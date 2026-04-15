సమ్మర్ రష్ - విజయవాడ నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లు - మరి టైమింగ్స్ తెలుసా?

ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్​ - వేసవి రద్దీ దృష్ట్యా ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే

Special Trains in Summer 2026
Published : April 15, 2026 at 12:56 PM IST

Special Trains in Summer 2026 : రైలు జర్నీ అంటేనే ఏ వయసు వారికైనా అదొక ప్రత్యేక అనుభూతి. సురక్షితమైన, అత్యంత చౌకైన ప్రయాణం అనగానే అందరికి గుర్తొచ్చేది ఇదే. సుదూర ప్రయాణాల కోసం ఎక్కువ మంది దీనికే మొగ్గు చూపుతున్నారు. సాధారణ రోజుల్లోనే రైళ్లన్నీ కిక్కిరిసిపోతాయి! ఇక సమ్మర్​ వచ్చిదంటే ఇంకాస్త రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే దక్షిణ మధ్య రైల్వే గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది.

వేసవి రద్దీ దృష్ట్యా విజయవాడ మీదుగా ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతున్నట్లు విజయవాడ రైల్వే అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ సౌకర్యాన్ని ప్రయాణికులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేసింది. మరి ఆ రైళ్ల వివరాలు, అవి ఎక్కడ నుంచి ప్రయాణిస్తాయో ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

రైలు నంబరు 06561 (బెంగళూరు-బాలూర్ఘాట్​) : ఈ నెల 19, 26 తేదీల్లో బెంగళూరులో ఉదయం 8:50 గంటలకు ఈ రైలు బయలుదేరుతుంది. రెండో రోజు ఉదయం 6 గంటలకు బాలూర్ఘాట్​ చేరుతుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో (06562) నంబరు గల రైలు ఈ నెల 22, 29 తేదీల్లో బాలూర్హాట్​లో ఉదయం 5.15 గంటలకు బయలుదేరి మరుసటిరోజు తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు బెంగళూరు చేరుకుంటుంది.

06251 (మైసూర్-న్యూజల్పాయ్​గురి) : ఈ రైలు ఈ నెల 17, 24 తేదీల్లో మైసూర్​లో సాయంత్రం 4:40 గంటలకు బయలుదేరనుంది. రెండో రోజు సాయంత్రం 5:30 గంటలకు న్యూజల్పాయ్​గురి చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో (06252) నంబరు గల రైలు 20, 27 తేదీల్లో న్యూజల్పాయ్​గురిలో సాయంత్రం 4:45 గంటలకు బయలుదేరి రెండో రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు మైసూర్ చేరుతుంది.

06567 (యశ్వంత్​పూర్-న్యూజల్పాయ్​గురి) : ఇది ఈ నెల 17, 24 తేదీల్లో యశ్వంత్​పూర్​లో ఉదయం 7 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. రెండో రోజు ఉదయం 7 గంటలకు న్యూజల్పాయ్​గురి చేరుతుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో ఇదే రైలు 20,27 తేదీల్లో న్యూజల్పాయ్​గురిలో ఉదయం 8:30 గంటలకు బయలుదేరి రెండో రోజు ఉదయం 9:55 గంటలకు బెంగళూరు చేరుకుంటుంది.

06253 (మైసూర్-దిబ్రుగర్) : ఈ నెల 26న మైసూర్​లో ఉదయం 8 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. రెండో రోజు అర్ధరాత్రి 1:30 గంటలకు దిబ్రూగర్ చేరుతుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో రైలు (06254) ఈ నెల 30న దిబ్రూగర్​లో అర్ధరాత్రి 1:30 గంటలకు బయలుదేరి రెండో రోజు సాయంత్రం 4:15 గంటలకు మైసూర్ చేరుకుంటుంది.

06545 (బెంగళూరు-రుప్సా) : ఈ నెల 15, 22, 29 తేదీల్లో సాయంత్రం 4:35 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. రెండో రోజు రాత్రి 8:30 గంటలకు రుప్సా చేరుకుంటుంది. తిరుగు ప్రయాణంలో 06546 నంబరు గల రైలు 16, 23, 30 తేదీల్లో రుప్సాలో రాత్రి 8:30 గంటలకు బయలుదేరి రెండో రోజు ఉదయం 5:30 గంటలకు బెంగళూరు చేరుతుంది.

