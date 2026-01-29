కొత్త పద్ధతిలో కమ్మని "కాకరకాయ కర్రీ" - చేదుకు చోటే లేదు! - టేస్ట్ నెక్ట్స్ లెవల్!
- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే కొత్తరకం 'కాకరకాయ కూర' - నిమిషాల్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
Published : January 29, 2026 at 11:49 AM IST
Secret Tips to Make Kakarakaya Curry : ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కూరగాయల్లో "కాకరకాయ" ముందు వరుసలో ఉంటుంది. కానీ, చాలా మంది చేదు అనే కారణంతో దీన్ని తినడానికి ఇష్టపడరు. ఇక పిల్లలైతే ఆ పేరు వింటేనే మొహం చిట్లిస్తుంటారు. మీ ఇంట్లోనూ కాకరకాయ తినట్లేదా? అలాంటి వారికోసమే ఈ స్పెషల్ రెసిపీ. నువ్వుల పొడి వేసి ఈ పద్ధతిలో "కాకరకాయ కూర" చేసి పెట్టారంటే వద్దన్నవాళ్లే కమ్మగా తింటారు. అస్సలు చేదు ఉండని ఈ కర్రీ పిల్లలకూ చాలా బాగా నచ్చుతుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా సింపుల్ మెథడ్లో నోరూరించే ఈ కాకరకాయ కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కాకరకాయలు - 300 గ్రాములు
- తెల్ల నువ్వులు - నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- మెంతులు - అర టీస్పూన్
- నూనె - తగినంత
- పోపు దినుసులు - ఒకట్రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- వెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- టమాటాలు - రెండు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కారం, ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- ధనియాల పొడి - ఒక టీస్పూన్
- చింతపండు - పెద్ద నిమ్మకాయంత
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా కాకరకాయలను తీసుకుని పీలర్తో పైన ఉండే గరుకు లాంటి చెక్కును లైట్గా తొలగించుకోవాలి.
- తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగి రౌండ్ షేప్లో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఆపై ముక్కల్లో ఉన్న గింజలు తీసేసి ఒక గిన్నెలో వేసుకుని అందులో రెండు టీస్పూన్ల ఉప్పు వేసి అది ముక్కలకు పట్టేలా చేతితో ప్రెస్ చేస్తూ బాగా కలపాలి.
- ఆ తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా కాకరకాయ ముక్కల్లో ఉండే చేదు తగ్గుతుంది.
- ఆలోపు స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి తెల్ల నువ్వులు, జీలకర్ర, మెంతులు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి. అవి దోరగా వేగాక ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లార్చుకోవాలి.
- ఇవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అలాగే, ఒక చిన్న గిన్నెలో మీరు తినే పులుపును బట్టి తగినంత చింతపండును తీసుకుని ఒకసారి కడగాలి. ఆపై అది మునిగే వరకు వాటర్ పోసి కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
- అరగంట తర్వాత కాకరకాయ ముక్కలను ఎక్స్ట్రా వాటర్ వొదిలేలా చేతితో గట్టిగా పిండి ఒక ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ అలా పిండిని కాకరకాయ ముక్కలను మరోసారి శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద నువ్వుల వేయించుకున్న పాన్లో నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలను వేసి వాటిల్లో ఉండే వాటర్ కంటెంట్ పోయి కొంచెం క్రిస్పీగా మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆ విధంగా వేయించుకున్నాక కాకరకాయ ముక్కలను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అలాగే, ఉల్లిపాయలను పొడవాటి ముక్కలుగా, టమాటాలను సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ కర్రీ తయారీకి అదే నూనె కాస్త వేడయ్యాక పోపు దినుసులు (ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు) వేసి వేయించాలి. ఒకవేళ ఆయిల్ సరిపోదనిపిస్తే మరికాస్త యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- పోపు వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి. అవి కాస్త ఫ్రై అయ్యాక కచ్చాపచ్చాగా దంచిన వెల్లుల్లి, కరివేపాకు వేసి పచ్చివాసన పోయేలా వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు జత చేసి బాగా కలిపి మూతపెట్టి రెండు మూడు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి.
- టమాటా ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత పసుపు వేసి కలపాలి. ఆపై ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న నువ్వుల పొడిని వేసుకుని అవన్నీ కలిసేలా సన్నని సెగ మీద ఒక నిమిషం కలుపుతూ వేయించాలి.
- అనంతరం నానబెట్టుకున్న చింతపండు నుంచి తీసుకున్న తగినంత రసం పోసుకుని ఒకసారి బాగా కలిపి మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఐదారు నిమిషాలు ఉడకనివ్వాలి.
- కాకరకాయ ముక్కలు మంచిగా ఉడికాయనుకున్నాక చివర్లో సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, చిక్కని గ్రేవీతో నోరూరించే "కాకరకాయ కర్రీ" సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఎప్పుడూ చేసుకునే పద్ధతిలో కాకుండా ఓసారి ఇలా 'కాకరకాయ పులుసు' ట్రై చేయండి.
- ఒకవేళ మీరు ఈ కర్రీని తక్కువ లేదా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలనుకుంటే అందుకు అనుగుణంగా పదార్థాలను తగ్గించి/పెంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
