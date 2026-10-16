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పండగల వేళ 'ప్రత్యేక రైళ్లు' ప్రకటించిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే - ఏపీ, తెలంగాణలో ఆగే స్టేషన్లు ఇవే!

పండుగ రద్దీకి అనుగుణంగా స్పెషల్ ట్రైన్స్ - సికింద్రాబాద్-విశాఖపట్నంతో పాటు మరికొన్ని మార్గాల్లో ప్రకటించిన ఎస్​సీఆర్!

SCR Special Trains
ప్రత్యేక రైళ్లు (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 16, 2026 at 2:36 PM IST

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SCR Special Trains List : దసరా, పూజా పండగల వేళ సొంతూర్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే గుడ్​న్యూస్ చెప్పింది. ఇప్పటికే ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని వివిధ మార్గాల్లో ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతున్న ఎస్​సీఆర్, తాజాగా సికింద్రాబాద్-విశాఖపట్నం, చర్లపల్లి-చెన్నై సెంట్రల్, చర్లపల్లి-నాగర్​కోయిల్ మార్గాల్లోనూ స్పెషల్ రైళ్లను నడపనున్నట్లు తెలిపింది. అలాగే, అక్టోబరు 20న నాగ్​పూర్​లో జరగనున్న 'ధమ్మ చక్ర ప్రవర్తన దివస్​'కు హాజరయ్యే ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా నాందేడ్-నాగ్​పూర్, జాల్నా-నాగ్​పూర్ మార్గాల్లోనూ ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. మరి, ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ ఏ ఏ తేదీల్లో నడవనున్నాయి? హాల్ట్ స్టేషన్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

సికింద్రాబాద్-విశాఖపట్నం :

  • ట్రైన్ నంబర్ 07069 (సికింద్రాబాద్ - విశాఖపట్నం) అక్టోబరు 16, 2026న సికింద్రాబాద్​లో రాత్రి 8:15 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. ఈ రైలు అక్టోబరు 17 ఉదయం 11 గంటలకు విశాఖపట్నం చేరుకుంటుంది.
  • రైలు నంబర్ 07070 (విశాఖపట్నం-సికింద్రాబాద్) అక్టోబరు 17, 2026న విశాఖపట్నంలో మధ్నాహ్నం 3 గంటల 50 నిమిషాలకు స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ ఐదున్నరకు సికింద్రాబాద్​కు చేరుకుంటుంది.

హాల్ట్ స్టేషన్ల వివరాలిలా :

ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ చర్లపల్లి, నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, గుంటూరు, విజయవాడ, ఏలూరు, తాడేపల్లిగూడెం, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, తుని, అనకాపల్లి, దువ్వాడ స్టేషన్లలో ఇరువైపులా ఆగుతాయి. ఈ ట్రైన్స్​లో 1 AC, 2AC, స్లీపర్ క్లాస్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్‌లు అందుబాటులో ఉంటాయి.

చర్లపల్లి - చెన్నై సెంట్రల్ మధ్య స్పెషల్ ట్రైన్స్ :

  • రైలు నంబర్ 07059 (చర్లపల్లి - చెన్నై సెంట్రల్) అక్టోబరు 16, 2026 నాడు చర్లపల్లిలో రాత్రి 9 గంటల 30 నిమిషాలకు బయలుదేరుతుంది. నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ 11 గంటల 15 నిమిషాలకు చెన్నై సెంట్రల్ చేరుకుంటుంది.
  • ట్రైన్ నంబర్ 07060 (చెన్నై సెంట్రల్ - చర్లపల్లి) అక్టోబరు 17న మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు చెన్నై సెంట్రల్​లో బయలుదేరుతుంది. అక్టోబరు 18న ఉదయం నాలుగున్నర గంటలకు చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది.

ఏయే స్టేషన్లలో ఆగుతాయంటే?

ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, గుంటూరు, తెనాలి, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు స్టేషన్లలో రెండు వైపులా ఆగుతాయి. ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్​లో స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ బోగీలు అందుబాటులో ఉంటాయని తెలిపింది ఎస్​సీఆర్.

