సమ్మర్ రష్ - విజయవాడ నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లు - మరి టైమింగ్స్ తెలుసా?
ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ - వేసవి రద్దీ దృష్ట్యా ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 12:56 PM IST
Special Trains in Summer 2026 : రైలు జర్నీ అంటేనే ఏ వయసు వారికైనా అదొక ప్రత్యేక అనుభూతి. సురక్షితమైన, అత్యంత చౌకైన ప్రయాణం అనగానే అందరికి గుర్తొచ్చేది ఇదే. సుదూర ప్రయాణాల కోసం ఎక్కువ మంది దీనికే మొగ్గు చూపుతున్నారు. సాధారణ రోజుల్లోనే రైళ్లన్నీ కిక్కిరిసిపోతాయి! ఇక సమ్మర్ వచ్చిదంటే ఇంకాస్త రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే దక్షిణ మధ్య రైల్వే గుడ్న్యూస్ చెప్పింది.
వేసవి రద్దీ దృష్ట్యా విజయవాడ మీదుగా ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతున్నట్లు విజయవాడ రైల్వే అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ సౌకర్యాన్ని ప్రయాణికులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేసింది. మరి ఆ రైళ్ల వివరాలు, అవి ఎక్కడ నుంచి ప్రయాణిస్తాయో ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
వేసవి రద్దీ దృష్ట్యా ప్రత్యేక రైళ్లు
రైలు నంబరు 06561 (బెంగళూరు-బాలూర్ఘాట్) : ఈ నెల 19, 26 తేదీల్లో బెంగళూరులో ఉదయం 8:50 గంటలకు ఈ రైలు బయలుదేరుతుంది. రెండో రోజు ఉదయం 6 గంటలకు బాలూర్ఘాట్ చేరుతుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో (06562) నంబరు గల రైలు ఈ నెల 22, 29 తేదీల్లో బాలూర్హాట్లో ఉదయం 5.15 గంటలకు బయలుదేరి మరుసటిరోజు తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు బెంగళూరు చేరుకుంటుంది.
06251 (మైసూర్-న్యూజల్పాయ్గురి) : ఈ రైలు ఈ నెల 17, 24 తేదీల్లో మైసూర్లో సాయంత్రం 4:40 గంటలకు బయలుదేరనుంది. రెండో రోజు సాయంత్రం 5:30 గంటలకు న్యూజల్పాయ్గురి చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో (06252) నంబరు గల రైలు 20, 27 తేదీల్లో న్యూజల్పాయ్గురిలో సాయంత్రం 4:45 గంటలకు బయలుదేరి రెండో రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు మైసూర్ చేరుతుంది.
06567 (యశ్వంత్పూర్-న్యూజల్పాయ్గురి) : ఇది ఈ నెల 17, 24 తేదీల్లో యశ్వంత్పూర్లో ఉదయం 7 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. రెండో రోజు ఉదయం 7 గంటలకు న్యూజల్పాయ్గురి చేరుతుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో ఇదే రైలు 20,27 తేదీల్లో న్యూజల్పాయ్గురిలో ఉదయం 8:30 గంటలకు బయలుదేరి రెండో రోజు ఉదయం 9:55 గంటలకు బెంగళూరు చేరుకుంటుంది.
06253 (మైసూర్-దిబ్రుగర్) : ఈ నెల 26న మైసూర్లో ఉదయం 8 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. రెండో రోజు అర్ధరాత్రి 1:30 గంటలకు దిబ్రూగర్ చేరుతుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో రైలు (06254) ఈ నెల 30న దిబ్రూగర్లో అర్ధరాత్రి 1:30 గంటలకు బయలుదేరి రెండో రోజు సాయంత్రం 4:15 గంటలకు మైసూర్ చేరుకుంటుంది.
06545 (బెంగళూరు-రుప్సా) : ఈ నెల 15, 22, 29 తేదీల్లో సాయంత్రం 4:35 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. రెండో రోజు రాత్రి 8:30 గంటలకు రుప్సా చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో 06546 నంబరు గల రైలు 16, 23, 30 తేదీల్లో రుప్సాలో రాత్రి 8:30 గంటలకు బయలుదేరి రెండో రోజు ఉదయం 5:30 గంటలకు బెంగళూరు చేరుతుంది.
గుర్తుపట్టావా గురూ! ఇదెక్కడో "చెప్పుకోండి చూద్దాం!" - "రవితేజ" పోస్టర్పై 'SCR' క్విజ్!
ఆ ఊళ్లో అంతా మల్లయ్య భక్తులే! - ఏ ఇంట్లోనూ కోళ్లను పెంచరు, ఎందుకో తెలుసా?