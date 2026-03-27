ETV Bharat / offbeat

టేస్టీ టేస్టీ "సత్తు బర్ఫీ" - స్పెషల్​ అకేషన్స్​కు బెస్ట్​ రెసిపీ - పాకం అవసరం లేదు!

- చాలా అంటే చాలా రుచికరమైన పుట్నాలపప్పు బర్ఫీ - కేవలం నిమిషాల్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు!

Sattu Burfi Recipe
Sattu Burfi Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 27, 2026 at 7:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sattu Burfi Recipe: చాలా మంది ఎక్కువగా ఇష్టపడే స్వీట్ రెసిపీలలో "బర్ఫీ" ఒకటి. బయటకు వెళ్లినప్పుడు ఈ స్వీట్ చూడగానే నోరూరిపోతుంది. నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతుంది. ఇక బర్ఫీల్లో కూడా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి. మరి మీరు ఎప్పుడైనా పుట్నాల పప్పుతో చేసిన బర్ఫీ తిన్నారా? లేకుంటే మాత్రం ఇప్పుడే ట్రై చేయండి. సూపర్​గా ఉంటుంది. దీనినే సత్తు బర్ఫీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఎటువంటి పాకం అవసరం లేకుండా అప్పటికప్పుడు చేసుకునే ఈ స్వీట్​ స్పెషల్​ అకేషన్స్​కు బెస్ట్​. తయాకు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మొదటి సారి చేసినా పర్ఫెక్ట్​ టెక్చర్​తో పాటు టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పుట్నాలపప్పు బర్ఫీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నెయ్యి - తగినంత
  • పుట్నాల పప్పు - 1 కప్పు
  • పాలు - అర లీటర్​
  • పంచదార పొడి - 1 కప్పు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్​ - కొన్ని
తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి అర లీటర్​ చిక్కటి పాలు, కొన్ని నీళ్లు పోసి ఓ రెండు పొంగులు వచ్చే వరకు మరిగించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
  • కొద్దిసేపటి తర్వాత మరోసారి స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో పుట్నాల పప్పు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో ఓ రెండు నిమిషాల పాటు కలుపుతూ వేయించాలి.
  • పుట్నాలు నేతిలో మంచిగా వేగినాక అందులోకి ఒక కప్పు కాచిన పాలు పోసి దగ్గరపడే వరకు కలుపుతూ ఉడికించాలి.
  • పుట్నాల పప్పు ఉడికి పాలు దగ్గరపడినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • మిక్సీజార్​లోకి పాలలో ఉడకబెట్టిన పుట్నాలు, మిగిలిన మరో పావు లీటర్​ పాలు పోసి వీలైనంత మెత్తగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి మరో పాన్​ పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. అందులోకి గ్రైండ్​ చేసిన పుట్నాల పేస్ట్​ వేసి లో ఫ్లేమ్​లో ఓ రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • అనంతరం అందులోకి పంచదార పొడి వేసి కలుపుకోవాలి. షుగర్​ కరిగి పేస్ట్​ కాస్త లూజుగా మారుతుంది.
  • ఈ స్టేజ్​లో కొంచెం కొంచెం నెయ్యి యాడ్​ చేసుకుంటూ లో ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూనే దగ్గరపడే వరకు ఉడికించాలి.
  • మిశ్రమం దగ్గరపడి నెయ్యి పైకి తేలడమే కాకుండా పాన్​కు అంటుకోకుండా సెపరేట్​ అయినప్పుడు మరికాస్త నెయ్యి, యాలకుల పొడి వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​​ చేసుకోవాలి.
  • బేకింగ్​ ట్రే లేదా ఏదైనా రౌండ్​ లేదా పొడువుగా ఉన్న గిన్నె తీసుకుని దాని లోపల నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం సన్నగా తరిగిన డ్రైఫ్రూట్స్​ పలుకులు వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ప్రిపేర్​ చేసుకున్న మిక్స్​ను టిన్​లో వేసుకుని సమానంగా స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మిశ్రమం పైన లైట్​గా నెయ్యి అప్లై చేసుకోవాలి.
  • ఇలా టిన్​లో మిశ్రమాన్ని సెట్​ చేసుకున్నాక దీనిని సుమారు ఐదారు గంటల పాటు పక్కన పెట్టాలి.
  • ఆ తర్వాత డీమౌల్డ్​ చేసి నచ్చిన షేప్​లో కట్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుట్నాలపప్పు బర్ఫీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • ఈ బర్ఫీకి నెయ్యి కాస్త ఎక్కువే అవసరం పడిద్ది. నెయ్యి సరిపడా ఉంటేనే స్వీట్​ టేస్ట్​ బాగుంటుంది.
  • పంచదార వద్దనుకున్నవాళ్లు కండ చక్కెరను తీసుకుని మెత్తని పొడిలా చేసి పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం వాడుకోవచ్చు.

TAGGED:

SATTU BURFI RECIPE
BURFI WITH ROASTED CHANA
ROASTED CHANA BURFI RECIPE
పుట్నాలపప్పుతో రుచికరమైన బర్ఫీ
SATTU BURFI RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.