దుకాణంలో దొరికే "కారం బఠాణీ" ఇంట్లో! - చిన్న ట్రిక్తో ఈజీగా చేసుకోండి!
- అందరూ ఇష్టంగా తినే బఠాణీలు - ఇలా చేస్తే పిల్లలు దుకాణం మాటే ఎత్తరు!
Published : November 27, 2025 at 1:46 PM IST
Crispy Green Peas Snack : మనలో చాలా మంది చిన్నప్పుడు స్కూల్కు వెళ్లినప్పుడు, బ్రేక్ సమయాల్లో బయట దుకాణాల్లో చిన్న చిన్న 'కారం బఠాణీ' ప్యాకెట్స్ కొనుక్కొని తినే ఉంటారు. ఇవి కరకరలాడుతూ ఎంత టేస్టీగా ఉంటాయో అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. 90స్ కిడ్స్ మాత్రమే కాదు నేటి తరం పిల్లలూ వీటిని ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
అయితే, నార్మల్గా ఇవి తినాలనిపించినప్పుడు అందరూ ఎక్కువగా బయటే కొంటుంటారు. కానీ, ఇకపై అలా కొనాల్సిన పని లేదు. మీరే ఇంట్లో ఈజీగా కరకరలాడే "కారం బఠాణీలు" ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ చేసుకున్నారంటే బయట దుకాణాల్లో అమ్మేవాటికి ఏమాత్రం తీసిపోకుండా మంచి టేస్ట్తో క్రిస్పీగా వస్తాయి. ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్! మరి, నోరూరించే ఈ క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ బఠాణీని ఎలా చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- ఎండు బఠాణీలు (డ్రై గ్రీన్ పీస్) - 200 గ్రాములు
- బేకింగ్ సోడా - పావుటీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - టేస్ట్కి సరిపడా
- చాట్ మసాలా - పావుటీస్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో గ్రీన్ కలర్లో ఉండే ఎండు బఠాణీలు తీసుకుని ఒకట్రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి, పావు చెంచా బేకింగ్ సోడా, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలిపి కనీసం 6 గంటలు అయినా నానబెట్టాలి. లేదంటే పడుకునే ముందు శుభ్రంగా కడిగి ఓవర్ నైట్ నానబెట్టుకున్నా సరిపోతుంది.
- ఐదారు గంటల తర్వాత బాగా నానిన ఎండుబఠాణీని వాటర్ వడకట్టి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో అవి మునిగే వరకు వాటర్(అర కప్పు) పోసి ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మూత పెట్టి ఏడెనిమిది నిమిషాలు హై-ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- 'బఠాణీలను ఉడికించే' ఈ టిప్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా బఠాణీలు ఎక్స్ట్రా క్రిస్పీనెస్తో పాటు క్రంచీగా, భలే టేస్టీగా ఉంటాయి. అలాగే, గట్టిగానూ రావు.
- అలాగే, మీరీ ఎక్కువగా ఉడికించుకోవద్దు. బఠాణీలపై ఉండే పొర రిమూవ్ అవ్వకుండా కొంచెం ఉడికించి తీసుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక అందులోని వేడి నీటిని వంపేయాలి. తర్వాత వడకట్టిన బఠాణీలను శుభ్రమైన క్లాత్పై పలుచగా పరచి వాటిపై ఉండే తడి పూర్తిగా ఆరిపోయే వరకు ఆరబెట్టాలి. ఇవి ఆరడానికి అరగంట నుంచి గంట వరకు టైమ్ పట్టొచ్చు.
- బఠాణీని ఏమాత్రం తడి లేకుండా ఆరబెట్టుకున్నాక స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక బఠాణీలను కొద్దికొద్దిగా వేసుకుంటూ మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఇక్కడ బఠాణీలు ఫ్రై అయినట్లు ఎలా తెలుసుకోవాలంటే, బఠాణీ కలర్ అనేది కాస్త మారడంతోపాటు పైకి తేలుతాయి. అలాగే, నురగ కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది.
- ఆ విధంగా బఠాణీలను వేయించుకున్నాక వాటిని ఒక స్టెయినర్లోకి తీసుకోవాలి.
- తర్వాత వాటిని టిష్యూ పేపర్ పరచిన వెడల్పాటి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి. ఇదేవిధంగా బఠాణీ మొత్తాన్ని వేయించి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం ప్లేట్లోని టిష్యూ పేపర్ తీసేసి అందులో మీ రుచిని బట్టి కొద్దిగా ఉప్పు, కారం, చాట్ మసాలా వేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, ఎంతో టేస్టీగా కరకరలాడే "కారం బఠాణీ" ఈజీగా ఇంట్లోనే రెడీ అవుతుంది!
- ఇక వీటిని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా గాజు సీసాలోకి తీసుకుని స్టోర్ చేసుకోండి. కనీసం నెల పాటు తాజా కరకరలాడుతూ భలే రుచిగా ఉంటాయి!
- మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరూ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో ఇంట్లోనే కారం బఠాణీలు ట్రై చేయండి.
- రోజూ బడి నుంచి వచ్చాక పిల్లలకు కొద్దిగా పెట్టండి. కమ్మగా, కరకరలాడే ఈ బఠాణీలను చాలా ఇష్టంగా తింటారు.
చిట్కాలు :
- ఒకవేళ మీకు డ్రై గ్రీన్ పీస్ అందుబాటులో లేనట్లయితే వైట్ కలర్ ఎండు బఠాణీని అయినా యూజ్ చేయొచ్చు.
- ఆయిల్ వేడయ్యాక మాత్రమే పూర్తిగా ఆరిన బఠాణీ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. లేదంటే బఠాణీలకు నూనె ఎక్కువగా పడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- బఠాణీలు వేయించేటప్పుడు నూనె చిట్లుతుంది. అలాకాకుండా ఉండాలంటే ఏదైనా మూతతో ముప్పావు వంతు క్లోజ్ చేస్తూ కలుపుతూ జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేయాలి.
- అలాగే, బఠాణీలు సరిగ్గా ఫ్రై అవ్వకపోతే బయటకు తీసిన తర్వాత కొంచెం మెత్తగా అనిపిస్తాయి.