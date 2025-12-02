అంతరిక్షంలో తిరుగుతాం - నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తాం - ప్రజల నిత్యజీవితంలో భూ ఉపగ్రహాల కీలకపాత్ర
భూమికి 600-800 కి.మీ. ఎత్తులో - వ్యవసాయం నుంచి మౌలిక సదుపాయల ప్రణాళికల వరకు - డేటా అంతా అరచేతిలోనే - కచ్చితమైన సమాచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 10:12 AM IST
Satellites Play a Key Role In Observing The Earth: మన చుట్టూ జరిగే మార్పులను గమనించడానికి ఒకప్పుడు మానవుడు తప్పకుండా ఉండాల్సిందే. అతను లేనిది ఏ పని జరిగేది కాదు. కాని మారుతున్న కాలంతో పాటు మానవరహిత ఆధునిక పరికరాలు ఎన్నో వచ్చాయి. వీటితో మానవుడి పర్యవేక్షణ లేకుండానే ప్రతిదీ గమనించవచ్చు. ఉదాహరణకు పొలానికి, బ్యాంకులకు ఇలా మరెన్నో వాటికి ఎవరో ఒకరు కాపలా ఉండాల్సి వచ్చేది. కానీ సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందాక మనిషికి ప్రత్యామ్నయంగా సీసీ కెమెరాలు,డ్రోన్ల వంటివి వచ్చాయి. వీటితో ఉపయోగాలు ఉన్నప్పటికి మరింత క్షుణ్ణంగా మనం నివసించే స్థలం నుంచి ఇతర పల్లెలు, పట్టణాలను పర్యవేక్షించడానికి భూ పరిశీలన ఉపగ్రహాలు ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వాటి గురించి పూర్తి వివరాలెంటో చూద్దాం!
వ్యవసాయం నుంచి మురుగునీటి పారుదల వరకు: మనందరికి భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) అంటే వెంటనే గుర్తుకువచ్చేవి చంద్రయాన్, ఆదిత్య ఎల్1 వంటి భారీ ప్రయోగాలే కదా. కానీ ఈ సంస్థకు చెందిన అనేక భూ పరిశీలన ఉపగ్రహాలు (ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్స్) రోజూ అంతరిక్షంలో తిరుగుతూ మన పల్లెలను, పట్టణాలను తీక్షణంగా గమనిస్తున్నాయి. అవి ఎప్పటికప్పుడు పంపిస్తున్న వివరాలు వ్యవసాయం నుంచి మురుగునీటి పారుదల వరకు ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటున్నాయి.
రైతులకు వెన్నుదన్నుగా: వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. దీనివల్ల ఎక్కువ నష్టపోతుంది రైతులే. ఎందుకంటే చెప్పపెట్టకుండా వచ్చే అకాల వర్షాలు, పంటకు సోకే తెగుల్లపై అవగాహన లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వారి గురించి ఆలోచించి రిసోర్స్ శాట్-2, రిసోర్స్ శాట్-2ఏ వంటి ఉపగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇవి పంట ఆరోగ్యాన్ని, విస్తీర్ణాన్ని, భూ వినియోగాన్ని పర్యవేక్షిస్తాయి.
రైతులు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవడానికి ప్రత్యేక యాప్ కూడా ఉంది.ఈ ఉపగ్రహంలో ఉండే ఎల్ఐఎస్ఎస్-3, 4 వంటి హైరిజల్యూషన్ కెమెరాల ద్వారా వెజిటేషన్ ఇండెక్స్ (ఎన్డీవీ) డేటాను సేకరిస్తుంది. ఆ డేటాను రైతులకు యాప్ల ద్వారా పంపుతాయి. దీని ద్వారా ఏ పొలంలో నీటి శాతం తక్కువగా ఉంది, ఏ తెగులు సోకే ప్రమాదం ఉందనే విషయాలను ముందుగానే తెలుసుకుని, నష్టాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. చెరువులు, రిజర్వాయర్లలో ప్రస్తుత నీటిమట్టాలను గుర్తించడమే కాకుండా వర్షపాతం అంచనాలతో సహా ఈ ఉపగ్రహాలతో కచ్చితంగా తెలుసుకోవచ్చు.
