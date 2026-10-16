పండగల వేళ 'ప్రత్యేక రైళ్లు' ప్రకటించిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే - ఏపీ, తెలంగాణలో ఆగే స్టేషన్లు ఇవే!
పండుగ రద్దీకి అనుగుణంగా స్పెషల్ ట్రైన్స్ - సికింద్రాబాద్-విశాఖపట్నంతో పాటు మరికొన్ని మార్గాల్లో ప్రకటించిన ఎస్సీఆర్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 2:36 PM IST
SCR Special Trains List : దసరా, పూజా పండగల వేళ సొంతూర్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ఇప్పటికే ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని వివిధ మార్గాల్లో ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతున్న ఎస్సీఆర్, తాజాగా సికింద్రాబాద్-విశాఖపట్నం, చర్లపల్లి-చెన్నై సెంట్రల్, చర్లపల్లి-నాగర్కోయిల్ మార్గాల్లోనూ స్పెషల్ రైళ్లను నడపనున్నట్లు తెలిపింది. అలాగే, అక్టోబరు 20న నాగ్పూర్లో జరగనున్న 'ధమ్మ చక్ర ప్రవర్తన దివస్'కు హాజరయ్యే ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా నాందేడ్-నాగ్పూర్, జాల్నా-నాగ్పూర్ మార్గాల్లోనూ ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించింది. మరి, ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ ఏ ఏ తేదీల్లో నడవనున్నాయి? హాల్ట్ స్టేషన్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
సికింద్రాబాద్-విశాఖపట్నం :
- ట్రైన్ నంబర్ 07069 (సికింద్రాబాద్ - విశాఖపట్నం) అక్టోబరు 16, 2026న సికింద్రాబాద్లో రాత్రి 8:15 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. ఈ రైలు అక్టోబరు 17 ఉదయం 11 గంటలకు విశాఖపట్నం చేరుకుంటుంది.
- రైలు నంబర్ 07070 (విశాఖపట్నం-సికింద్రాబాద్) అక్టోబరు 17, 2026న విశాఖపట్నంలో మధ్నాహ్నం 3 గంటల 50 నిమిషాలకు స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ ఐదున్నరకు సికింద్రాబాద్కు చేరుకుంటుంది.
హాల్ట్ స్టేషన్ల వివరాలిలా :
ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ చర్లపల్లి, నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, గుంటూరు, విజయవాడ, ఏలూరు, తాడేపల్లిగూడెం, రాజమండ్రి, సామర్లకోట, తుని, అనకాపల్లి, దువ్వాడ స్టేషన్లలో ఇరువైపులా ఆగుతాయి. ఈ ట్రైన్స్లో 1 AC, 2AC, స్లీపర్ క్లాస్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.
చర్లపల్లి - చెన్నై సెంట్రల్ మధ్య స్పెషల్ ట్రైన్స్ :
- రైలు నంబర్ 07059 (చర్లపల్లి - చెన్నై సెంట్రల్) అక్టోబరు 16, 2026 నాడు చర్లపల్లిలో రాత్రి 9 గంటల 30 నిమిషాలకు బయలుదేరుతుంది. నెక్ట్స్ డే మార్నింగ్ 11 గంటల 15 నిమిషాలకు చెన్నై సెంట్రల్ చేరుకుంటుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07060 (చెన్నై సెంట్రల్ - చర్లపల్లి) అక్టోబరు 17న మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు చెన్నై సెంట్రల్లో బయలుదేరుతుంది. అక్టోబరు 18న ఉదయం నాలుగున్నర గంటలకు చర్లపల్లి చేరుకుంటుంది.
ఏయే స్టేషన్లలో ఆగుతాయంటే?
ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, గుంటూరు, తెనాలి, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు స్టేషన్లలో రెండు వైపులా ఆగుతాయి. ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్లో స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ బోగీలు అందుబాటులో ఉంటాయని తెలిపింది ఎస్సీఆర్.
🚆 Puja Festival Special Trains Between Various Destinations! South Central Railway will operate special trains between Charlapalli–Chennai Central, Charlapalli–Nagercoil and Secunderabad–Visakhapatnam to clear the extra rush of passengers during the Puja Festival. Plan your festive journey in advance and travel comfortably! #SouthCentralRailway #PujaFestival #FestivalSpecialTrains #IndianRailways— South Central Railway (@SCRailwayIndia) October 15, 2026
చర్లపల్లి-నాగర్కోయిల్ మార్గంలో స్పెషల్ ట్రైన్స్ :
- ట్రైన్ నంబర్ 07535 (చర్లపల్లి - నాగర్కోయిల్) అక్టోబరు 30, 2026 నుంచి నవంబర్ 13, 2026 వరకు నిర్దేశిత తేదీల్లో చర్లపల్లిలో రాత్రి 7 గంటల 45 నిమిషాలకు బయలుదేరుతుంది. నెక్ట్స్ డే రాత్రి 10 గంటల 45 నిమిషాలకు నాగర్కోయిల్ చేరుకుంటుంది.
