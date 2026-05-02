సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ కొంటున్నారా? - ముందుగా పరిశీలించాల్సిన "చెక్ లిస్ట్" ఇదే!

పాత కారు కొనే సమయంలో ముఖ్యమైన విషయాలు - పైపై మెరుగులు చూసి మోసపోవద్దు!

second_hand_car
second_hand_car (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 10:24 AM IST

Second Hand Car Buying Alert : విలాసవస్తువైన కారు ఇపుడు సౌకర్యంగా మారిపోయింది. మధ్యతరగతి వర్గాల ప్రజలంతా తప్పనిసరిగా కారు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఎపుడైనా ఫ్యామిలీ మొత్తం బయటకు వెళ్లాలన్నా లేదా బంధువుల ఇంటికి వెళ్తున్నా కారు తప్పనిసరిగా మారిపోయింది. ఐదారుగురు కుటుంబ సభ్యులు బస్సులు, ఆటోలు, ఇతర ప్రైవేటు వాహనాల్లో వెళ్తే అయ్యే చార్జీలతో పోలిస్తే కారులో వెళ్తే తక్కువగా ఉంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో కారు చాలా మంది సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. పదేళ్ల కిందటి కార్లు రూ.2-3 లక్షల నుంచి మొదలవుతున్నాయి.

సమ్మర్​లో చల్లచల్లగా "స్పెషల్ టూర్" - అలెప్పీ, మున్నార్ ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి!

సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల కొనుగోలుదారులు చాలా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని మెకానిక్​లు, ఆటో మొబైల్ రంగ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పైపై మెరుగులు చూసి మోసపోవద్దని, కారు నీట్ గా ఉన్నా ఇంజిన్ పరిస్థితి ఏమిటో కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఆకర్షణీయమైన మార్కెట్

సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల విక్రేతలు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఆకర్షిస్తున్నారు. తక్కువ ధరకే లభిస్తోందంటూ, ఈఎంఐ అవకాశం కూడా కల్పిస్తామంటూ ఊరిస్తున్నారు. కానీ, కార్ కండీషన్ గురించి కొన్ని వాస్తవాలను దాచేస్తున్నారని ఇప్పటికే కొనుగోలు చేసిన వారు వాపోతున్నారు. ఆన్​లైన్లో కనిపించే ప్రకటనల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్తున్నారు.

ఏమేం పరిశీలించాలి?

  • మీరు సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లయితే ఏమేం పరిశీలించాలో ముందుగా రాసి పెట్టుకోండి. అన్నింటినీ చెక్ చేసుకున్న తర్వాత అడుగేయడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వారు తెలిపిన ప్రకారం వీటన్నింటినీ పరిశీలించండి.
  • ముందుగా మీ బడ్జెట్ ప్లాన్ చేసుకుని అంతే మొత్తంలో లభించే కారు కోసం వెతకండి. ముందుగా కారు ధరతో పాటు ఇన్సూరెన్స్, కమీషన్ ఖర్చులు, మైనర్ రిపేర్లు ఉంటాయని గుర్తుంచుకోండి.
  • నచ్చిన కారు మోడల్ వెతికే క్రమంలో కొన్ని కార్లు ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. అవి పైకి చూడడానికి బాగున్నా యాక్సిడెంట్లు జరిగి ఉండొచ్చు. అందుకే విఐఎన్(VIN) నంబర్ ద్వారా చెక్ చేయండి.
  • పెండింగ్ ట్రాఫిక్ చలాన్లు ఉన్నాయా? పోలీస్ కేసులు ఏమైనా నమోదయ్యాయా? ఈఎంఐ క్లియరెన్స్ ఉందా? అనేవి పరిశీలించడం తప్పనిసరి.
  • కారు విషయంలో రంగు మారిందా విడి భాగాలు తుప్పు పట్టాయా పరిశీలించాలి. వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన కార్లు, యాక్సిడెంట్ కార్లు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. వాటిని తప్పక పరిశీలించాలి.
  • ఇక రీడింగ్ విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కొంత మంది రీడింగ్​ను ట్యాంపర్ చేస్తుంటారు. ఎక్కువ తిరిగినా తక్కువ చూపిస్తుంటారు. ఈ సమయంలో కారు పెడల్స్, సీట్లు, సీట్ల కవర్లు, డ్యాష్ బోర్డు, స్టీరింగ్ పాతగా అనిపిస్తే రీడింగ్ ట్యాంపర్ చేసినట్లు అర్థం.
  • ఇక వీల్ అలైన్ మెంట్ పరిశీలించాలి. టైర్లు ఒక వైపు మాత్రమే అరిగిపోయుంటే లోపాలున్నాయని గ్రహించాలి. రెగ్యులర్ సర్వీస్ చేయించారో లేదో రికార్డులు పరిశీలించాలి. టెస్ట్ డ్రైవ్ కోసం తీసుకుని స్వయంగా డ్రైవ్ చేయాలి. ఈ సమయంలో గేర్లు, ఏసీ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇంజిన్ సౌండ్ తేడాగా అనిపిస్తే నమ్మకమైన మెకానిక్ కి చూపించాలి. పై విషయాలన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత, కారు లోపాలన్నీ పరిశీలించిన తర్వాతే కొనుగోలుకు బేరమాడాలని గుర్తుంచుకోండి. వీటితో పాటు కారు మోడల్, వేరియంట్, లైట్లు, మ్యాట్ తదితర సాంకేతిక అంశాలను మెకానిక్​ను తీసుకెళ్లి చెక్ చేయించి అడిగి తెలుసుకోండి.

"ఏపీ To గోవా" పెరగనున్న కనెక్టివిటీ - గుంతకల్ వరకు 'తిరుమల ఎక్స్​ప్రెస్'

తత్కాల్​ ​బుక్​ చేస్తున్నారా?- ఈ టిప్స్​ ఫాలో అయితే టికెట్ కన్ఫార్మ్!

