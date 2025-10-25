"చికెన్ ఫ్రై, బగారా రైస్" - ఇలా ట్రై చేస్తే కమ్మగా, ఘాటుగా గొంతు దిగుతుంది!
చికెన్, బగారా రైస్ ఇలా చేసి చూడండి! - 'ఆహా ఏమి రుచి' అనాల్సిందే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 10:52 AM IST
Chicken Bagara Rice : వంట తెలియాలేగానీ! చికెన్ ఎన్ని రకాలుగా అంటే అన్ని రకాలుగా చేసి కమ్మగా, స్పైసీగా తినేయొచ్చు. కానీ, వంట తెలియని వాళ్లైనా సరే! ఇలా ఒక్కసారి చికెన్, బగారా రైస్ ట్రై చేయండి! అద్భుతం అని మీరే అంటారు. ఇపుడు నగరాల్లోనే కాదు! చిన్న చిన్న పట్టణాల్లోనూ ఎన్నో రకాల బిర్యానీలు, పులావ్ దొరుకుతోంది. ఎన్నో పేర్లతో బగారా రైస్, ఫ్రైడ్ చికెన్ వడ్డిస్తున్నారు. మీరూ ఇలా ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇకపై ఏ రెస్టారెంట్ దగ్గరికీ వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - కిలో
- నూనె - అర కప్పు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర స్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- సోంపు - అర స్పూన్
- మిరియాలు - 8
- యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 4
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు ముక్క
- అనాస పువ్వు - 1
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- జాజికాయ - సగం
- ఉల్లిపాయ - 1 పెద్దది
- కరివేపాకు - 3 రెమ్మలు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ - అర స్పూన్
- ఎండు కొబ్బరి పొడి - మూడు స్పూన్లు
బగారా రైస్ కోసం :
- బిర్యానీ దినుసులు
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- చిక్కటి పెరుగు - పావు కప్పు
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- కసూరి మేతి - 1 స్పూన్
తయారీ విధానం :
- చికెన్ ముక్కలు పెద్ద సైజులో కట్ చేయించుకోవాలి. స్టవ్ పై పెద్ద గిన్నెలో నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు కలిపి మరుగుతున్న సమయంలో శుభ్రం చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసుకుని ఉడికించుకోవాలి. దాదాపు ఐదారు నిమిషాలు ఉడికించుకున్న తర్వాత నీళ్లు వడగట్టుకుని ముక్కలు ఓ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని ధనియాలు, జీలకర్ర, సోంపు, మిరియాలు, యాలకులు, లవంగాలు, దాల్చిన, అనాస, జాపత్రి, జాజికాయ వేయించుకుని చల్లారిన తర్వాత మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇపుడు కడాయిలో అర కప్పు నూనె వేసుకుని సన్నగా కట్ చేసిన పెద్ద ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కొద్దిగా ఉప్పు, కరివేపాకు వేసుకుని మెత్తగా ఉడికించుకుని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. పావు స్పూన్ పసుపు కూడా కలిపిన తర్వాత ఉడికించి పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కలు వేసుకోవాలి.
- ఈ చికెన్ ముక్కలను పది నుంచి 15 నిమిషాలు సన్నటి మంటపై ఉడికించుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో మూత తీసి కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఫ్రైకి సరిపడా కారం, కశ్మీరీ చిల్లీ పౌడర్ కూడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పౌడర్, 2 రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. మీరు గ్రేవీ కావాలనుకుంటే ఇదే సమయంలో ఇపుడు రెండు, మూడు స్పూన్ల ఎండు కొబ్బరి పొడి కూడా వేసుకుని కలపాలి. బాగా స్పైసీగా కోరుకుంటే కొబ్బరి పొడి కూడా అవసరం లేదు. మసాలా, కొబ్బరి పొడి వేసిన తర్వాత బాగా కలపాలి. చికెన్ జ్యూసీగా ఉడికేందుకు టేస్ట్ కు సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలిపి మరో 10 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లోనే ఉడికించుకుని ఆ స్టవ్ కట్టేయాలి. అంతే! ఘుమఘుమలాడే టేస్టీ చికెన్ రెడీగా ఉంటుంది.
- రైస్ కోసం గిన్నెలో నూనె, దాల్చిన చెక్క, మరాటీ మొగ్గ, రాతి పువ్వు, యాలకులు, లవంగాలు, మిరియాలు, కరివేపాకు, బిర్యానీ ఆకులు వేసుకుని కలిపి వేయించి కొత్తిమీర, పుదీనా, కసూరి మేతి వేసి వేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లం పేస్ట్ వేసుకుని కలపాలి. చివరిగా కొద్దగా చిక్కటి పెరుగు, అర చెక్క నిమ్మరసం కూడా పిండుకుని కలిపిన తర్వాత నీళ్లు పోసుకోవాలి. నీళ్లు మరుగుతున్న సమయంలోనే నానబెట్టుకున్న బియ్యం నీళ్లు వడగట్టి వేసుకోవాలి. బియ్యం ఉడికిన తర్వాత కాసేపు పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత వడ్డించుకోవాలి. బగారా రైస్, ఫ్రైడ్ స్పైసీ చికెన్ కాంబినేషన్ ఎంతో ఘాటుగా, కమ్మగా ఉంటుంది.
