సెకండ్ హ్యాండ్ ఫోన్ ఎలా చెక్ చేయాలి? - ఈ సింపుల్ ట్రిక్స్ పాటిస్తే బెటర్!
సెకండ్ హ్యాండ్ ఫోన్ తీసుకుంటున్నారా? - ఓ సారి ఈ చెక్ లిస్ట్ చూసుకోండి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 5:24 PM IST
Second hand Mobile : సెకండ్ హ్యాండ్ మొబైల్ కొంటున్నట్లయితే బ్యాటరీ గురించి ఎలా తెలుసుకోవాలి? చోరీ సొత్తును ఎలా గుర్తించాలి? ఏఏ అంశాలు పరిశీలించాలో ఇపుడు తెలుసుకుందాం. సెల్ఫోన్ మోడల్ నచ్చితే చాలు! కొత్తది కాకున్నా పాతదైనా సరే కొనేయాలనుకుంటారు. కెమెరా పనితీరు, బ్యాటరీ, డిజైన్ కోసం చాలా మంది సెకండ్ హ్యాండ్ ఫోన్లు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. విడుదలైన సమయంలో ఎక్కువ ధర ఉండడం, సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్లో తక్కువకే లభిస్తుండడంతో ఆసక్తి చూపుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో పాత ఫోనుకు సంబంధించి విక్రయదారుడు అందించే సమాచారం నిజమా? కాదా? అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలంటే!
కొంతమంది కొట్టుకొచ్చిన ఫోన్లను చాలా చవకగా విక్రయిస్తుంటారు. ఆ విషయం తెలియక కొంటే తీవ్ర ఇబ్బందులు తప్పవు. సెకండ్ హ్యాండ్ ఫోన్లను ఆన్లైన్ లో కాకుండా ఆఫ్లైన్లో స్వయంగా దుకాణానికి వెళ్లి అన్ని విషయాలు పరిశీలించి ధ్రువీకరించుకున్నాక కొనడం మంచిది.
"లెర్నింగ్ లైెసెన్స్" ఇంటి దగ్గరే! - ఆన్లైన్లో పరీక్ష పాసైతే చాలు!
ఐఎంఈఐ నంబరు
- ఫోన్ ఐఎంఈఐ నంబరును తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి.
- ఫోన్లో *#06# కోడ్ను డయల్ చేసి తెలుసుకోవచ్చు.
- ఐఎంఈఐ లేదా సీఈఐఆర్ పోర్టళ్లలోకి వెళ్లి చూడొచ్చు.
- బాక్స్పై కూడా ఐఎంఈఐ నంబరు ముద్రించి ఉంటుంది.
- బాక్స్పై సంఖ్య, మొబైల్లో కోడ్ డయల్ చేస్తే వచ్చిన ఐఎంఈఐ నంబరు ఒకటేనా? కాదా? అన్నది పోల్చి చెక్ చేసుకోవాలి.
- ఏదైనా అనుమానం ఉంటే సీఈఐఆర్ సైట్లో ఫోన్కు సంబంధించిన స్టేటస్ను తెలుసుకోవచ్చు. ఐఎంఈఐ నంబరు ద్వారా రిజిస్టర్ ఫోనా? లేక చోరీ చేసిందా? అనేది ఈజీగా కనిపెట్టేయొచ్చు.
బిల్లు, వారెంటీ తప్పనిసరి
- ఒరిజినల్ బిల్లు
- ఎక్కడ కొనుగోలు చేశారు?
- మోడల్ నంబరు
- ఐఎంఈఐ నంబరు
- వారెంటీ ఎంత కాలం ఉంది? అన్నది కూడా తప్పకుండా పరిశీలించాలి.
డెంట్లు చూడాలి
మొబైల్ మొత్తం చెక్ చేసుకుని కెమెరా లెన్స్, స్క్రీన్పై గీతలు, డిస్ప్లే మార్చారా? అనేది పరిశీలించాలి.
డయాగ్నోస్టిక్స్ రన్ చేయాలి
ఫోన్ సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్ భాగాలు పనిచేస్తున్నాయా? లేదా అన్నది తెలుసుకోవడానికి డయాగ్నోస్టిక్స్ ఆప్షన్, అన్టూటూ, ఫోన్ డాక్టర్ ప్లస్ యాప్స్ను ఉపయోగించవచ్చు. కెమెరా, బ్యాటరీ, చార్జింగ్లో ఎక్కువగా సమస్యలు ఉంటాయి. ముందుగా వాటిని పరిశీలించిన తర్వాత స్క్రీన్, స్పీకర్, జీపీఎస్, బ్లూటూత్, సెన్సర్లు, మొబైల్ నెట్వర్క్, ఫింగర్ప్రింట్ చెక్ చేయాలి.
సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లు
తయారీ సంస్థ ఎన్ని సంవత్సరాలు సాఫ్ట్వేర్, సెక్యూరిటీ అప్డేట్లు ఇస్తుందో, ఇంకా ఎన్నేళ్ల పాటు అప్డేట్లు వస్తాయో పరిశీలించాలి.
ఐఫోన్లు కొంటున్నారా?
ఐఫోన్ల ధర అధికంగా ఉండడంతో ఎక్కువగా మధ్య తరగతి వారు సెకెండ్ హ్యాండ్ ఐఫోన్ కొనేందుకు ఉత్సాహం చూపిస్తుంటారు. వీటిలో ముఖ్యంగా బ్యాటరీ హెల్త్ పరిశీలించాలి. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లి బ్యాటరీ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి, హెల్త్ పై క్లిక్ చేస్తే వివరాలు వస్తాయి. 90 శాతం లోపు ఉంటే బాగున్నట్లుగా భావించాలి. 85 నుంచి 90 శాతం లోపు ఉంటే ఫర్యాలేదని అర్థం. అంతకంటే తక్కువ ఉంటే ఛార్జింగ్ ఎక్కువ సేపు నిలవదు కాబట్టి కొనకపోవడం మంచిది.
ఐఫోన్ మోడల్ నంబరులోని చివరి రెండు అక్షరాలు సంబంధిత దేశానికి సూచిక. వాటికి వారెంటీ ఉందో లేదో పరిశీలించాలి.
- HN - భారత్
- LL - అమెరికా
- B - యూకే
- AE - యూఏఈ
- X - ఆస్ట్రేలియా
- ZA- సింగపూర్
- CH - చైనా
మోడల్ నంబరులోని మొదటి అక్షరంతో అది ఏరకమైన ఫోనో సమాచారం లభిస్తుంది. సెట్టింగ్స్లో జనరల్పై క్లిక్ చేసి ఎబౌట్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తే మోడల్ నంబరు కనిపిస్తుంది.
- M అంటే రిటైల్ యూనిట్, F అని ఉంటే రీఫర్బిష్డ్ యూనిట్ అని అర్థం.
- N అంటే రీప్లేస్మెంట్ యూనిట్ అని పనిచేయని ఫోన్ బదులు మార్చి ఇచ్చిందని అర్థం.
- P అంటే నేరుగా కంపెనీ నుంచే కస్టమైజ్ చేయించుకున్న పర్సనలైజ్డ్ యూనిట్ అని అర్థం.
'డార్క్ ఫ్యాక్టరీల' గురించి తెలుసా? - లైట్లు, ఫ్యాన్లు, ఏసీలు ఉండవు! - ఏడాదిలో 30 నిమిషాలే బ్రేక్!
"ఇప్పుడు కొనండి, తర్వాత చెల్లించండి" - ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?