భూమిపై పూర్తి నిఘా: మనం ఎప్పుడైనా ఒకేచోట ఉండి వేరే పల్లెనుగానీ పట్టణాన్నిగానీ గమనించామా? అదేలా సాధ్యం అనుకుంటే పొరపాటే, ఎందుకంటే కార్టోశాట్-3 సిరీస్ ఉపగ్రహం ద్వారా ఉన్నచోటునే అన్నీ చూడొచ్చు. ఈ ఉపగ్రహాలు భూమికి 600-800 కి.మీ. ఎత్తులో తిరుగుతాయి. 25 సెం.మీ. కంటే పెద్దగా ఉన్న ఏ వస్తువునైనా వేరు చేసి స్పష్టంగా గుర్తించగలదు. ఇవి పంపే అత్యంత స్పష్టమైన చిత్రాల ద్వారా మన ఇంట్లో కారును, పొలంలోని మట్టిని సైతం గుర్తించవచ్చు. అంతరిక్షం నుంచి చూస్తే రోడ్డుపై వెళ్లేది కారా లేక లారీనా అని మాత్రమే కాకుండా దాని రంగునూ గుర్తించే సామర్థ్యం కూడా వీటికి ఉంటుంది.
అక్రమ నిర్మాణాల నియంత్రణ: కొత్త రోడ్లు, పట్టణాల మ్యాపింగ్, కొత్త భవనాల నిర్మాణం ఇలా మరెన్నో వాటికి కచ్చితంగా సివిల్ ఇంజనీర్ అవసరం ఉంటుంది. ఇప్పుడు కార్టోశాట్ సిరీస్-2, 3 అనే ఉపగ్రహం అందుబాటులోకి రావడంతో ఇంజనీర్లకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇవి సెంటీమీటర్ల రేంజులో వివరాలు ఇవ్వగలవు. ఉపరితలంపై భౌగోళిక మార్పులను, నిర్మాణాల విస్తీర్ణాన్ని గుర్తిస్తాయి. ఇందులో ఎల్ఐఎస్ఎస్-4 కెమెరా అందించే 5.8 మీటర్ల రిజల్యూషన్ చిత్రాలు, కొత్త రోడ్లు వేయడానికి, పట్టణాలు మ్యాపింగ్ చేయడానికి కీలకంగా మారాయి.
మౌలిక సదుపాయాల ప్రణాళికలు: పాత రోడ్లు, జనాభా విస్తరణ ఆధారంగా, ఏ ప్రాంతంలో కొత్త రోడ్డు వేయాలి, ఎక్కడ వంతెనలు అవసరం వంటి మౌలిక సదుపాయాల ప్రణాళికను అధికారులు శాటిలైట్ మ్యాపింగ్ ద్వారా చేస్తున్నారు. ప్రతి 3 నుంచి 6 నెలలకోసారి ఆయా ప్రాంతాల ఉపగ్రహ చిత్రాల్ని తీసుకుని, వీటిని పాత చిత్రాలతో పోల్చి చూస్తారు. అక్కడ ఏమైనా మార్పులు జరిగాయా అని గమనిస్తారు. దీంతో ఎక్కడ కొత్తగా భవనం వచ్చింది, ఎక్కడ ఆక్రమణ జరిగిందో గుర్తించడానికి వీలవుతుంది.
ప్రభుత్వ భూములు, చెరువులు లేదా నదీ పరివాహక ప్రాంతాలు వాటి సరిహద్దులను ఉపగ్రహ చిత్రాలతో జియో ఫెన్సింగ్ చేస్తారు. ఆ ఫెన్సింగ్ లోపలికి కొత్త నిర్మాణం ఏదైనా వస్తే అది ‘అక్రమ నిర్మాణం’గా వెంటనే గుర్తిసారు. దీనికి ఆధారాలుగా ఈ ఉపగ్రహ చిత్రాలను సాక్ష్యంగా చూపొచ్చు. ఈ ఉపగ్రహాల ద్వారా ఉపయోగం పొందిన ఉదాహరణలు కొన్ని ఉన్నాయి.
