సంక్రాంతి వేళ నోరూరించే "బెల్లం అరిసెలు" - మొదటిసారి చేసినా సాఫ్ట్​ ఇంకా పర్ఫెక్ట్​!

ఇలా పాకం పట్టి "అరిసెలు" చేయండి - నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి!

Bellam Ariselu Recipe
Bellam Ariselu Recipe (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 11:48 AM IST

4 Min Read
Secret Tips to Make Bellam Ariselu Recipe : సంక్రాంతి అనగానే మనందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చే పిండి వంటకాల్లో "అరిసెలు" ఫస్ట్ ప్లేస్​లో ఉంటాయి. అయితే, కొంతమంది పాకం ఎలా పట్టాలో తెలియక వాటిని ప్రిపేర్ చేసుకోరు. ఇంకొందరు చేసినా పాకం సరిగ్గా కుదరక అరిసెలు విరిగిపోవడమో, గట్టిగా రావడమో జరుగుతుంటుంది. అలాంటివారు పండగ వేళ ఓసారి ఈ పద్ధతిలో "అరిసెలు" చేసుకుని చూడండి. ఈ టిప్స్ ఫాలో అవుతూ చేసుకున్నారంటే అరిసెలు పర్ఫెక్ట్​గా కుదరడమే కాకుండా సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీగా వస్తాయి. మొదటిసారి చేసుకునేవారు ఈ పద్ధతిలో చాలా ఈజీ​గా రుచికరమైన బెల్లం అరిసెలు ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆరగించవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే అరిసెలను సింపుల్​గా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

Bellam Ariselu Recipe
Bellam Ariselu Recipe (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • ఒక కేజీ - బియ్యం
  • ముప్పావు కిలో - బెల్లం
  • ఒక టీస్పూన్ - యాలకుల పొడి
  • ఒకట్రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - నెయ్యి
  • వేయించేందుకు సరిపడా - ఆయిల్

Bellam Ariselu Recipe
Bellam Ariselu Recipe (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో బియ్యాన్ని తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కనీసం 24 గంటల పాటు నానబెట్టాలి. ఈ క్రమంలో మధ్యలో 4 నుంచి 6 సార్లు ఆ నీటిని పారబోసి మళ్లీ నీళ్లు పోస్తుండాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా బియ్యం వాసన రాకుండా ఉంటాయి.
  • ఈ రెసిపీకి రేషన్ బియ్యం లేదా నాన్​ పాలిష్​డ్ బియ్యం తీసుకోవడం బెటర్. అరిసెలు మంచి టేస్టీగా, మెత్తగా వస్తాయి.
  • ఆవిధంగా బియ్యాన్ని నానబెట్టిన తర్వాత వాటర్ వడకట్టి ఒక శుభ్రమైన పొడి క్లాత్​ మీద పల్చగా పరచి 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఆరబెట్టుకోవాలి.
Bellam Ariselu Recipe
Bellam Ariselu Recipe (Getty Images)
  • బియ్యంలో లైట్​గా చెమ్మ ఆరితే సరిపోతుంది. అంతేకానీ, ఫ్యాన్ కింద ఆరబెట్టడం, ఎండలో ఆరబెట్టడం చెయ్యకూడదు.
  • ఆలోపు ఎర్రటి, మెత్తగా ఉండే బెల్లాన్ని తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తురుముకోవాలి.
  • అనంతరం పెద్ద మిక్సీ గిన్నె తీసుకుని అందులో సగం వరకు ఆరబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆపై మిక్సీ పట్టుకున్న పిండిని సన్నని హోల్స్ ఉన్న జల్లెడలోకి తీసుకుని బేషన్​లో జల్లించుకోవాలి.
  • ఆపై పిండిని చేతితో అదిమిపట్టి పక్కనుంచాలి. జల్లించగా మిగిలిన బరకగా ఉన్న పిండిని మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని కొద్దిగా మిగిలిన బియ్యాన్ని వేసుకుని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇదే ప్రాసెస్​లో బియ్యం మొత్తాన్ని గ్రైండ్ చేసి జల్లించుకోవాలి.
Bellam Ariselu Recipe
Bellam Ariselu Recipe (Getty Images)
  • ఈ రెసిపీ కోసం పిండి చాలా మెత్తగా ఉండాలి. ఆ విధంగా పిండిని సిద్ధం చేసుకున్నాక దానిపై ఒక క్లాత్​ను పరచి పక్కనుంచాలి.
  • ఒకవేళ మీరు బియ్యాన్ని గిర్నీలో పట్టించుకున్నా సరే జల్లించుకున్న తర్వాతనే అరిసెలు చేసుకోవాలి. అలాగే, గిర్నీ నుంచి తెచ్చిన వెంటనే అరిసెలు తయారు చేసుకోవాలి. లేదంటే పిండి డ్రై అయిపోతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు బెల్లం పాకాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పెద్ద గిన్నె పెట్టి అందులో తురిమి పెట్టుకున్న బెల్లాన్ని వేసి ముప్పావు కప్పు వాటర్ పోసి హై ఫ్లేమ్​పై మరగనివ్వాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత మరో గిన్నెలోకి వడకట్టుకోవాలి. తర్వాత ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మెత్తని 'ఉండ పాకం' వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి.
  • ఇలా మరిగించుకునే క్రమంలో పాకం వచ్చిందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి తరచుగా చెక్ చేస్తుండాలి.
Bellam Ariselu Recipe
పాకం (ETV Bharat)
  • పాకం ఎలా తెలుసుకోవాలంటే?
  • "పర్ఫెక్ట్ పాకం" వచ్చిందని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే చిన్న బౌల్​లో కొద్దిగా నీళ్లు తీసుకుని అందులో గరిటెతో మరుగుతున్న పాకాన్ని కాస్త వేస్తే అది సాఫ్ట్​ ఉండ పాకం రావాలి.
  • అంటే ఆ ఉండను బయటకు తీసి చేతితో నలిపితే ఈజీగా బెండ్ అయిపోయి చక్కగా రౌండ్​గా బాల్ షేప్ రావాలి. ఇలాంటి పాకం వస్తే అరిసెలు చాలా మృదువుగా వస్తాయి.
  • అదే పాకం కొంచం తక్కువైతే అరిసెలు విరిగిపోవడం, కొంచం ముదిరితే గట్టిగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని గమనించాలి.
  • బెల్లం బాగా మరిగి పైన చెప్పిన విధంగా సాఫ్ట్ ఉండ పాకం వచ్చాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి యాలకుల పొడి, నెయ్యి వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.

