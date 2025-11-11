ETV Bharat / offbeat

అమ్మమ్మల నాటి "వడ" రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

ఈ పద్ధతిలో 'మినప వడలు' చేయండి - తక్కువ నూనెతో భలే రుచికరంగా వస్తాయి!

Secret Tips for Vada Recipe
Secret Tips for Vada Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2025 at 2:17 PM IST

3 Min Read
Secret Tips for Vada Recipe : "వడ" మార్నింగ్ బ్రేక్​ఫాస్ట్​లో ఎక్కువ మంది ఇష్టపడే టిఫెన్స్​లో ఒకటి. వీటిని కేవలం టిఫెన్​గా మాత్రమే కాకుడా పూజలు, వ్రతాలు, పండగల టైమ్​లో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, బయట హోటల్స్​లో తయారు చేసే వాటితో పోలిస్తే ఇంట్లో చేసిన వడలు ఆయిల్​ను ఎక్కువగా పీల్చుకుంటుంటాయి. పైగా, కొన్నిసార్లు లోపల పిండి కూడా సరిగా ఉడకట్లేదని ఫీల్ అవుతుంటారు చాలా మంది. అలాంటివారు ఓసారి అమ్మమ్మల పద్ధతిలో ఇలా "వడలు" ట్రై చేయండి. లోపల సాఫ్ట్​గా, బయట క్రిస్పీగా చాలా రుచికరంగా వస్తాయి. ఇవి నూనెను కూడా చాలా తక్కువగా పీల్చుకుంటాయి! అలాగే, వీటి తయారీకి అవసరమయ్యే పదార్థాలు కూడా తక్కువే! మరి, లేట్ చేయకుండా అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పొట్టు మినప్పప్పు - రెండు కప్పులు
  • బియ్యం - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • అల్లం - నాలుగు టీస్పూన్లు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • ఎండుమిర్చి - 10
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • నూనె - వేయించడానికి సరిపడా

Secret Tips for Vada Recipe
మినప్పప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • పాతకాలం నాటి ఈ బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ కోసం ముందుగా ఒక గిన్నెలో పొట్టు మినప్పప్పు, బియ్యం తీసుకుని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
  • తర్వాత అందులో తగినన్ని నీళ్లు పోసి కనీసం నాలుగు గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి.
  • అలాగే, ఒక చిన్న గిన్నెలో ఎండుమిర్చిని తీసుకుని కొద్దిగా వాటర్ పోసి ఇరవై నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
  • ఇప్పుడు బాగా నానిన మినప్పప్పు మిశ్రమాన్ని మరోసారి బాగా కడిగి వాటర్ లేకుండా వడకట్టాలి.
Secret Tips for Vada Recipe
బియ్యం (Getty Images)
  • అనంతరం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో శుభ్రంగా కడిగిన పొట్టు మినప్పప్పు, అల్లం ముక్కలు, జీలకర్ర, నానబెట్టుకున్న ఎండుమిర్చి వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా గ్రైండ్ చేసుకునే క్రమంలో అవసరమైతే రెండు మూడు టీస్పూన్ల వాటర్ వేసుకుని కాస్త గట్టిగానే పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి.
  • తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​లోకి తీసుకుని ఆపై అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసుకుని పిండిలో ఎయిర్ ఫామ్ అయ్యేలా వన్​ డైరెక్షన్​లో తిప్పుతూ నాలుగైదు నిమిషాల పాటు చేతితో బాగా కలుపుకోవాలి. పిండి అనేది ఫ్లఫ్ఫీ కన్సిస్టెన్సీలోకి రావాలి.

Secret Tips for Vada Recipe
అల్లం (Getty Images)
  • ఇక్కడ పిండి సరైన కన్సిస్టెన్సీలో వచ్చిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి చిన్న గిన్నెలో కొన్ని నీళ్లు తీసుకుని అందులో చిన్న పిండి ముద్ద వేస్తే అది మునగకుండా పైకి తేలుతుండాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టి వేయించడానికి తగినంత నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ వేడయ్యాక మంటను తగ్గించి సరైన కన్సిస్టెన్సీలో రెడీ చేసుకున్న పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని చేతిని తడి చేసుకుని ముందు ఉండలా చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అరిటాకు లేదా ఆయిల్​ కవర్​పై వడలా చేసుకుని కాగుతున్న నూనెలో నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి.
Secret Tips for Vada Recipe
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • అలా పాన్​లో వేయంచడానికి సరిపడా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు వేగనిచ్చి ఆపై గరిటెతో తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక వాటిని సర్వింగ్ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే, పొట్టు మినప్పప్పుతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే "వడలు" మీ ముందు ఉంటాయి!
  • ఇక వీటిని కొబ్బరి, పల్లీ చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుని తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్​లో ఉంటుంది.
Secret Tips for Vada Recipe
జీలకర్ర (ETV Bharat)

చిట్కాలు :

  • ఈ రెసిపీ కోసం వీలైనంత వరకు పొట్టు మినప్పప్పునే తీసుకోవాలి. అప్పుడే ఈ వడలు సూపర్ టేస్టీగా, క్రిస్పీగా వస్తాయి.
  • ఇక్కడ మీరు ఎండుమిర్చి వద్దనుకుంటే వాటి ప్లేస్​లో పచ్చిమిరపకాయలు అయినా యూజ్ చేయొచ్చు.
  • నూనె కాగిన తర్వాత మాత్రమే వడలు వేసి వేయించుకోవాలి. అలాగే, మీడియం ఫ్లేమ్​లో వడలను వేయించాలి. అప్పుడే అవి లోపల వరకు మంచిగా వేగి, రుచికరంగా ఉంటాయి.​

