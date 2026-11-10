ప్రయాణికులకు ముఖ్య గమనిక - చర్లపల్లి నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లు
ఈ నెల 11 నుంచి 22 వరకు ప్రత్యేక రైళ్లు - కాజీపేట జంక్షన్ మీదుగా ప్రయాణం
చర్లపల్లి నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లు (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 3:58 PM IST
Special Trains From Charlapalli Junction : పండుగ రద్దీ నేపథ్యంలో ప్రయాణికులను సకాలంలో గమ్యం చేర్చడానికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు చర్లపల్లి, బక్సార్, బరౌనీ, హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ స్టేషన్ల మధ్య నడవనున్నాయి. ప్రయాణికులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సింది అధికారులు సూచించారు.
- ట్రైన్ నంబర్ 07563 చర్లపల్లి - బక్సార్ ఈ నెల 11న బుధవారం చర్లపల్లిలో బయల్దేరుతుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07564 బక్సార్ - చర్లపల్లి ఈ నెల 13న శుక్రవారం బక్సార్ నుంచి చర్లపల్లికి ప్రయాణం మొదలవుతుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07561 చర్లపల్లి - బరౌని ఈ నెల 13న శుక్రవారం చర్లపల్లి నుంచి బరౌనీ బయల్దేరుతుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07562 బరౌనీ - చర్లపల్లి ఈ నెల 15న ఆదివారం బరౌనీ నుంచి చర్లపల్లి ప్రయాణం ప్రారంభం.
- ట్రైన్ నంబర్ 07083 బీదర్ - హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ ఈ నెల 19న గురువారం బీదర్ నుంచి హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ వరకు ప్రయాణిస్తుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 07084 హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ - బీదర్ రైలు ఈ నెల 22న ఆదివారం బయల్దేరుతుంది.
ఈ ప్రత్యేక రైళ్ల మార్గమిదే :
- రైలు నెం.07563/07564 చర్లపల్లి-బక్సార్-చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైళ్లు కాజీపేట మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి. రామగుండం, మంచిర్యాల, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్, బల్హర్షా, చందా ఫోర్ట్, గోండియా, బాలాఘాట్ జంక్షన్, నైన్పూర్, జబల్పూర్, కట్ని, సత్నా, మాణిక్పూర్, ప్రయాగ్రాజ్ ఛోకి స్టేషన్లలో ఆగుతాయి.
- రైలు నెం.07561/07562 చర్లపల్లి-బరౌని-చర్లపల్లి ప్రత్యేక రైళ్లు కాజీపేట్ మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి. పెద్దపల్లి, రామగుండం, మంచిర్యాల, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్, బల్హర్షా, చందా ఫోర్ట్, వడ్సా, గోండియా, దుర్గ్, రాయ్పూర్, బిలాస్పూర్, ఝర్సుగూడ, రూర్కెలా, నుగావ్, హతియా, రాంచీ, మూరి, బొకారో, డి బకర్, స్టీల్ సిటీ, చంద్రపురా స్టేషన్లలో ఆగుతాయి. చిత్తరంజన్, మధుపూర్, జసిదిహ్, ఝఝా కియుల్ స్టేషన్లు కవర్ చేస్తాయి.
- రైలు నెం.07083/07084 బీదర్ - హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ - బీదర్ ప్రత్యేక రైళ్లు ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు జహీరాబాద్, వికారాబాద్, లింగంపల్లి, సికింద్రాబాద్, కాజీపేట జోన్, రామగుండం, మంచిర్యాల, బెల్లంపల్లి, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ మీదుగా ప్రయాణిస్తాయి. బల్హర్షా, నాగ్పూర్ జంక్షన్, ఇటార్సీ జంక్షన్, భోపాల్ జంక్షన్, విరంగన లక్ష్మీబాయి ఝాన్సీ, గ్వాలియర్, దౌలాపుర్, ఆగ్రా, మధుర, కోసి కలాన్ స్టేషన్లలో ఆగుతాయి.