అలసిన మనసుకు పవర్ బ్యాంక్ 'బర్డ్ వాచింగ్' - ఏపీ, తెలంగాణలో బెస్ట్ ప్లేసెస్ ఇవే!
బర్డ్ వాచింగ్కు బెటర్ టైమ్ ఇదే! - ఈ 5 సీక్రెట్ ట్రిక్స్తో అది ఏ పక్షినో ఇట్టే చెప్పొచ్చంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 12:40 PM IST
Bird Watching Dos and Donts : ఉరుకులు పరుగుల జీవితం, డిజిటల్ స్క్రీన్ల హోరుతో అలసిపోతున్న మనసుకు కాస్త సాంత్వన అందించే మార్గాల్లో 'పక్షుల వీక్షణం' ఒకటి. జూ పార్కుల్లో ఎన్క్లోజర్ల వెనుక బందీగా ఉన్న పక్షులను చూడటం కాకుండా, వాటి సహజ ఆవాసాల్లో స్వేచ్ఛగా విహరించే పక్షులను నిశ్శబ్దంగా గమనించడమే సిసలైన 'బర్డ్ వాచింగ్'. మరి, ఈ పక్షుల ప్రపంచంలోకి వెళ్లాలంటే ఏ టైమ్లో వెళ్లాలి? ఎలా వెళ్లాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
డైనోసార్ల యుగం నుంచే పక్షుల ఆవిర్భావం జరిగింది. 'ఆర్కియోప్టెరిక్స్' అనే జీవి నుంచి పక్షులు పరిణామం చెందాయి. ఇందులో సరీసృపాలు, పక్షుల లక్షణాలు మిళితమై ఉంటాయి. కాలక్రమంలో పక్షులు తమ ఆవాసాలను బట్టి అడవి పక్షులుగా, నీటి పక్షులుగా రూపాంతరం చెందాయి.
పక్షిని పసిగట్టే ఐదు శాస్త్రీయ సూత్రాలు :
వేల పక్షుల్లో ఏ పక్షి ఏదో గుర్తించడానికి ఫీల్డ్ నిపుణులు ప్రధానంగా ఐదు టెక్నిక్స్ వాడతారు.
నీడ :
సూర్యుడికి ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు పక్షి రంగులు మనకు కనిపించవు. దాని నీడ కనిపిస్తుంది. దీన్ని 'సిల్హౌట్ టెక్నిక్' అంటారు. సాయంత్రం వేళ చెట్టు కొమ్మపై కూర్చున్న గుడ్లగూబ గుండ్రటి తలను చూసి, లేదా ఆకాశంలో ఎగురుతున్న డేగ వెడల్పాటి రెక్కలను చూసి గుర్తించవచ్చు. ఇండియన్ గ్రే హార్న్బిల్(సారంగ పక్షి) ముక్కుపై ఉండే టోపీ లాంటి ఆకారం కూడా ఈ నీడలో సులభంగా తెలిసిపోతుంది.
దేహంపై గుర్తులు :
పక్షుల కనుబొమ్మల వద్ద గీత, కంటి చుట్టూ వలయం, రెక్కల మీద పట్టీల ద్వారా వాటిని గుర్తిస్తారు. ఉదాహరణకు హుద్హుద్ పక్షి నెత్తిమీద కిరీటంలా విచ్చుకునే ఈకలు, కింగ్ ఫిషర్ కంటి దగ్గర ఉండే ముదురు రంగు చారలు ఫీల్డ్ మార్క్స్ కి ఉదాహరణలు.
ముక్కు నిర్మాణం :
పక్షి ఆహారపు అలవాట్లను దాని ముక్కు ఇట్టే చెప్పేస్తుంది. మాంసాన్ని చీల్చే డేగలు, గద్దల ముక్కు కొడవలి లాగా వంపు తిరిగి బలంగా ఉంటుంది. అదే పూల నుంచి తేనె పీల్చుకునే తేనె పిట్ట ముక్కు పొడవుగా, సన్నగా, వంపు తిరిగి ఉంటుంది. నీటిలో బురదను వడకట్టి, పురుగులను తినే స్పూన్ బిల్ పక్షి ముక్కు అచ్చం మనం వాడే చెంచాలానే ఉంటుంది.
రంగుల కలయిక :
పక్షి ఈకలు, మెడ కింది రంగులను బట్టి జాతిని గుర్తిస్తారు. పాలపిట్ట ఎగురుతున్నప్పుడు రెక్కల కింద మెరిసే ముదురు నీలం రంగు, మగసన్ బర్డ్ మెడ కింద సూర్యకాంతి పడినప్పుడు మెరిసే ఊదారంగును బట్టి అవేంటో చెప్పేయొచ్చు.
పరిమాణం :
పక్షి పిచ్చుకంత ఉందా, కాకి అంత ఉందా అనేది గమనించాలి. అలాగే దాని ప్రవర్తన ముఖ్యం. ఉదాహరణకు దర్జీ పిట్ట చాలా చిన్నగా ఉండి, తన తోకను ఎప్పుడూ నిటారుగా పెట్టుకుని ఆకుల్లో చురుగ్గా కదులుతుంది. ముంగిసను పోలిన కదలికలు ఉండే జంగిల్ బాబ్లర్ ప్రవర్తన ఇంకోలా ఉంటుంది.
