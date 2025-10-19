పండక్కి "గోంగూర చికెన్" ఇలా వండి చూడండి - అద్భుతమైన టేస్ట్ను ఎంజాయ్ చేస్తారు!
'గోంగూర చికెన్' వండాల్సిన అసలైన పద్ధతి ఇదే! - ముక్క మెత్తగా, రుచి కమ్మగా!
Published : October 19, 2025 at 2:28 PM IST
Secret Tips for Gongura Chicken : దీపావళి వేళ రకరకాల తీపి వంటకాలతో పాటు నాన్వెజ్ ఐటమ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అందులో భాగంగా ఎక్కువ మంది చికెన్ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే, చికెన్ కర్రీని ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా పండక్కి కాస్త డిఫరెంట్గా ట్రై చేయండి. అందుకే మీ కోసం నోరూరించే "గోంగూర చికెన్ కర్రీ" తీసుకొచ్చాం. చాలా మంది ఈ రెసిపీని ఎన్నో విధాలుగా ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ, అనుకున్నంత పర్ఫెక్ట్గా కుదరలేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. ఎందుకంటే ఈ కర్రీని సరైన పద్ధతిలో చేసినప్పుడే అసలైన రుచి వస్తుంది. అందుకే, దివాళీ వేళ పర్ఫెక్ట్ పద్ధతిలో ఇలా చేసి చూడండి. ముక్క మెత్తగా ఉడికి మంచి ఫ్లేవర్తో ఘుమఘుమలాడిపోతుంది. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - అరకేజీ
- గోంగూర - ఒక పెద్ద కప్పు
- నూనె - తగినంత
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- కరివేపాకు - ఒకట్రెండు రెమ్మలు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
- పసుపు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- టమాటా - ఒకటి(పెద్ద సైజ్ది)
- ధనియాలు జీలకర్ర పొడి - రెండు చెంచాలు
- కారం - తగినంత
- గరంమసాలా - ఒక చెంచా
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- ఆవాలు, జీలకర్ర, మెంతులు - ఒక టేబుల్స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా చికెన్ను శుభ్రంగా కడిగి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు వేసి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి.
- తర్వాత ఆ గిన్నెను స్టవ్ మీద ఉంచి చాలా కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని కలిపి లో ఫ్లేమ్లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరీ మెత్తగా కాకుండా 50 నుంచి 60 శాతం వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- చికెన్ ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో గోంగూరను కాడల నుంచి తుంచుకుని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరుక్కుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ధనియాలు, జీలకర్రను దోరగా వేయించి బరకగా, పొడిలా చేసుకుని పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు కర్రీ కోసం స్టవ్ మీద అందుకు అనుగణంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
- నూనె కాగిన తర్వాత పోపుదినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, మెంతులు) వేసి వేయించాలి.
- అవి వేగాక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి కాసేపు వేయించుకోవాలి.
- ఎండుమిర్చి కూడా మంచిగా వేగాక ఉల్లిపాయ తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసనపోయేంత వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత పసుపు, టమాటా ముక్కలు జత చేసి అవి మగ్గే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
- టమాటాలు మగ్గిన తర్వాత ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇదే టైమ్లో చికెన్ ఉడికించే క్రమంలో వేసుకున్న ఉప్పు, కారం సరిపోదనిపిస్తే మరికొద్దిగా వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టి పదినిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- చికెన్ మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక(90శాతం వరకు) కట్ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర తరుగు, గరంమసాలా, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ధనియాలు జీలకర్ర పొడి వేసుకుని అంతా కలిసేలా కలపాలి.
- ఆపై పాన్ మీద మూత ఉంచి గోంగూర సాఫ్ట్గా మారి చికెన్ మిశ్రమంలో నూనె తేలే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
- అలా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్తో నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" కర్రీ మీ ముందు ఉంటుంది!
- ఇక్కడ ముందుగా చికెన్ను ఉడికించుకునేటప్పుడు మరీ మెత్తగా కాకుండా సగం ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కర్రీ చేసుకునేటప్పుడు మరికాస్త ఉడుకుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
- అలాగే, ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మొత్తంలో చేసుకోవాలనుకుంటే చికెన్తో పాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్ను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. చికెన్ క్వాంటిటీని బట్టి గోంగూర తీసుకోవాలి. అప్పుడే కర్రీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
