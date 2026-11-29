తమన్నా బ్యూటిఫుల్ లుక్! - ఆ పూల చీర ధరెంతో తెలుసా?
సద్గురు పుస్తకం 'డిసప్పియరింగ్ ఫేసెస్' పై సంభాషణ - తళుక్కుమన్న మిల్క్ బ్యూటీ!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 2:45 PM IST
సెలబ్రిటీలు, మరీ ముఖ్యంగా సినీ తారలు ఏదైనా వేదికపై తళుక్కుమనగానే వారు ధరించిన దుస్తులపై అభిమానులు ఆరా తీస్తుంటారు. బ్రాండ్, కలర్, ధర ఇలా వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటారు. తాజాగా సినీ నటి తమన్నా భాటియా ముంబైలో ఆధ్యాత్మిక గురువు సద్గురు పుస్తకం 'డిసప్పియరింగ్ ఫేసెస్' పై జరిగిన ఒక సంభాషణలో పాల్గొన్నారు. ఆ సమయంలో మిల్క్ బ్యూటీ ధరించిన తేలికైన, పూల డిజైన్ ఉన్న చీర అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. దీంతో ఆ బ్రాండ్, ధర గురించి అభిమానులు ఆరా తీస్తున్నారు.
'పిచ్చిక' చీరపై ఒక సమీక్ష
తమన్నా 'పిచ్చిక' బ్రాండ్ చీరను ఎంచుకున్నారు. చేతితో చిత్రించిన పూల డిజైన్లకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ బ్రాండ్, ఇప్పటికే ఆలియా భట్, కరీనా కపూర్ ఖాన్, జాన్వీ కపూర్, కాజోల్, మాధురీ దీక్షిత్ వంటి వారి వార్డ్రోబ్లో చోటు దక్కించుకుంది. బ్రాండ్ ఆన్లైన్ స్టోర్ ప్రకారం ఈ ప్రత్యేకమైన చీర ధర రూ.65,500గా ఉంది. లేత గులాబీ రంగులో ఉన్న ఇటాలియన్ స్వచ్ఛమైన సిల్క్ ఆర్గాంజాతో తయారు చేసిన ఈ వస్త్రంపై లిల్లీలు, పారిజాత పువ్వులు చేతితో ముద్రించినవి కావడం గమనార్హం. చీరపై చిన్న ముత్యాలను అలంకరించడం వల్ల అవి మరింత అందాన్నిస్తున్నాయి. అంచుల్లో మెరుపులను వెదజల్లుతున్నాయి. ఇక పువ్వుల కాడల వెంట చక్కటి బంగారు గోటా పని మొత్తం వస్త్రానికి కొంత ట్రెడీషనల్ లుక్ అందిస్తుంది. ఆర్గాంజా పల్చగా, తేలికగా ఉండటం వల్ల ఈ వస్త్రం బిగుతుగా కాకుండా మృదువుగా జారింది. కోటా సిల్క్ సైడ్ దుపట్టాను జత చేయడంతో పాటు దానిపైనా అవే లిల్లీ-పారిజాత ప్రింట్లు, సున్నితమైన బంగారు రంగు అంచులు డిజైన్ చేశారు.
చీర, స్టైలింగ్ వివరాలు
డిజైన్, ధర : 'పింక్ లిల్లీస్ అండ్ వైట్ పారిజాత డల్ రోజ్ సారీ విత్ పెర్ల్ డీటైలింగ్ అండ్ సైడ్ డ్రేప్' అని పేరున్న ఈ చీర ఆన్లైన్ ధర రూ.65,500.
ఫ్యాబ్రిక్, క్రాఫ్ట్ : ఈ చీర లేత గులాబీ రంగులో ఉన్న ఇటాలియన్ స్వచ్ఛమైన సిల్క్ ఆర్గాంజాతో తయారైంది. దీనిపై చేతితో చిత్రించిన గులాబీ రంగు లిల్లీలు, తెల్ల పారిజాత పువ్వులు, కాడలపై బంగారు గోటా డీటైలింగ్, చేతితో కుట్టిన ముత్యాలు ఉన్నాయి.
జత : మ్యాచింగ్, చేతితో చిత్రించిన, సున్నితమైన బంగారు రంగు అలంకరణలు కలిగిన కోటా సిల్క్ సైడ్ దుపట్టా, సిల్క్ బ్లౌజ్ పీస్ మరింత అందాన్నిచ్చిందని ఫ్యాషన్ నిపుణులు చెబుతున్నారు.