Bellam Ariselu Recipe
పిండి (ETV Bharat)
  • ఆ తర్వాత పాకంలో కొద్దికొద్దిగా బియ్యప్పిండిని వేస్తూ ఉండలు కట్టకుండా పెద్ద గరిటెతో బాగా కలుపుతూ ఉండాలి.
  • ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ గట్టిగా కాకుండా కాస్త లూజ్​గానే ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా పిండిని కలిపిన తర్వాత దానిపై కొద్దిగా నూనె/నెయ్యి వేసుకుని కొద్దిగా గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు పక్కనుంచాలి.
  • ఒకవేళ మీకు పిండి గట్టిగా వచ్చిందనిపిస్తే మరికొద్దిగా బెల్లాన్ని తీసుకుని ఉండ పాకం పట్టి యాడ్ చేసుకోవాలి. అదే పాకం ఎక్కువై పిండి తక్కువవుతుందనిపిస్తే ముందే పాకాన్ని ఒక చిన్న గ్లాసులో కొద్దిగా పక్కకు తీసుకుని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
Bellam Ariselu Recipe
Bellam Ariselu Recipe (ETV Bharat)
  • నెక్ట్స్ చపాతీ పీటపై కట్ చేసిన ఆయిల్ కవర్ లేదా బటర్ పేపర్ ఉంచి దానిపై కాస్త నూనె రాసి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ మీడియం థిక్​నెస్​తో అప్పంలా గుండ్రంగా వత్తుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో వేయించేందుకు సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక గుండ్రంగా వత్తుకున్న ఒక అరిసెను వేసుకోవాలి.
  • తర్వాత ఆ అప్పం మీదికి గరిటెతో కొద్దిగా ఆయిల్ తోస్తుండాలి. అప్పుడు అరిసె చక్కగా పొంగుతుంది. అలా పొంగాక దాన్ని మరో సైడ్​కి టర్న్ చేసి రెండు వైపులా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు కాల్చుకుని బయటకు తీసుకోవాలి.
Bellam Ariselu Recipe
Bellam Ariselu Recipe (ETV Bharat)
  • బయటకు తీసిన అరిసెను రెండు గరిటెల మధ్యలో ఉంచి బాగా వత్తాలి. దీనివల్ల అరిసెలకు అదనంగా అంటుకున్న ఆయిల్ బయటకు వచ్చేస్తుంది.
  • ఇలా పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకుని చల్లారిన తర్వాత ఏదైనా డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయేలా సాఫ్ట్ అండే టేస్టీ అరిసెలు మీ ముందు ఉంటాయి!
  • ఒకవేళ మీరు నువ్వుల అరిసెలు కావాలనుకుంటే పిండిని అరిసెల్లా వత్తుకునే ముందు నువ్వులలో డిప్ చేసి వత్తుకుని కాల్చుకుంటే సరిపోతుంది.
Bellam Ariselu Recipe
Bellam Ariselu Recipe (Getty Images)

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

