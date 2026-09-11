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'ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్' - 98 వీక్లీ స్పెషల్ రైళ్లను పొడిగించిన 'SCR'

'దసరా, దీపావళి, చఠ్ పూజ' - రద్దీకి అనుగుణంగా ప్రత్యేక రైళ్లు

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వీక్లీ రైళ్లను పొడిగించిన రైల్వే (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 11:49 AM IST

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Weekly Special Trains Extended : రానున్న మూడు మాసాలు పండుగలున్నాయి. దసరా, దీపావళి, ఛఠ్ పూజల కారణంగా వివిధ ప్రాంతాల మధ్య రాకపోకలు అధికంగా ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, దక్షిణ మధ్య రైల్వే వారపు ప్రత్యేక రైళ్లను పొడిగించింది. మొత్తం 98 సర్వీసులు నవంబర్ 26 వరకు సేవలు అందించనున్నాయి.

  1. ట్రైన్ నంబర్ 07046 : సికింద్రాబాద్ - నహర్లగున్ రైలు ప్రతి శుక్రవారం ప్రయాణించనుంది. అక్టోబర్ 2 నుంచి 30 వరకు 5 సర్వీసులు నడిపించనున్నారు.
  2. ట్రైన్ నంబర్ 07047 : నహర్లగున్ - సికింద్రాబాద్ రైలు ప్రతి సోమవారం బయల్దేరుతుంది. అక్టోబర్ 5 నుంచి నవంబర్ 11 వరకు ఈ రైలు మొత్తం 5 సార్లు ప్రయాణించనుంది.
  3. ట్రైన్ నంబర్ 07193 : హైదరాబాద్ - కొల్లం రైలు ప్రతి శనివారం బయల్దేరుతుంది. అక్టోబర్ 3 నుంచి నవంబర్ 28 వరకు మొత్తం 9 సార్లు ప్రయాణించనుంది.
  4. ట్రైన్ నంబర్ 07194 : కొల్లం - హైదరాబాద్ రైలు ప్రతి సోమవారం బయల్దేరుతుంది. అక్టోబర్ 5 నుంచి నవంబర్ 30 వరకు 9 సార్లు ప్రయాణించనుంది.
  5. ట్రైన్ నంబర్ 07425 : సికింద్రాబాద్ - శ్రీకాకుళం రోడ్ వీక్లీ స్పెషల్ రైలు ప్రతి ఆదివారం సికింద్రాబాద్​లో బయల్దేరుతుంది. అక్టోబర్ 4 నుంచి నవంబర్ 29 వరకు 9 సార్లు ప్రయాణించనుంది.
  6. ట్రైన్ నంబర్ 07426 : శ్రీకాకుళం రోడ్ - సికింద్రాబాద్ వీక్లీ స్పెషల్ రైలు ప్రతి సోమవారం శ్రీకాకుళం రోడ్ జంక్షన్​లో బయల్దేరుతుంది. అక్టోబర్ 5 నుంచి నవంబర్ 30 వరకు 9 సార్లు ప్రయాణించనుంది.
  7. ట్రైన్ నంబర్ 07001 : చర్లపల్లి - తిరువణ్ణామలై వీక్లీ స్పెషల్ రైలు ప్రతి గురువారం చర్లపల్లిలో బయల్దేరుతుంది. అక్టోబర్ 1 నుంచి నవంబర్ 26 వరకు 9 సార్లు ప్రయాణించనుంది.
  8. ట్రైన్ నంబర్ 07002 : తిరువణ్ణామలై - చర్లపల్లి వీక్లీ స్పెషల్ రైలు ప్రతి శుక్రవారం తిరువణ్ణామలైలో బయల్దేరుతుంది. అక్టోబర్ 2 నుంచి నవంబర్ 27 వరకు 9 సార్లు ప్రయాణించనుంది.
  9. ట్రైన్ నంబర్ 07814 : జల్నా - తిరుపతి వీక్లీ స్పెషల్ రైలు ప్రతి గురువారం జల్నాలో బయల్దేరుతుంది. అక్టోబర్ 1 నుంచి నవంబర్ 26వరకు 9 సార్లు ప్రయాణించనుంది.
  10. ట్రైన్ నంబర్ 07815 : తిరుపతి - జల్నా వీక్లీ స్పెషల్ రైలు ప్రతి శుక్రవారం తిరుపతిలో బయల్దేరుతుంది. అక్టోబర్ 2 నుంచి నవంబర్ 27 వరకు 9సార్లు ప్రయాణించనుంది.
  11. ట్రైన్ నంబర్ 07603 : నాందేడ్ - తిరుచానూరు వీక్లీ ఎక్స్​ప్రెస్ ప్రతి మంగళవారం నాందేడ్​లో బయల్దేరుతుంది. అక్టోబర్ 6 నుంచి నవంబర్ 24వరకు 8సార్లు ప్రయాణించనుంది.
  12. ట్రైన్ నంబర్ 07604 : తిరుచానూరు - నాందేడ్ వీక్లీ ఎక్స్​ప్రెస్ ప్రతి బుధవారం తిరుచానూరులో బయల్దేరుతుంది. అక్టోబర్ 7 నుంచి నవంబర్ 25 వరకు 8సార్లు ప్రయాణించనుంది.

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WEEKLY SPECIAL TRAINS EXTENDED
దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లు
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