సింపుల్​ మెథడ్​లో టేస్టీ "సేమియా ఉప్మా" - ఇలా చేస్తే చల్లారినా పొడిపొడిగానే!

"సేమియా ఉప్మా" చేసే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - ఇంటిల్లిపాదీ కమ్మగా తినేస్తారు!

Secret Tips to Make Semiya Upma
Secret Tips to Make Semiya Upma (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 3, 2026 at 5:01 PM IST

3 Min Read
Secret Tips to Make Semiya Upma : ప్రస్తుతం మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో చాలా మంది ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్న రెసిపీల్లో ఒకటి "సేమియా ఉప్మా". ఇది రవ్వతో చేసే దానికంటే రుచికరంగా ఉండడంతో పాటు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది. దీన్ని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ భలే ఇష్టంగా తింటుంటారు. కానీ, కొందరికి "సేమియా ఉప్మా" అంత బాగా చేసినా మెత్తగా అవ్వడమో, ముద్ద ముద్దలా రావడమో జరుగుతుంటుంది. అలాంటి వారూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "సేమియా ఉప్మా" ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా, పొడి పొడిగా వస్తుంది. పైగా, ఇది కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే ఈజీగా రెడీ అవుతుంది! మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

Semiya Upma
సేమియా (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రెండు కప్పులు - సేమియా
  • ఒక టీస్పూన్ - జీలకర్ర
  • ఒక టీస్పూన్ - శనగపప్పు
  • ఒక టీస్పూన్ - ఆవాలు
  • మూడ్నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు - పల్లీలు
  • జీడిపప్పులు - 20
  • నాలుగు - పచ్చిమిర్చి
  • రెండు చిటికెళ్లు - పసుపు(ఆప్షనల్)
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు(మీడియం సైజ్​వి)
  • అర కప్పు - క్యారెట్ ముక్కలు
  • కొద్దిగా - కరివేపాకు
  • టేస్ట్​కి సరిపడా - ఉప్పు
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నూనె

Semiya Upma
జీడిపప్పులు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్​లను శుభ్రంగా కడిగి, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ మీద పాన్ పెట్టి సేమియాను వేసి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మాడిపోకుండా గరిటెతో కలుపుతూ మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు మూడ్నాలుగు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక సేమియాను ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
Semiya Upma
పల్లీలు (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ అదే పాన్​లో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె లేదా నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చిశనగపప్పు, పల్లీలను వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవన్నీ కాస్త వేగిన తర్వాత జీడిపప్పు పలుకులు జత చేసి అవి కూడా లైట్​గా రంగు మారేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉల్లిపాయ, క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేయాలి.
  • ఇలా వేయించుకునే క్రమంలోనే కరివేపాకు తరుగును కూడా యాడ్ చేసుకుని వేయించుకోవాలి.
Semiya Upma
క్యారెట్ ముక్కలు (Getty Images)
  • అవన్నీ మంచిగా వేగిన తర్వాత అందులో పసుపు, రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం సేమియా తీసుకున్న కప్పుతో మూడు కప్పులకు కాస్త తగ్గించి వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మరోసారి బాగా కలిపి మరిగించుకోవాలి.
  • నీళ్లు వేడెక్కి ఆ మిశ్రమం మరగడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న సేమియాను వేసి మొత్తం కలిసేలా నెమ్మదిగా కలపాలి.
  • తర్వాత పాన్​పై మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించాలి.
Semiya Upma
ఉల్లిపాయ ముక్కలు (Getty Images)
  • ఆ మిశ్రమంలో వాటర్ దగ్గర పడిన తర్వాత స్టవ్​ను లో ఫ్లేమ్​కు టర్న్ చేసి మూతపెట్టి మరో ఐదారు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • ఈ ప్రాసెస్​లో ఉడికించినట్లయితే సేమియా చక్కగా ఉడకడమే కాకుండా పొడిపొడిగా తయారవుతుంది. ఇలా చేస్తే వేడిగా ఉన్నప్పుడే కాదు చల్లారిన తర్వాత కూడా "సేమియా ఉప్మా" పొడిపొడిగానే ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • సేమియా మిశ్రమం చక్కగా ఉడికిన తర్వాత ఆఖర్లో కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "సేమియా ఉప్మా" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా తయారవుతుంది!
Semiya Upma
పోపు దినుసులు (Getty Images)

టిప్స్ :

  • ఈ రెసిపీలో మీరు ఆయిల్ వద్దనుకుంటే దాని ప్లేస్​లో నెయ్యి యూజ్ చేసినా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది.
  • ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే పచ్చిబఠాణీలు, బీన్స్ తరుగు, టమాటా తరుగు కూడా ఈ ఉప్మాలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
  • అదేవిధంగా, మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ ఉప్మాను చేసుకోవాలనుకుంటే సేమియాతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

