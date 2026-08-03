సముద్ర గర్భంలో "పసుపు ఇటుకల రహదారి" - ఆశ్చర్యానికి గురైన పరిశోధకులు!
రహదారి మానవ నిర్మితమా? - నిగ్గు తేల్చిన సైన్స్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 3, 2026 at 12:57 PM IST
Yellow Brick Road Under Sea Water : పసిఫిక్ మహాసముద్రం అడుగున దాదాపు 3వేల మీటర్ల లోతులోకి వెళ్లిన పరిశోధకులకు ఓ రహదారి కంట పడింది. 'పసుపు రంగు ఇటుకలు పేర్చినట్లుగా ఉన్న ఆ రహదారిని ఎవరు నిర్మించి ఉంటారు?' అని ఆశ్చర్యపోగా చివరకు ఆ నిర్మాణం వెనుక మిస్టరీని సైన్స్ ఛేదించింది.
హవాయి సమీపంలో సముద్ర గర్భంలోని నూట్కా సీమౌంట్ అగ్ని పర్వతాన్ని అన్వేషిస్తూ 2025లో ఓషన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ట్రస్ట్ ఆధ్యర్యంలో ఓ పరిశోధన జరిగింది. రిమోట్గా పనిచేసే వాహనాలు సర్వే చేస్తుండగా వాటి కెమెరాల్లో ఈ పసుపు ఇటుకల రహదారి దృశ్యం నిక్షిప్తమైంది. అది మానవ నిర్మిత రాతి కట్టడాన్ని పోలి ఉండడంతో పలు ఊహాగానాలు వచ్చాయి. కొందరు అది "అట్లాంటిస్కు రహదారి" అని కూడా పిలిచారు.
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సముద్రగర్భంలో రహదారి మానవ నిర్మితం అనిపించేలా మెలికలు తిరుగుతూ వింతగా కనిపించింది. కానీ, అది కృత్రిమంగా ఏర్పడిందని శాస్త్రవేత్తలు తేల్చారు. క్రమపద్ధతిలో పేర్చిన రాతి ఇటుకల్లా కనిపించినా అది హైలోక్లాస్టైట్ ఫలితం అని పేర్కొన్నారు. అక్కడ అగ్ని పర్వతాలు ఉండడం వల్ల, ఎగసి పడిన లావా క్రమంగా చల్లబడి ఇలా క్రమపద్ధతిలో ఇటుకల రూపంలో విడిపోయిందని స్పష్టం చేశారు. దిమ్మెల వంటి నిర్మాణం ఫెర్రోమాంగనీస్ క్రస్ట్లతో ఏర్పడిందని, ఇందులో కోబాల్ట్, టెల్లూరియం వంటి అరుదైన భూ మూలకాలు సమృద్ధిగా ఉన్నాయని వెల్లడించారు. లోతైన సముద్ర మైనింగ్ సంబంధించి ఈ లోహాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని వివరించారు.
పరిశోధనల్లో పాల్గొన్న పరిశోధనా నౌక E/V నాటిలస్ పొడవు 64 మీటర్లు. ఇందులో హై-డెఫినిషన్ వీడియో, రోబోటిక్ ఆర్మ్స్ , మల్టీబీమ్ సోనార్ విజన్ ఉన్నాయి. ఖనిజ నమూనాలను, అధిక-రిజల్యూషన్ మ్యాపింగ్ డేటాను సేకరిస్తుంది. ఈ క్రమంలో మాంగనీస్ ఆక్సైడ్ క్రస్ట్ల నమూనాలను శాస్త్రవేత్తలు విజయవంతంగా వెలికితీశారు.
వింతైన జీవులు అనేకం
ఈ యాత్రలో సముద్ర వింతలు కూడా తారసపడ్డాయి. యాత్రలో పాల్గొన్న డైవర్స్ బృందానికి "తలలేని కోడి"ని తలపించే ఓ జీవి కనిపించిందట. వాస్తవానికి అది ఎనిప్నియాస్టెస్ జాతికి చెందిన సముద్ర చేప అని నిపుణులు తేల్చారు. నాటిలస్ నౌక 2009 నుంచి సముద్రగర్భంలో పరిశోధనలు సాగిస్తోంది. సముద్ర గర్భంలో వీడియోలను ప్రత్యక్షంగా ప్రసారం చేస్తుంది. ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులకు ఫెలోషిప్, ఇంటర్న్షిప్ ఆహ్వానిస్తోంది.
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