- రైలు నంబర్ 07536(నాగర్కోయిల్ - చర్లపల్లి) మార్గంలో ప్రయాణించనున్న ఈ స్పెషల్ ట్రైన్ నవంబర్ 01, 2026 నుంచి నవంబర్ 15, 2026 వరకు నిర్దేశిత తేదీల్లో నాగర్కోయిల్లో అర్ధరాత్రి 12 గంటల 45 నిమిషాలకు స్టార్ట్ అవుతుంది. మరుసటి రోజు ఉదయం 3 గంటల 45 నిమిషాలకు చర్లపల్లికి వస్తుంది.
ఇవి ఎక్కడ ఆగుతాయంటే?
ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ నల్గొండ, మిర్యాలగూడ, నడికుడి, సత్తెనపల్లి, గుంటూరు, తెనాలి, బాపట్ల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, నాయుడుపేట, సూళ్లూరుపేట, చెన్నై ఎగ్మోర్, తాంబరం, చెంగల్పట్టు, విల్లుపురం, వృద్ధాచలం, తిరుచిరాపల్లి, దిండిగల్, మదురై, విరుద్నగర్, సాత్తూర్, కోవిల్పట్టి, తిరునెల్వేలి, వల్లియూర్ స్టేషన్లలో ఇరువైపులా ఆగుతాయి. వీటిలో 2 ఏసీ, 3 ఏసీ, స్లీపర్ క్లాస్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ బోగీలు అందుబాటులో ఉంటాయని తెలిపింది దక్షిణ మధ్య రైల్వే.
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నాందేడ్ - నాగ్పూర్ మధ్య స్పెషల్ ట్రైన్స్ :
మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్లో అక్టోబరు 20, 2026వ తేదీన జరగనున్న 'ధమ్మ చక్ర ప్రవర్తన దివస్'కు హాజరయ్యే ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని నాందేడ్-నాగ్పూర్, జాల్నా-నాగ్పూర్ మార్గాల్లో ఈ తేదీల్లో ప్రతేక రైళ్లను నడపనున్నట్లు ప్రకటించింది ఎస్సీఆర్.
- ట్రైన్ నంబర్ 07085 (H.S నాందేడ్ - నాగ్పూర్) అక్టోబరు 19, 2026న రాత్రి 8 గంటలకు ఈ రైలు బయలుదేరుతుంది. మరుసటి రోజు ఉదయం 10 గంటల 25 నిమిషాలకు నాగ్పూర్ చేరుకుంటుంది.
- రైలు నంబర్ 07086 (నాగ్పూర్ - H.S నాందేడ్) అక్టోబరు 20, 2026న రాత్రి 11 గంటల 55 నిమిషాలకు నాగ్పూర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. మరుసటి రోజు ఉదయం 9 గంటలకు నాందేడ్ చేరుకుంటుంది.
హాల్ట్ స్టేషన్లు ఇవే :
ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ ప్రయాణ మార్గంలో ముద్ఖేడ్, భోకర్, హిమాయత్నగర్, కిన్వట్, ఆదిలాబాద్, పింపల్కుటి రైల్వే స్టేషన్లలో ఇరువైపులా ఆగుతాయి. వీటిలో స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ బోగీలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
🚆 Special Trains for Dhamma Chakra Pravartan Diwas! South Central Railway will operate special trains between H.S. Nanded–Nagpur and Jalna–Nagpur to clear the extra rush of passengers attending Dhamma Chakra Pravartan Diwas at Nagpur on 20.10.2026. Plan your journey in advance and travel comfortably! #SouthCentralRailway #SpecialTrains #IndianRailways #DhammaChakraPravartanDiwas— South Central Railway (@SCRailwayIndia) October 15, 2026
జాల్నా - నాగ్పూర్ మధ్య స్పెషల్ ట్రైన్స్ :
- ట్రైన్ నంబర్ 07083 (జాల్నా - నాగ్పూర్) అక్టోబరు 19, 2026న సాయంత్రం 5 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటల 10 నిమిషాలకు నాగ్పూర్ చేరుకుంటుంది.
- రైలు నంబర్ 07084 (నాగ్పూర్ - జాల్నా) అక్టోబరు 21, 2026న ఉదయం ఒంటి గంటకు బయలుదేరుతుంది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు జాల్నా చేరుకుంటుంది.
ఆగే స్టేషన్లు ఇవే :
ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ ప్రయాణ మార్గంలో పార్తూర్, సెలు, మన్వత్ రోడ్, పర్భని, పూర్ణ, బస్మత్, హింగోలి, వాషిమ్, అకోలా స్టేషన్లలో రెండు వైపులా ఆగుతాయి. ఈ రైళ్లలో చైర్ కార్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ బోగీలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రయాణికులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నారు రైల్వే అధికారులు.
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