సైన్యానికి కీలక సమాచారం: 2016లో ఆర్మీ ‘సర్జికల్ స్ట్రైక్స్’ చేపట్టిన సమయంలో కార్టోశాట్-2సీ ఉపగ్రహం భారత్-పాక్ సరిహద్దు ప్రాంతాలను జల్లెడ పట్టింది. అక్కడి దట్టమైన అడవుల్లో ఉగ్రవాదుల బంకర్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో గుర్తించడమే కాకుండా అక్కడికి చేరుకోడానికి సురక్షితమైన మార్గాల వివరాలను హైరిజల్యూషన్ చిత్రాల ద్వారా సైన్యానికి అందించింది.
ఆర్మీకి ఇవి దిక్సూచులుగా: 2024 జులైలో కేరళలోని వయనాడ్లో కొండ చరియలు విరిగిపడి భారీ విపత్తు చోటుచేసుకుంది. కార్టోశాట్-3, రాడార్ శాటిలైట్ (ఆర్ఐఎస్ఏటీ) ప్రమాదానికి రెండు రోజుల ముందే ఆ ప్రాంతంలో మట్టి కదిలిన ఆనవాళ్లను గుర్తించగలిగాయి. ప్రమాదం తర్వాత 86 వేల చ.మీటర్లు భూమి ఏ విధంగా కొట్టుకుపోయిందో, నదీ ప్రవాహ రూపు ఎలా మారిందో వంటి చిత్రాలను ఇస్రో విడుదల చేసింది. కూరుకుపోయిన ఇళ్లను గుర్తించడానికి ఆర్మీకి ఇవి దిక్సూచులుగా మారాయి.
త్రీడీ మ్యాపింగ్ ఏర్పాటు: తిరుమల ఘాట్రోడ్లలో తరచూ కొండచరియలు విరిగిపడుతుంటాయి. ఈ ప్రమాదాలను గుర్తించడానికి ఇస్రో లైట్ డిటెక్షన్ అండ్ రేంజింగ్ (లైడార్) అనే టెక్నాలజీని వాడింది. ఈ తిరుమల కొండలను మిల్లీమీటర్ల స్థాయిలో త్రీడీ మ్యాపింగ్ చేశారు. దీనికోసం విమానం నుంచి లేజర్ కిరణాలు ప్రయోగించి మ్యాపింగ్ చేశారు.
హై రిస్క్జోన్స్ గుర్తింపు: రోడ్డులో 13 సమస్యాత్మక ప్రాంతాలను గుర్తించారు. రెండో ఘాట్ రోడ్డులో 12వ కి.మీ. నుంచి 16వ కి.మీ. మధ్య హై రిస్క్జోన్స్’ దాదాపు 25 నుంచి 30 ఉన్నట్లుగా మార్క్ చేశారు. అక్కడ రాతి పొరలు ఎంత బలహీనంగా ఉన్నాయో లెక్కలతో సహా తితిదే ఇంజినీర్లకు నివేదించింది. వాహనాల రాకపోకలకు వచ్చే ప్రకంపనాలతో కిందకు జారిపోయే ప్రమాదం ఉన్న భారీ బండరాళ్లను గుర్తించింది. దీని ఆధారంగానే తితిదే రూ.కోట్లు ఖర్చు చేసి ఆయా ప్రాంతాల్లో ‘స్టీల్ మెస్, రాక్ బోల్టింగ్’ నిర్మించింది.
డేటా అంతా అరచేతిలోనే: ఉపగ్రహాలు అందించే ఇలాంటి కీలక డేటాను శాస్త్రవేత్తలే కాకుండా మనమూ చూసుకునే అవకాశం కల్పించారు. తరచూ వాడే సెల్ఫోన్లలో భువన్, సఫర్, వేదాస్ వంటి మూడు పోర్టల్లను ఇస్రో అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
మన స్వదేశీ గూగుల్ ఎర్త్, మన గ్రామం, రోడ్లు, చెరువులను హైరిజల్యూషన్లో చూడాటానికి భువన్ ఉపయోగపడుతుంది. ఏ గ్రామంలోనైనా గాలి నాణ్యత (ఏక్యూఐ), కాలుష్యం, వాతావరణ మార్పులను తెలుసుకోవడానికి సఫర్లో చూడొచ్చు. రైతులకు ప్రత్యేకమైన పంట ఆరోగ్యం, భూ సార పరీక్షలు, సాగుకు సంబంధించిన వాతావరణ పరిస్థితులను వేదాస్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు