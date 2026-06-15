"ప్రయాణికులకు అలర్ట్" - 18రైళ్లను రద్దు చేసిన దక్షిణ మధ్య రైల్వే!
కాజీపేట - కొండపల్లి మార్గంలో ఇంటర్లాకింగ్ పనులు - ఐదు రోజులు పలు రైళ్లు రద్దు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 6:08 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 6:57 PM IST
Cancelled Trains : నాన్ ఇంటర్ లాకింగ్ పనుల కారణంగా పలు రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే వెల్లడించింది. కాజీపేట - కొండపల్లి సెక్షన్ లోని డోర్నకల్, గుండ్రాతిమడుగు స్టేషన్ల మధ్య 3వ లైన్ ట్రిప్లింగ్ నిర్మాణానికి సంబంధించిన నాన్ ఇంటర్ లాకింగ్ పనులు జరుగుతున్నాయని తెలిపింది. పనుల్లో జాప్యం జరగకుండా, ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. రద్దయిన వాటిలో కాజీపేట్, విజయవాడ - డోర్నకల్, సికింద్రాబాద్, విజయవాడ - భద్రాచలం, మణుగూరు, విశాఖపట్నం - మహబూబ్నగర్ రైళ్లతో పాటు కాకినాడ టౌన్ - లింగంపల్లి రైళ్లున్నాయి. ఆగస్టు 15 నుంచి ఆగస్టు 19 వరకు ఐదు రోజుల పాటు రైళ్లు రద్దు కానున్నాయి. ఈ మేరకు అడ్వాన్స్ బుకింగ్, ప్రయాణాల్లో ఇబ్బందులు కలగకుండా రైల్వే ముందస్తు ప్రకటన జారీ చేసింది. రద్దయిన రైళ్లు, తేదీలు, స్టేషన్ల వివరాలివే.
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రైలు నంబర్ స్టేషన్లు ఫ్రీక్వెన్సీ తేదీలు
- 67765 కాజీపేట్ - దోర్నకల్ డైలీ ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు
- 67766 దోర్నకల్ - కాజీపేట్ డైలీ ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు
- 67767 దోర్నకల్ - విజయవాడ డైలీ ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు
- 67768 విజయవాడ - దోర్నకల్ డైలీ ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు
- 67215 విజయవాడ - భద్రాచలం డైలీ ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు
- 67216 భద్రాచలం - విజయవాడ డైలీ ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు
- 12713 విజయవాడ - సికింద్రాబాద్ డైలీ ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు
- 12714 సికింద్రాబాద్ - విజయవాడ డైలీ ఆగస్టు 15 నుంచి 19 వరకు
- 12705 గుంటూరు - సికింద్రాబాద్ డైలీ ఆగస్టు 19
- 12706 సికింద్రాబాద్ - గుంటూరు డైలీ ఆగస్టు 19 వరకు
- 17659 సికింద్రాబాద్ - భద్రాచలం డైలీ ఆగస్టు 17 నుంచి 18 వరకు
- 17660 భద్రాచలం - సికింద్రాబాద్ డైలీ ఆగస్టు 18 నుంచి 19 వరకు
- 12745 సికింద్రాబాద్ - మణుగూరు డైలీ ఆగస్టు 17 నుంచి 18 వరకు
- 12746 మణుగూరు - సికింద్రాబాద్ డైలీ ఆగస్టు 18 నుంచి 19 వరకు
- 12861 విశాఖపట్నం - మహబూబ్నగర్ డైలీ ఆగస్టు 16, 17, 18
- 12862 మహబూబ్నగర్ - విశాఖపట్నం డైలీ ఆగస్టు 17, 18, 19
- 12775 కాకినాడ టౌన్ - లింగంపల్లి డైలీ ఆగస్టు 16, 17, 18
- 12776 లింగంపల్లి - కాకినాడ టౌన్ డైలీ ఆగస్టు 17, 18, 19
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