ముదిరిపోయిన మటన్ సైతం మెత్తగా ఉడుకుతుంది - ఈ 7 చిట్కాల్లో ఏదైనా ఒకటి ట్రై చేయండి!
పండక్కి మటన్ తెస్తున్నారా? - త్వరగా ఉడకడం కోసం కొన్ని టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 2:16 PM IST
Secret Tips for Cooking Mutton : 'దసరా' అంటేనే నాన్వెజ్ ఘుమఘుమలకు పెట్టింది పేరు. అందులోనూ ఎక్కువ మంది మాంసాహార ప్రియులు విజయదశమి వేళ మటన్ తినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే పండగ రోజు మటన్కు చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది. దాంతో మటన్ దొరికిందన్న ఆనందంలో అది లేతదా? ముదిరిందా అని పట్టించుకోరు. కానీ, ఇంటికి వెళ్లి కుక్కర్లో వండితే ఎన్ని కూతలు వచ్చినా ముక్క సరిగ్గా ఉడకదు. దాంతో ఏం చేయాలో తోచక చాలా మంది వేడి నీళ్లు పోసి మళ్లీ ఉడికిస్తుంటారు.
ఇలా చేయడం ద్వారా టైమ్ వేస్ట్ అవడమే కాకుండా రుచీ మారిపోతుంది. అందుకే మీకోసం దసరా వేళ ముదిరిన మటన్ కూడా త్వరగా ఉడికేందుకు కొన్ని సీక్రెట్ టిప్స్ తీసుకొచ్చాం. పాకశాస్త్ర నిపుణులు సూచిస్తున్న ఈ చిట్కాలతో ఎంత ముదిరిన మాంసమైనా చక్కగా, మెత్తగా ఉడికిపోద్దంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
రాళ్ల ఉప్పు :
మటన్ వండేటప్పుడు ఉప్పు వేయడం కామన్. అయితే, ముదిరిన మటన్ తొందరగా ఉడకాలంటే కుక్ చేసే సమయంలో కాకుండా ముందే సాల్ట్ వేయాలట. ఇందుకోసం మటన్ను నీట్గా కడిగి వాటర్ లేకుండా ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఆపై అందులో కొద్దిగా గళ్లుప్పు(రాళ్ల ఉప్పు) వేసి కలిపి ఓ గంట పాటు పక్కనుంచాలి. ఆ తర్వాత కర్రీ వండితే చాలా త్వరగా, మెత్తగా ఉడుకుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మాంసం ఉప్పును బాగా పీల్చుకొని మృదువుగా మారడమే దీనికి కారణమంటున్నారు
నిమ్మరసం :
మటన్ త్వరగా ఉడికేందుకు ఇదీ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. నిమ్మలో ఉండే ఆమ్లత్వమే అందుకు కారణమంటున్నారు. సో మటన్ కూరలో కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి ఉడికించినా త్వరగా కుక్ అవుతుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, కర్రీకి మంచి ఫ్లేవర్ను అందిస్తుంది. నిమ్మరసం ప్లేస్లో వెనిగర్ యూజ్ చేసినా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
పెరుగు :
ఇది మటన్ మెత్తగా ఉడకడంలో సహాయపడుతుందంటున్నారు పాకశాస్త్ర నిపుణులు. ఇందుకోసం మాంసం వండటానికి గంట ముందు ముక్కలను పెరుగులో నానబెట్టి ఆ తర్వాత వండితే సరి. మటన్ త్వరగా ఉడికిపోతుంది. ఒకవేళ పెరుగు లేనట్లయితే అందుకు బదులుగా మజ్జిగ వాడినా మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
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టమాటాలు :
టమాటాల్లో ఉండే ఆమ్ల గుణం కూడా మటన్ త్వరగా కుక్ అవ్వడానికి సహకరిస్తుందంటున్నారు. అందుకే వీటిని పేస్ట్ చేసి వేసినా లేదంటే టమాటా సాస్ వేసినా కూడా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇకపోతే నార్మల్గా చాలామంది నాన్వెజ్ రెసిపీల్లో టమాటా ముక్కలను వేస్తుంటారు. అయితే, వీటిని కర్రీ కాస్త ఉడికిన తర్వాత కాకుండా తాలింపు టైమ్లోనే వేస్తే మటన్ త్వరగా ఉడుకుతుందంటున్నారు. అలాగే, కర్రీకి అదనపు రుచీ వస్తుందని సూచిస్తున్నారు.
డికాషన్ :
మటన్ చక్కగా ఉడకడానికి ఈ టిప్ కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ముందుగా చక్కెర వేయకుండా డికాషన్ రెడీ చేసుకోవాలి. అనంతరం డికాషన్ను వడకట్టి ఆ వాటర్లో శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న మటన్ ముక్కలను వేసి అరగంట లేదా ఒక గంట సేపు నానబెట్టాలి. ఆ తర్వాత రెగ్యులర్ స్టైల్లో మటన్ కూర వండితే చాలు. డికాషన్లో ఉండే ట్యానిన్లు మాంసాన్ని తొందరగా, మెత్తగా కుక్ అయ్యేలా చేస్తాయంటున్నారు.
బొప్పాయి :
మటన్ మెత్తగా ఉడకడానికి 'బొప్పాయి' మంచి ఉపాయం అని చెబుతున్నారు చెఫ్లు. కూరలో బొప్పాయి ఆకు లేదంటే పచ్చి బొప్పాయి ముక్కలు వేసుకుంటే మాంసం చాలా బాగా ఉడుకుతుందట. బొప్పాయిలో ఉండే పపైన్ అనే పదార్థం మటన్ను త్వరగా ఉడికేలా చేసి ముక్కల్ని మృదువుగా మార్చుతాయని చెబుతున్నారు.
అల్లం తురుము :
'అల్లం తురుము' యాడ్ చేసుకునే టిప్ కూడా మాంసం తొెందరగాా కుక్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అల్లంలో ఉండే కొన్ని రకాల ఎంజైమ్లు మటన్ వేగంగా, మెత్తగా ఉడికేలా చేస్తాయని చెబుతున్నారు. సాధారణంగా మనం కర్రీ వండేటప్పుడు తాలింపులో అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ను యాడ్ చేస్తుంటాం. అలాకాకుండా ముందు అల్లం తురుము వేసి, అది మగ్గాక ఆపై అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తే మటన్ త్వరగా ఉడుకుతుందని చెబుతున్నారు పాకశాస్త్ర నిపుణులు.
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