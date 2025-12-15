ETV Bharat / offbeat

వేడి వేడిగా "ఉప్పు చేప రోస్ట్" - అన్నంలోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది!

టమోటా ఎండు చేపలతో ఇలా ట్రై చేయండి - ఎంతో టేస్టీగా తినేయొచ్చు!

dry_fish_recipe
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 2:42 PM IST

DRY FISH RECIPE : ఎండు చేపలు, సముద్రపు ఉప్పు చేపలు అంటే చాలా మందికి ఇష్టం ఉన్నప్పటికీ వాసన కారణంగా దూరంగా ఉంటుంటారు. కానీ, ఎలాంటి వాసన లేకుండా టమోటా కలిపి ఇలా రోస్ట్ చేసుకున్నారంటే మళ్లీ మళ్లీ కావాలంటారు. సింపుల్​గా ఎగ్ కర్రీ చేసినంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. కొత్తవాళ్లైనా సరే టేస్టీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. సముద్ర చేపల్లో ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి కాస్త రెండు మూడు సార్లు నిమ్మరసం వేసుకుని క్లీన చేసుకుంటే చాలు! ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్ధతిలో ఓ సారి మీరు కూడా ఉప్పు చేప కర్రీ ట్రై చేసిచూడండి.

ఎండుచేప ముక్కలు

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • ఉప్పు చేపలు - 200 గ్రాములు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమోటాలు - 2
  • ఉప్పు - తగినంత
  • కారం - 2 స్పూన్లు
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
  • వెల్లుల్లి గడ్డ - 1
  • నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర స్పూన్
  • మినపప్పు - అర స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర స్పూన్
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
ఉల్లిపాయ తరుగు

తయారీ విధానం :

  • ఉల్లిపాయ సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. టమోటాలు ప్యూరీ చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి పొట్టు తీసుకుని కచ్చా పచ్చగా దంచి పెట్టుకోవాలి. ఉప్పు చేప ముక్కల్ని గోరు వెచ్చని నీళ్లలో కడిగి శుభ్రం చేసి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఉప్పు శాతం తగ్గిపోతుంది. ఆ తర్వాత మరో సారి చల్లని నీటిలో కూడా శుభ్రం చేసి తీసుకోవాలి.
నూనె
  • ఇపుడు కర్రీ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని కాగిన తర్వాత ఉప్పు చేప ముక్కలు వేసుకుని ప్రై చేసుకోవాలి. రెండు వైపులా ఎర్రగా వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
టమోటా
  • కడాయిలో మిగిలిన నూనెలో ఆవాలు, మినపప్పు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత కరివేపాకు, దంచి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, పసుపు, కారం పొడి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 2 టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా పేస్ట్ చేసుకున్న టమోటా ప్యూరీ వేసుకుని కలపాలి. 3 నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాక గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి.
ఎండుకారం
  • మరో 3 నిమిషాల తర్వాత ఫ్రై చేసుకున్న చేప ముక్కలు వేసుకుని కలపాలి. ఐదారు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి. ఎండు చేపల్లో ఉప్పు అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి చివర్లో టేస్ట్ చూసుకుని ఉప్పు అవసరమైతే వేసుకుంటే సరిపోతుంది. దించడానికి ముందు కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుంటే సరిపోతుంది.

