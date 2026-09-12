'సికింద్రాబాద్ - కాగజ్నగర్' మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లు! - పండగ వేళ ప్రయాణం హాయిగా!
పండగ రద్దీ దృష్ట్యా జనసాధారణ్ ప్రత్యేక రైళ్లు ప్రకటించిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే - టైమింగ్స్, హాల్ట్ స్టేషన్ల వివరాలిలా!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 9:34 AM IST
Special Trains From HYD to Sirpur Kaghaznagar : వినాయక చవితితో(సెప్టెంబర్ 14) పాటు రెండో శనివారం, ఆదివారం కలిసి రావడంతో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు మూడు రోజులు సెలవులు ఉండడంతో చాలా మంది సొంతూళ్లకు బయలుదేరుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొంతమంది రైళ్లలో వెళ్తుంటారు. అలాంటి వారికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్-సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ మార్గంలో ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఈ రెండు తేదీల్లో జనసాధారణ్ (అన్రిజర్వ్డ్) ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనున్నట్లు తెలిపారు రైల్వే అధికారులు. మరి, ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ ఏ ఏ తేదీల్లో నడవనున్నాయి? హాల్ట్ స్టేషన్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? వంటి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
దక్షిణ మధ్య రైల్వే పండగ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని సికింద్రాబాద్ - సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ - హైదరాబాద్ మధ్య ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం జనసాధారణ్(అన్రిజర్వ్డ్) ప్రత్యేక రైళ్లను నడపనున్నట్లు తెలిపింది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు 2026 సెప్టెంబర్ 12 ,13 తేదీలలో అందుబాటులో ఉంటాయని వెల్లడించింది. ఈ రైళ్లలో ముందస్తు రిజర్వేషన్ అవసరం లేని సాధారణ బోగీలు మాత్రమే ఉంటాయి. సాధారణ, పేద ప్రయాణికులకు ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ ఎంతగానో ఉపయోగపడనున్నాయి.
South Central Railway to run unreserved Jansadharan special trains between Secunderabad - Sirpur Kaghaznagar - Hyderabad to clear the festive rush on 12th & 13th September 2026.— South Central Railway (@SCRailwayIndia) September 11, 2026
Check the schedule below!#SouthCentralRailway #JansadharanSpecial #IndianRailways… pic.twitter.com/DYoUIfMGxq
ప్రత్యేక రైళ్ల తేదీలు, హాల్ట్ స్టేషన్ల వివరాలిలా :
ట్రైన్ నంబర్ 07235 సికింద్రాబాద్ నుంచి సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ :
ఈ స్పెషల్ ట్రైన్ సెప్టెంబర్ 12, 13 ఈ రెండు తేదీల్లో సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి మధ్యాహ్నం 12:10 నిమిషాలకు స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే రోజు సాయంత్రం 5 గంటల 30 నిమిషాలకు సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ చేరుకుంటుంది. ఈ జనసాధారణ్ ప్రత్యేక రైలు చర్లపల్లి, భువనగిరి, జనగాం, కాజీపేట, జమ్మికుంట, పెద్దపల్లి, రామగుండం, మంచిర్యాల, బెల్లంపల్లి, ఆసిఫాబాద్ రోడ్ స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. ఈ రైళ్లు హాల్ట్ స్టేషన్లకు వచ్చే సమయం, బయలుదేరే సమయ వేళలను కింద ఇచ్చిన ట్విట్టర్ లింక్లో చూడొచ్చు.
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ట్రైన్ నంబర్ 07236 సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ నుంచి హైదరాబాద్(నాంపల్లి) :
తిరుగు ప్రయాణంలో ఈ స్పెషల్ ట్రైన్ 2026 సెప్టెంబర్ 12, 13 తేదీల్లో సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ నుంచి సాయంత్రం 6 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆయా తేదీల్లో రాత్రి 11 గంటల 15 నిమిషాలకు హైదరాబాద్(నాంపల్లి) స్టేషన్కు చేరుకుంటుందని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.
రిటర్న్ జర్నీలో ఈ జనసాధారణ్ ప్రత్యేక రైలు ఆసిఫాబాద్ రోడ్, బెల్లంపల్లి, మంచిర్యాల, రామగుండం, పెద్దపల్లి, జమ్మికుంట, కాజీపేట, జనగాం, భువనగిరి, చర్లపల్లి, సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లలో ఆగనున్నట్లు తెలిపారు. కాబట్టి, ఈ మార్గంలో ఆయా తేదీల్లో తమ ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకున్నవారు పైన పేర్కొన్న స్టేషన్లలో ఈ ప్రత్యేక రైలు ఎక్కవచ్చు లేదా దిగవచ్చు. ఈ అవకాశాన్ని ప్రయాణికులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు రైల్వే అధికారులు.
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