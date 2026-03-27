టేస్టీ టేస్టీ "సత్తు బర్ఫీ" - స్పెషల్ అకేషన్స్కు బెస్ట్ రెసిపీ - పాకం అవసరం లేదు!
- చాలా అంటే చాలా రుచికరమైన పుట్నాలపప్పు బర్ఫీ - కేవలం నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!
Published : March 27, 2026 at 7:44 PM IST
Sattu Burfi Recipe: చాలా మంది ఎక్కువగా ఇష్టపడే స్వీట్ రెసిపీలలో "బర్ఫీ" ఒకటి. బయటకు వెళ్లినప్పుడు ఈ స్వీట్ చూడగానే నోరూరిపోతుంది. నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. ఇక బర్ఫీల్లో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. మరి మీరు ఎప్పుడైనా పుట్నాల పప్పుతో చేసిన బర్ఫీ తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఇప్పుడే ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంటుంది. దీనినే సత్తు బర్ఫీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఎటువంటి పాకం అవసరం లేకుండా అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ స్వీట్ స్పెషల్ అకేషన్స్కు బెస్ట్. తయాకు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మొదటి సారి చేసినా పర్ఫెక్ట్ టెక్చర్తో పాటు టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా కమ్మని పుట్నాలపప్పు బర్ఫీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నెయ్యి - తగినంత
- పుట్నాల పప్పు - 1 కప్పు
- పాలు - అర లీటర్
- పంచదార పొడి - 1 కప్పు
- యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్
- సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్ - కొన్ని
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి అర లీటర్ చిక్కటి పాలు, కొన్ని నీళ్లు పోసి ఓ రెండు పొంగులు వచ్చే వరకు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
- కొద్దిసేపటి తర్వాత మరోసారి స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 2 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో పుట్నాల పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్లో ఓ రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
- పుట్నాలు నేతిలో మంచిగా వేగినాక అందులోకి ఒక కప్పు కాచిన పాలు పోసి దగ్గరపడే వరకు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
- పుట్నాల పప్పు ఉడికి పాలు దగ్గరపడినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- మిక్సీజార్లోకి పాలలో ఉడకబెట్టిన పుట్నాలు, మిగిలిన మరో పావు లీటర్ పాలు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి మరో పాన్ పెట్టి 2 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. అందులోకి గ్రైండ్ చేసిన పుట్నాల పేస్ట్ వేసి లో ఫ్లేమ్లో ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- అనంతరం అందులోకి పంచదార పొడి వేసి కలుపుకోవాలి. షుగర్ కరిగి పేస్ట్ కాస్త లూజుగా మారుతుంది.
- ఈ స్టేజ్లో కొంచెం కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటూ లో ఫ్లేమ్లో కలుపుతూనే దగ్గరపడే వరకు ఉడికించాలి.
- మిశ్రమం దగ్గరపడి నెయ్యి పైకి తేలడమే కాకుండా పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అయినప్పుడు మరికాస్త నెయ్యి, యాలకుల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- బేకింగ్ ట్రే లేదా ఏదైనా రౌండ్ లేదా పొడువుగా ఉన్న గిన్నె తీసుకుని దాని లోపల నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్ పలుకులు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ప్రిపేర్ చేసుకున్న మిక్స్ను టిన్లో వేసుకుని సమానంగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిశ్రమం పైన లైట్గా నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఇలా టిన్లో మిశ్రమాన్ని సెట్ చేసుకున్నాక దీనిని సుమారు ఐదారు గంటల పాటు పక్కన పెట్టాలి.
- ఆ తర్వాత డీమౌల్డ్ చేసి నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుట్నాలపప్పు బర్ఫీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఈ బర్ఫీకి నెయ్యి కాస్త ఎక్కువే అవసరం పడిద్ది. నెయ్యి సరిపడా ఉంటేనే స్వీట్ టేస్ట్ బాగుంటుంది.
- పంచదార వద్దనుకున్నవాళ్లు కండ చక్కెరను తీసుకుని మెత్తని పొడిలా చేసి పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం వాడుకోవచ్చు.