ప్రతి పక్షీ ఓ మిమిక్రీ ఆర్టిస్టే!
పక్షులను కేవలం చూసి మాత్రమే కాదు, వాటి అరుపులను బట్టి కూడా గుర్తించవచ్చు. ప్రతి పక్షికీ కనీసం ఐదు నుంచి ఆరు రకాల గొంతులు ఉంటాయి. ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఒకలా, జతను చేరేటప్పుడు మరోలా, పిల్లలను పిలిచేటప్పుడు ఇంకోలా అరుస్తాయి. 'వైట్ రంప్డ్ షామా'. దీని నడుము భాగంలో తెలుపు రంగు, నలుపు-ఆరెంజ్ రంగుల కలయికలో ఉండే ఈ పక్షి 7 నుంచి 8 రకాల గొంతులతో పాటలు పాడుతుంది. ఒకే పక్షి రకరకాల గొంతులతో మనల్ని భ్రమకు గురిచేస్తుంది. ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో విసిగిపోయిన మన మైండ్కు పక్షుల కిలకిలరావాలు బెస్ట్ స్ట్రెస్ రిలీఫర్!
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మనం ఎలా ఉండాలి?
పక్షులకు దృష్టి సామర్థ్యం చాలా బాగుంటుంది. వాటిని గుర్తించడానికి మనం ఆడవిలోకి వెళుతున్నప్పుడు మన వస్త్రధారణ ప్రకృతిలో కలిసిపోయేలా ఉండాలి.
దుస్తులు :
ఆకుపచ్చ, గోధుమ రంగు, ఖాకీ, బూడిద రంగు బట్టలు ధరించాలి. ఎరుపు, పసుపు, తెలుపు వంటి కళ్లు చెదిరే రంగులు వేసుకుంటే పక్షులు భయపడి పారిపోతాయి.
పెర్ఫ్యూమ్స్ వద్దు :
ఉదయం బర్డ్ వాచింగ్కు వెళ్లేప్పుడు ఎలాంటి గాఢమైన పెర్ఫ్యూమ్లు వాడకపోవడం మంచిది. కెమికల్ వాసనలకు జంతువులు, పక్షులు ఇరిటేట్ అవుతాయి.
సమయం :
పక్షులను చూడటానికి అత్యుత్తమ సమయం ఉదయం 6 నుంచి 8 గంటల వరకు. ఆ సమయంలో పక్షులు ఆహార అన్వేషణలో ఉండి, చాలా చురుగ్గా ఉంటాయి. వీటి కలయికతో అడవి మార్మోగిపోతుంది (దీన్నే డాన్ కోరస్ అంటారు). మళ్లీ సాయంత్రం 4-6 గంటల మధ్య 'గోల్డెన్ అవర్'లో లైటింగ్ అనుకూలంగా ఉండి పక్షులు గూటికి చేరే క్రమంలో యాక్టివ్గా ఉంటాయి.
ఇలా చేయండి :
- ఏ పక్షినీ నేరుగా ముట్టుకోకూడదు. కొన్ని పక్షులు జంతువులపై వాలి ఆహారం తీసుకుంటాయి కాబట్టి వీటి ద్వారా ప్రమాదకరమైన వైరస్లు వ్యాపించే అవకాశం ఉంటుంది.
- బర్డ్ వాచింగ్కి బైనాక్యులర్స్ అత్యంత కీలకం. మంచి బ్రాండ్స్ను తీసుకుంటే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
- పక్షులను గుర్తించడానికి బర్డ్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ వంటి పుస్తకాల పీడీఎఫ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- స్మార్ట్ ఫోన్లలో 'మెర్లిన్', 'ఈ-బర్డ్' లాంటి యాప్స్ వచ్చాయి. మెర్లిన్ యాప్లో పక్షి అరుపులను రికార్డ్ చేసినా లేదా ఫొటో తీసినా దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు క్షణాల్లో వస్తాయి.
- పక్షుల శబ్దాలను మరింత స్పష్టంగా రికార్డ్ చేయడానికి పారాబోలిక్ మైక్రోఫోన్స్ కూడా వాడుతున్నారు.
ఎక్కడికెళ్లొచ్చు?
నల్లమల, శేషాచలం అడవులు, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని లంకమల అభయారణ్యం, పులికాట్, కొల్లేరు, నేలపట్టు, కోరింగ, ఉప్పలపాడు, కర్నూలు జిల్లాలోని రోళ్లపాడు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ, పశ్చిమగోదావరి కొల్లేరు సరస్సు, కాకినాడ మడ అడవులు. వీటితో పాటు అనంతపురం పరిసరాలు, తెలంగాణలోని ఉమామహేశ్వరం, హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో పక్షులను పరిశీలించవచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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