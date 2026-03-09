SBI "యూత్ ఫర్ ఇండియా" - ఎంపికైతే ప్రతి నెలా రూ.19వేలు!
గ్రామీణ ప్రాంతాల మార్పుపై అధ్యయనం - పూర్తి వివరాలివే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 2:23 PM IST
SBI youth for india : పల్లెలు, పల్లె ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై అధ్యయనం, అభివృద్ధికి మార్గాలను అంచనా వేసే దిశగా ఎస్బీఐ - 'యూత్ ఫర్ ఇండియా పేరిట ఫెలోషిప్' అందిస్తోంది. స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చే వారికి ఆర్థిక సహకారం, ప్రోత్సాహకాలు, వైద్య, బీమా భరోసా కల్పిస్తోంది. పల్లెల రూపురేఖలు మార్చాలనే ఆసక్తి, తపన ఉన్న వారు https://youthforindia.org/ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఒక్క ఐడియాతో రూ.900కోట్ల వ్యాపారం - 23ఏళ్ల యువతి విజయ రహస్యమిది!
పల్లెకు సేవ చేయండి
పల్లెల అభివృద్ధికి 'యూత్ ఫర్ ఇండియా' ఫెలోషిప్ అందిస్తున్న ఎస్బీఐ స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చే వారికి ప్రోత్సాహకాలు, వైద్య, బీమా భరోసా కల్పిస్తోంది. ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు 21 నుంచి 32 ఏళ్ల లోపు వయస్సు, 2026 అక్టోబర్ 4 నాటికి ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి.
కార్యక్రమం వ్యవధి 13 నెలలు కాగా, అభ్యర్థుల ఎంపిక విధానం దశల వారీగా ఉంటుంది. మొదట దశలో దరఖాస్తు, రెండో దశలో ఆన్లైన్ అసైన్మెంట్లో సామాజిక సమస్యలపై వ్యాసాలు, ప్రేరణ, సమస్యకు పరిష్కారాలు, చివరగా ఇంటర్వ్యూలో ఎంపిక కావాల్సి ఉంటుంది. కార్యక్రమ వివరాలు, ఫెలోషిప్ నిబంధనలు అధికారులు తెలియజేయడంతో పాటు అవసరమైన ఆర్థిక సాయం, ప్రయాణ ఖర్చులు అందిస్తారు.
దరఖాస్తు ఇలా
గూగుల్లోకి వెళ్లి www.sbi youth for india fellowship 2026 నమోదు చేసి లాగిన్ చేయాలి. ఆన్లైన్ దరఖాస్తులో వ్యక్తిగత వివరాలు నమోదు చేయాలి. విద్యార్హత నమోదుకు సంబంధించి ఇప్పటికే డిగ్రీ పూర్తయిందని, 2026 అక్టోబర్ 4లోగా పూర్తి చేస్తానని, ఆ తర్వాత డిగ్రీ పూర్తవుతుందనే ఆప్షన్లు ఎంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
రెండో దశలో పౌరసత్వ వివరాలు నమోదు చేయాలి. భారతీయుడు, నేపాల్/భూటాన్ పౌరుడు, ఓసీఐ/ఎన్ఆర్ఐ, పైవేవీ కాదు ఆప్షన్లలో మీకు సంబంధించిన దాన్ని క్లిక్ చేయాలి.
ఇక వయసుకు సంబంధించి 21 ఏళ్లకు పైగా, 21-32, 33కు పైగా అనే ఆప్షన్లను ఎంచుకోవచ్చు. వివరాలు నమోదు చేసిన తర్వాత తొలి దశలో అర్హత సాధిస్తారు. ఆ తర్వాత వ్యక్తిగత వివరాలు నమోదు చేసి ముందుకెళ్లాలి.
మంచి అవకాశం
ఎంపికైన అభ్యర్థులకు 13 నెలల పాటు ప్రతీ నెల రూ.16 వేలకు పైగా ఆర్థిక సాయం అందుతుంది. వీటికి తోడు ప్రయాణ ఖర్చులకు రూ.2 వేలు, ప్రాజెక్టు ఖర్చులకు మరో రూ.వెయ్యి అందిస్తారు.
ఫెలోషిప్ విజయవంతంగా పూర్తిచేసిన వారికి అడ్జస్ట్మెంట్ అలవెన్సుగా రూ.50 వేలుకు పైగా అందుతాయి. ఇంకా ఆరోగ్య, వ్యక్తిగత ప్రమాదాలకు బీమా సౌకర్యం వర్తిస్తుంది.
జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన ఎన్జీవోలతో పని చేసే అవకాశంతో పాటు సేవా రంగంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలనే వారికి ఇది మంచి అవకాశం.
ఎస్బీఐ - 'యూత్ ఫర్ ఇండియా పేరిట ఫెలోషిప్' 2011 మార్చి 1న ప్రారంభమైంది. ఇప్పటివరకు 28 బ్యాచ్లు పూర్తి కాగా, దేశ వ్యాప్తంగా 20 రాష్ట్రాల్లో 250కి పైగా గ్రామాల్లో 580మందికి మార్పు దిశగా ప్రయత్నాలు కొనసాగాయని ఎస్బీఐ ఫౌండేషన్ వెల్లడించింది.
వార్ ఎఫెక్ట్! హోటళ్లకు "వంట గ్యాస్" బంద్? - నిలిచిపోయిన వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరా!
సమ్మర్లో మీ ఇల్లు కూల్గా ఉండాలా? - ఈ టిప్స్ ఓసారి ట్రై చేయండి!