చర్లపల్లి-నాగర్​కోయిల్ మార్గంలో స్పెషల్ ట్రైన్స్ :

  • ట్రైన్ నంబర్ 07535 (చర్లపల్లి - నాగర్‌కోయిల్) అక్టోబరు 30, 2026 నుంచి నవంబర్ 13, 2026 వరకు నిర్దేశిత తేదీల్లో చర్లపల్లిలో రాత్రి 7 గంటల 45 నిమిషాలకు బయలుదేరుతుంది. నెక్ట్స్ డే రాత్రి 10 గంటల 45 నిమిషాలకు నాగర్​కోయిల్ చేరుకుంటుంది.
  • రైలు నంబర్ 07536(నాగర్‌కోయిల్ - చర్లపల్లి) మార్గంలో ప్రయాణించనున్న ఈ స్పెషల్ ట్రైన్ నవంబర్ 01, 2026 నుంచి నవంబర్ 15, 2026 వరకు నిర్దేశిత తేదీల్లో నాగర్​కోయిల్​లో అర్ధరాత్రి 12 గంటల 45 నిమిషాలకు స్టార్ట్ అవుతుంది. మరుసటి రోజు ఉదయం 3 గంటల 45 నిమిషాలకు చర్లపల్లికి వస్తుంది.

ఇవి ఎక్కడ ఆగుతాయంటే?

ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, నడికుడి, సత్తెనపల్లి, గుంటూరు, తెనాలి, బాపట్ల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, నాయుడుపేట, సూళ్లూరుపేట, చెన్నై ఎగ్మోర్, తాంబరం, చెంగల్‌పట్టు, విల్లుపురం, వృద్ధాచలం, తిరుచిరాపల్లి, దిండిగల్, మదురై, విరుద్​నగర్, సాత్తూర్, కోవిల్​పట్టి, తిరునెల్వేలి, వల్లియూర్ స్టేషన్లలో ఇరువైపులా ఆగుతాయి. వీటిలో 2 ఏసీ, 3 ఏసీ, స్లీపర్ క్లాస్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ బోగీలు అందుబాటులో ఉంటాయని తెలిపింది దక్షిణ మధ్య రైల్వే.

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నాందేడ్ - నాగ్​పూర్ మధ్య స్పెషల్ ట్రైన్స్ :

మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పూర్‌లో అక్టోబరు 20, 2026వ తేదీన జరగనున్న 'ధమ్మ చక్ర ప్రవర్తన దివస్'కు హాజరయ్యే ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని నాందేడ్-నాగ్​పూర్, జాల్నా-నాగ్​పూర్ మార్గాల్లో ఈ తేదీల్లో ప్రతేక రైళ్లను నడపనున్నట్లు ప్రకటించింది ఎస్​సీఆర్.

  • ట్రైన్ నంబర్ 07085 (H.S నాందేడ్ - నాగ్‌పూర్) అక్టోబరు 19, 2026న రాత్రి 8 గంటలకు ఈ రైలు బయలుదేరుతుంది. మరుసటి రోజు ఉదయం 10 గంటల 25 నిమిషాలకు నాగ్​పూర్ చేరుకుంటుంది.
  • రైలు నంబర్ 07086 (నాగ్‌పూర్ - H.S నాందేడ్) అక్టోబరు 20, 2026న రాత్రి 11 గంటల 55 నిమిషాలకు నాగ్​పూర్​లో స్టార్ట్ అవుతుంది. మరుసటి రోజు ఉదయం 9 గంటలకు నాందేడ్ చేరుకుంటుంది.

హాల్ట్ స్టేషన్లు ఇవే :

ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ ప్రయాణ మార్గంలో ముద్ఖేడ్, భోకర్, హిమాయత్‌నగర్, కిన్వట్, ఆదిలాబాద్, పింపల్‌కుటి రైల్వే స్టేషన్లలో ఇరువైపులా ఆగుతాయి. వీటిలో స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ బోగీలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

జాల్నా - నాగ్‌పూర్ మధ్య స్పెషల్ ట్రైన్స్ :

  • ట్రైన్ నంబర్ 07083 (జాల్నా - నాగ్‌పూర్) అక్టోబరు 19, 2026న సాయంత్రం 5 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటల 10 నిమిషాలకు నాగ్​పూర్ చేరుకుంటుంది.
  • రైలు నంబర్ 07084 (నాగ్‌పూర్ - జాల్నా) అక్టోబరు 21, 2026న ఉదయం ఒంటి గంటకు బయలుదేరుతుంది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు జాల్నా చేరుకుంటుంది.

ఆగే స్టేషన్లు ఇవే :

ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ ప్రయాణ మార్గంలో పార్తూర్, సెలు, మన్వత్ రోడ్, పర్భని, పూర్ణ, బస్మత్, హింగోలి, వాషిమ్, అకోలా స్టేషన్లలో రెండు వైపులా ఆగుతాయి. ఈ రైళ్లలో చైర్ కార్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ బోగీలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రయాణికులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నారు రైల్వే అధికారులు.

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