రెండ్రోజుల పాటు 'తిరుపతి-రక్సల్' రైలు రద్దు! - 'దక్షిణ మధ్య రైల్వే' కీలక ప్రకటన
రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్ - నాన్-ఇంటర్లాకింగ్ పనులే కారణం!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 1, 2026 at 5:15 PM IST
SCR Cancelled Trains List : దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రయాణికులకు కీలక అలర్ట్ జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరే వారు ఈ విషయాన్ని గమనించాలి. సౌత్ ఈస్టర్న్ రైల్వే పరిధిలో నాన్-ఇంటర్లాకింగ్(NI) పనుల కారణంగా తిరుపతి-రక్సౌల్ జంక్షన్ మార్గంలో ప్రయాణించే ట్రైన్ను తాత్కాలికంగా రద్దు చేస్తున్నట్లు రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. మరి, ఎందుకు రద్దు చేశారు? ఏ ఏ తేదీల్లో ఇది ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉండదో ఇక్కడ చూద్దాం.
తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి నడిచే 'తిరుపతి-రక్సౌల్ ఎక్స్ప్రెస్' రైలు ప్రయాణానికి సంబంధించి దక్షిణ మధ్య రైల్వే కీలక ప్రకటన చేసింది. సౌత్ ఈస్టర్న్ రైల్వేలోని చక్రధర్పూర్ డివిజన్ పరిధిలో యార్డ్ పునర్నిర్మాణం, బాగ్దేహి - ఝార్సుగూడ మధ్య 4వ లైన్ ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించి బాగ్దేహి స్టేషన్లో జరుగుతున్న నాన్-ఇంటర్లాకింగ్ పనుల కారణంగా ఈ రైళ్లు రద్దు చేస్తున్నట్లు రైల్వే అధికారులు వెల్లడించారు.
🚨Train Cancellation Update— South Central Railway (@SCRailwayIndia) August 31, 2026
In view of Non‑Interlocking works at Bagdehi Station for yard remodelling and commissioning of the 4th line (Bagdehi–Jharsuguda) over Chakradharpur of South Eastern Railway, the following weekly train services are cancelled
Train No. 17433… pic.twitter.com/CwFuTr0sfH
రద్దైన రైళ్ల వివరాలు :
- తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి రక్సౌల్ వెళ్లే వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు(ట్రైన్ నంబర్.17433) 'నవంబర్ 2, 2026'వ తేదీన రద్దు చేశారు.
- అలాగే, రక్సౌల్ జంక్షన్ నుంచి తిరుపతికి బయలుదేరే రైలును(ట్రైన్ నంబర్.17434) 'నవంబర్ 05, 2026' నాడు రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.
- ప్రయాణికులు ఈ విషయాన్ని గమనించి ఆయా రోజుల్లో తమ జర్నీకి సంబంధించి మార్పులు, చేర్పులు చేసుకోవాల్సిందిగా సూచించారు.
ఇటీవలే రెగ్యులర్ సర్వీసుగా మార్పు!
గతంలో ప్రత్యేక సర్వీస్గా ఉన్న తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి బయలుదేరే 'తిరుపతి-రక్సౌల్' వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ను ఇటీవలే రెగ్యులర్ సర్వీసుగా మార్చింది దక్షిణ మధ్య రైల్వే. ఈ రైలు ద్వారా తిరుపతి నుంచి బీహార్లోని రక్సౌల్ జంక్షన్ వరకు కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. తిరుపతి నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ ట్రైన్ రేణిగుంట, కడప, గుంతకల్లు, రాయచూరు, తెలంగాణలోని వికారాబాద్, సికింద్రాబాద్, కాజీపేట, మంచిర్యాల, బిలాస్పూర్, రాంచీ, చిత్తరంజన్ మార్గాల గుండా ప్రయాణించి బీహార్లోని రక్సౌల్ జంక్షన్కు చేరుకుంటుంది. మొత్తంగా ఈ తిరుపతి-రక్సౌల్ ట్రైన్ తిరుపతిని ఏపీ, తెలంగాణ, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, బీహార్లోని ప్రధాన గమ్యస్థానాలతో కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఆయా ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి ఈ వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
రైలు ప్రయాణం పెట్టుకున్నారా? - భారీగా రైళ్ల దారి మళ్లింపు, వేళల్లో మార్పులు!
ఈ రైళ్లు దారి మళ్లింపు :
సెంట్రల్ రైల్వే పరిధిలోని 'పూణే-హడప్సర్' యార్డుల్లో 3వ లైన్ ఏర్పాటుకు సంబంధించి 'నాన్-ఇంటర్లాకింగ్' పనులు జరుగుతున్నాయి. ఆ కారణంగా పలు రైళ్లను దారి మళ్లిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది దక్షిణ మధ్య రైల్వే. ఆ వివరాలిలా ఉన్నాయి.
- ట్రైన్ నంబర్ 11302 : KSR బెంగళూరు సిటీ - ముంబయి CSM టెర్మినస్ ఎక్స్ప్రెస్
- ఈ రైలును సెప్టెంబర్ 22న దారి మళ్లించారు. ఆ రోజు సోలాపూర్ - కుర్దువాడి -మిరాజ్ జంక్షన్ - సతారా రైల్వే స్టేషన్ - పూణే మీదుగా నడుస్తుంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 22159 : ముంబై CSM టెర్మినస్ - MGR చెన్నై సెంట్రల్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు
- సెప్టెంబర్ 19 నుంచి 23వ తేదీ వరకు, మళ్లీ అక్టోబర్ 4న రెగ్యులర్ రూట్లో కాకుండా మరో రూట్లో ప్రయాణిస్తుంది. కళ్యాణ్ - ఇగత్పురి - మన్మాడ్ - దౌండ్ మీదుగా నడుస్తోంది.
- ట్రైన్ నంబర్ 11019 : ముంబై CSM టెర్మినస్ - భువనేశ్వర్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్
- సెప్టెంబర్ 20వ తేదీన పూణే -సతారా రైల్వే స్టేషన్ - మిరాజ్ జంక్షన్ -పంధర్పూర్-కుర్దువాడి- సోలాపూర్ మీదుగా ప్రయాణించనున్నట్లు రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.
- ట్రైన్ నంబర్ 16340 : నాగర్కోయిల్ - ముంబై LTT ఎక్స్ప్రెస్ను సెప్టెంబర్ 22, అక్టోబర్ 2న దారి మళ్లించారు. ఈ తేదీల్లో సోలాపూర్ - కుర్దువాడి - దౌండ్ -అహల్యానగర్ -మన్మాడ్ - నాసిక్ - కళ్యాణ్ మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది.
- ఇవి మాత్రమే కాకుండా మరికొన్ని రైళ్లను రద్దు చేసింది దక్షిణ మధ్య రైల్వే. ఆ వివరాల కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
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