప్పుతో మూడు కప్పులకు కాస్త తగ్గించి వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి మరిగించుకోవాలి.
- నీళ్లు వేడెక్కి ఆ మిశ్రమం మరగడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న సేమియాను వేసి మొత్తం కలిసేలా నెమ్మదిగా కలపాలి.
- తర్వాత పాన్పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- ఆ మిశ్రమంలో వాటర్ దగ్గర పడిన తర్వాత స్టవ్ను లో ఫ్లేమ్కు టర్న్ చేసి మూతపెట్టి మరో ఐదారు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఈ ప్రాసెస్లో ఉడికించినట్లయితే సేమియా చక్కగా ఉడకడమే కాకుండా పొడిపొడిగా తయారవుతుంది. ఇలా చేస్తే వేడిగా ఉన్నప్పుడే కాదు చల్లారిన తర్వాత కూడా "సేమియా ఉప్మా" పొడిపొడిగానే ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- సేమియా మిశ్రమం చక్కగా ఉడికిన తర్వాత ఆఖర్లో కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "సేమియా ఉప్మా" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా తయారవుతుంది!
టిప్స్ :
- ఈ రెసిపీలో మీరు ఆయిల్ వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్లో నెయ్యి యూజ్ చేసినా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.
- ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే పచ్చిబఠాణీలు, బీన్స్ తరుగు, టమాటా తరుగు కూడా ఈ ఉప్మాలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- అదేవిధంగా, మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ ఉప్మాను చేసుకోవాలనుకుంటే సేమియాతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
ఇది ఎప్పుడు చేసే "టమాటా చట్నీ" కాదు - నయా స్టైల్లో టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
స్ట్రీట్ స్టైల్లో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ "సమోసాలు" - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!