ETV Bharat / offbeat

దుకాణంలో దొరికే "కారం బఠాణీ" ఇంట్లో! - చిన్న ట్రిక్​తో ఈజీగా చేసుకోండి!

- అందరూ ఇష్టంగా తినే బఠాణీలు - ఇలా చేస్తే పిల్లలు దుకాణం మాటే ఎత్తరు!

Crispy Green Peas Snack
Crispy Green Peas Snack (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 27, 2025 at 1:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Crispy Green Peas Snack : మనలో చాలా మంది చిన్నప్పుడు స్కూల్​కు వెళ్లినప్పుడు, బ్రేక్​ సమయాల్లో బయట దుకాణాల్లో చిన్న చిన్న 'కారం బఠాణీ' ప్యాకెట్స్ కొనుక్కొని తినే ఉంటారు. ఇవి కరకరలాడుతూ ఎంత టేస్టీగా ఉంటాయో అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. 90స్​ కిడ్స్ మాత్రమే కాదు నేటి తరం పిల్లలూ వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.

అయితే, నార్మల్​గా ఇవి తినాలనిపించినప్పుడు అందరూ ఎక్కువగా బయటే కొంటుంటారు. కానీ, ఇకపై అలా కొనాల్సిన పని లేదు. మీరే ఇంట్లో ఈజీగా కరకరలాడే "కారం బఠాణీలు" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ చేసుకున్నారంటే బయట దుకాణాల్లో అమ్మేవాటికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా మంచి టేస్ట్​తో క్రిస్పీ​గా వస్తాయి. ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్! మరి, నోరూరించే ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ బఠాణీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఎండు బఠాణీలు (డ్రై గ్రీన్ పీస్) - 200 గ్రాములు
  • బేకింగ్ సోడా - పావుటీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • చాట్ మసాలా - పావుటీస్పూన్

క్యాలీఫ్లవర్​తో కరకరలాడే "బైట్స్" - KFC చికెన్ పీసుల్లా అద్దిరిపోతాయి!

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో గ్రీన్​ కలర్​లో ఉండే ఎండు బఠాణీలు తీసుకుని ఒకట్రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి, పావు చెంచా బేకింగ్ సోడా, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలిపి కనీసం 6 గంటలు అయినా నానబెట్టాలి. లేదంటే పడుకునే ముందు శుభ్రంగా కడిగి ఓవర్ నైట్ నానబెట్టుకున్నా సరిపోతుంది.
  • ఐదారు గంటల తర్వాత బాగా నానిన ఎండుబఠాణీని వాటర్ వడకట్టి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో అవి మునిగే వరకు వాటర్(అర కప్పు) పోసి ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మూత పెట్టి ఏడెనిమిది నిమిషాలు హై-ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
Crispy Green Peas Snack
ఎండు బఠాణీ (Getty Images)
  • 'బఠాణీలను ఉడికించే' ఈ టిప్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా బఠాణీలు ఎక్స్​ట్రా క్రిస్పీనెస్​తో పాటు క్రంచీగా, భలే టేస్టీగా ఉంటాయి. అలాగే, గట్టిగానూ రావు.
  • అలాగే, మీరీ ఎక్కువగా ఉడికించుకోవద్దు. బఠాణీలపై ఉండే పొర రిమూవ్ అవ్వకుండా కొంచెం ఉడికించి తీసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులోని వేడి నీటిని వంపేయాలి. తర్వాత వడకట్టిన బఠాణీలను శుభ్రమైన క్లాత్​పై పలుచగా పరచి వాటిపై ఉండే తడి పూర్తిగా ఆరిపోయే వరకు ఆరబెట్టాలి. ఇవి ఆరడానికి అరగంట నుంచి గంట వరకు టైమ్ పట్టొచ్చు.
  • బఠాణీని ఏమాత్రం తడి లేకుండా ఆరబెట్టుకున్నాక స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక బఠాణీలను కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.

ప్రపంచంలోని గడియారాలన్నీ ఒకే "టైమ్" ఎలా చూపిస్తాయి? - ఆసక్తికర చరిత్ర మీకు తెలుసా?

Crispy Green Peas Snack
కారం (Getty Images)
  • ఇక్కడ బఠాణీలు ఫ్రై అయినట్లు ఎలా తెలుసుకోవాలంటే, బఠాణీ కలర్ అనేది కాస్త మారడంతోపాటు పైకి తేలుతాయి. అలాగే, నురగ కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది.
  • ఆ విధంగా బఠాణీలను వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక స్టెయినర్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • తర్వాత వాటిని టిష్యూ పేపర్ పరచిన వెడల్పాటి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి. ఇదేవిధంగా బఠాణీ మొత్తాన్ని వేయించి తీసుకోవాలి.
  • అనంతరం ప్లేట్​లోని టిష్యూ పేపర్ తీసేసి అందులో మీ రుచిని బట్టి కొద్దిగా ఉప్పు, కారం, చాట్ మసాలా వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
Crispy Green Peas Snack
ఉప్పు (Getty Images)
  • అంతే, ఎంతో టేస్టీగా కరకరలాడే "కారం బఠాణీ" ఈజీగా ఇంట్లోనే రెడీ అవుతుంది!
  • ఇక వీటిని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా గాజు సీసాలోకి తీసుకుని స్టోర్ చేసుకోండి. కనీసం నెల పాటు తాజా కరకరలాడుతూ భలే రుచిగా ఉంటాయి!
  • మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ఇంట్లోనే కారం బఠాణీలు ట్రై చేయండి.
  • రోజూ బడి నుంచి వచ్చాక పిల్లలకు కొద్దిగా పెట్టండి. కమ్మగా, కరకరలాడే ఈ బఠాణీలను చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
Crispy Green Peas Snack
చాట్ మసాలా (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఒకవేళ మీకు డ్రై గ్రీన్ పీస్ అందుబాటులో లేనట్లయితే వైట్​ కలర్​ ఎండు బఠాణీని అయినా యూజ్ చేయొచ్చు.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక మాత్రమే పూర్తిగా ఆరిన బఠాణీ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. లేదంటే బఠాణీలకు నూనె ఎక్కువగా పడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • బఠాణీలు వేయించేటప్పుడు నూనె చిట్లుతుంది. అలాకాకుండా ఉండాలంటే ఏదైనా మూతతో ముప్పావు వంతు క్లోజ్ చేస్తూ కలుపుతూ జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేయాలి.
  • అలాగే, బఠాణీలు సరిగ్గా ఫ్రై అవ్వకపోతే బయటకు తీసిన తర్వాత కొంచెం మెత్తగా అనిపిస్తాయి.

ఆలూతో అద్దిరిపోయే "వడలు" - తక్కువ నూనెతోనే కరకరలాడుతాయి!

TAGGED:

CRISPY GREEN PEAS SNACK
FRIED GREEN PEAS SNACK
SNACK RECIPES
కరకరలాడే కారం బఠాణీలు చేసుకోండిలా
CRISPY KARAM BATANI SNACK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.