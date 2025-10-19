ETV Bharat / offbeat

పండక్కి "గోంగూర చికెన్" ఇలా వండి చూడండి - అద్భుతమైన టేస్ట్​ను ఎంజాయ్ చేస్తారు!

'గోంగూర చికెన్' వండాల్సిన అసలైన పద్ధతి ఇదే! - ముక్క మెత్తగా, రుచి కమ్మగా!

Secret Tips for Gongura Chicken
Secret Tips for Gongura Chicken (ETV Abhiruchi)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 19, 2025 at 2:28 PM IST

Secret Tips for Gongura Chicken : దీపావళి వేళ రకరకాల తీపి వంటకాలతో పాటు నాన్​వెజ్ ఐటమ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంటారు. అందులో భాగంగా ఎక్కువ మంది చికెన్ రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అయితే, చికెన్ కర్రీని ఎప్పుడూ చేసుకునేలా కాకుండా పండక్కి కాస్త డిఫరెంట్​గా ట్రై చేయండి. అందుకే మీ కోసం నోరూరించే "గోంగూర చికెన్ కర్రీ" తీసుకొచ్చాం. చాలా మంది ఈ రెసిపీని ఎన్నో విధాలుగా ట్రై చేసి ఉంటారు. కానీ, అనుకున్నంత పర్ఫెక్ట్​గా కుదరలేదని ఫీల్ అవుతుంటారు. ఎందుకంటే ఈ కర్రీని సరైన పద్ధతిలో చేసినప్పుడే అసలైన రుచి వస్తుంది. అందుకే, దివాళీ వేళ పర్ఫెక్ట్​ పద్ధతిలో ఇలా చేసి చూడండి. ముక్క మెత్తగా ఉడికి మంచి ఫ్లేవర్​తో ఘుమఘుమలాడిపోతుంది. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు. మరి, అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు, తయారీ విధానంపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

గోంగూర చికెన్​కు కావాల్సినవి (ETV Abhiruchi)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - అరకేజీ
  • గోంగూర - ఒక పెద్ద కప్పు
  • నూనె - తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • కరివేపాకు - ఒకట్రెండు రెమ్మలు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - ఒక చెంచా
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • టమాటా - ఒకటి(పెద్ద సైజ్​ది)
  • ధనియాలు జీలకర్ర పొడి - రెండు చెంచాలు
  • కారం - తగినంత
  • గరంమసాలా - ఒక చెంచా
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • ఆవాలు, జీలకర్ర, మెంతులు - ఒక టేబుల్​స్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

"నాటుకోడి కూర" వండే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - ఇంటిల్లిపాదీకి చాలా బాగా నచ్చేస్తుంది!

గోంగూర (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా చికెన్​ను శుభ్రంగా కడిగి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో రుచికి తగినంత కారం, ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు వేసి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి.
  • తర్వాత ఆ గిన్నెను స్టవ్​ మీద ఉంచి చాలా కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుని కలిపి లో ఫ్లేమ్​లో మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మరీ మెత్తగా కాకుండా 50 నుంచి 60 శాతం వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • చికెన్ ఉడికేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన పరిమాణంలో గోంగూరను కాడల నుంచి తుంచుకుని ఒక బౌల్​లోకి తీసుకోవాలి. ఆపై ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరుక్కుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, ధనియాలు, జీలకర్రను దోరగా వేయించి బరకగా, పొడిలా చేసుకుని పెట్టుకోవాలి
చికెన్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కర్రీ కోసం స్టవ్ మీద అందుకు అనుగణంగా ఉండే పాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి.
  • నూనె కాగిన తర్వాత పోపుదినుసులు(ఆవాలు, జీలకర్ర, మెంతులు) వేసి వేయించాలి.
  • అవి వేగాక ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి కాసేపు వేయించుకోవాలి.
  • ఎండుమిర్చి కూడా మంచిగా వేగాక ఉల్లిపాయ తరుగు, అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసనపోయేంత వరకు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత పసుపు, టమాటా ముక్కలు జత చేసి అవి మగ్గే వరకు మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ కుక్ చేసుకోవాలి.
  • టమాటాలు మగ్గిన తర్వాత ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసి ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • ఇదే టైమ్​లో చికెన్ ఉడికించే క్రమంలో వేసుకున్న ఉప్పు, కారం సరిపోదనిపిస్తే మరికొద్దిగా వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి మూతపెట్టి పదినిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.

జొన్నరొట్టె చేయడం రానివారు - ఈ "కాయగూరల రొట్టెలు" చేసుకోండి!

ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • చికెన్ మంచిగా ఉడికిందనుకున్నాక(90శాతం వరకు) కట్ చేసి పెట్టుకున్న గోంగూర తరుగు, గరంమసాలా, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ధనియాలు జీలకర్ర పొడి వేసుకుని అంతా కలిసేలా కలపాలి.
  • ఆపై పాన్​ మీద మూత ఉంచి గోంగూర సాఫ్ట్​గా మారి చికెన్ మిశ్రమంలో నూనె తేలే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకోవాలి.
  • అలా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు. అంతే, మంచి ఫ్లేవర్​తో నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" కర్రీ మీ ముందు ఉంటుంది!
  • ఇక్కడ ముందుగా చికెన్​ను ఉడికించుకునేటప్పుడు మరీ మెత్తగా కాకుండా సగం ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కర్రీ చేసుకునేటప్పుడు మరికాస్త ఉడుకుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • అలాగే, ఈ రెసిపీని ఎక్కువ మొత్తంలో చేసుకోవాలనుకుంటే చికెన్​తో పాటు ఇతర ఇంగ్రీడియంట్స్​ను పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. చికెన్​ క్వాంటిటీని బట్టి గోంగూర తీసుకోవాలి. అప్పుడే కర్రీ మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
గోంగూర చికెన్ (ETV Abhiruchi)

అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

