లావు కారణంగా "చీర" కట్టుకోలేకపోతున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే నాజూగ్గా కనిపిస్తారట!
- చీరతో మహిళల అందం రెట్టింపు - శారీ ఇలా కట్టుకుంటే మంచి లుక్ వస్తుందంటున్న నిపుణులు!
Published : May 17, 2026 at 11:30 AM IST
Saree Draping Tips in Telugu: డ్రెస్, జీన్స్, చుడీదార్, కుర్తాలతో పోలిస్తే చీరలోనే ఆడవాళ్ల అసలైన అందం కనిపిస్తుందని ఫ్యాషన్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెబుతారు. కవులు కూడా ఆడవారి అందాన్ని చీరకట్టులో ఎక్కువగా వర్ణిస్తారు. అయితే, సన్నగా ఉన్నవారితో పోలిస్తే కాస్త లావు ఉన్న వారు చీరకట్టుకోవడానికి వెనకడుగు వేస్తుంటారు. చీర కట్టుకుంటే ఇంకా లావుగా కనిపిస్తామనే భావనతో వాటిని దూరం పెడుతుంటారు. అయితే, ఈ భావన పోగొట్టేందుకు, చీరలో నాజూగ్గా కనిపించేందుకు కొన్ని చిట్కాలు మేలు చేస్తాయంటున్నారు ఫ్యాషన్ నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇవి ఎంచుకోవాలి: సన్నగా కనపడాలని అనుకున్నప్పుడు మందంగా ఉండే ఫ్యాబ్రిక్ రకాల్ని ఎంచుకోవద్దంటున్న నిపుణులు. ఇవి మిమ్మల్ని మరింత బొద్దుగా కనిపించేలా చేస్తాయంటున్నారు. కాబట్టి వాటికి బదులుగా షిఫాన్, క్రేప్, జార్జెట్ వంటి మెటీరియల్స్తో చేసినవి ఎంచుకోమంటున్నారు. అలాగే ఇవి మాత్రమే కాకుండా లైట్ వెయిట్ రకాలైన మైసూర్ సిల్క్ లేదా సాఫ్ట్ సిల్క్ చీరల్ని ఎంచుకోవచ్చని.. వీటిని సులువుగా కట్టుకోవడంతో కంఫర్ట్గా ఉంటాయంటున్నారు.
డిజైన్లు ముఖ్యం: చాలా పెద్ద పెద్ద పూలు, డిజైన్లు ఉన్న చీరలు ఎంచుకుంటుంటారు. అయితే చీరలో సన్నగా కనిపించాలంటే రంగు, దాని మీద ఉండే ప్రింట్లు ముఖ్యమంటున్నారు. పెద్ద పెద్ద పూల డిజైన్లు, బుటాల కంటే చిన్న డిజైన్లు చాలా బాగుంటాయని.. ఇలాంటివి ఎంచుకోవాలంటున్నారు. అలాగే డార్క్ కలర్స్ అంటే.. నలుపు, నేవీ బ్లూ, మెరూన్, బాటిల్ గ్రీన్ వంటి ముదురు రంగు చీరలు సన్నగా కనిపించేలా చేస్తాయంటున్నారు.
బోర్డర్ చూసుకోవాలి: గ్రాండ్గా ఉంటుందని చాలా మంది పెద్ద బోర్డర్ కలిగిన చీరలు కట్టుకుంటుంటారు. అయితే వెడల్పుగా ఉండే బోర్డర్ల కంటే సన్నగా ఉండే చీరలు లావుగా ఉన్న వారికి నప్పుతాయని చెబుతున్నారు.
బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ ఇంపార్టెంట్: అందంగా, సన్నగా కనిపించాలంటే చీర ఒక్కటే సరిపోదని.. దానికి తగ్గట్టూ బ్లౌజ్ ఉండాలని అంటున్నారు. బ్లౌజ్ స్టిచ్చింగ్ కూడా సరిగ్గా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. మెగా స్లీవ్స్, స్లీవ్ లెస్ కాకుండా.. ఎల్బో లెంగ్త్ ఉండేలా బ్లౌజ్ డిజైన్ చేయించుకుంటే.. ఇది చేతుల్లోని అదనపు కొవ్వును కవర్ చేస్తుందని అంటున్నారు. అలాగే నెక్ లైన్ V షేప్ లేదా బోట్ నెక్ డిజైన్లు మిమ్మల్ని పొడవుగా, స్లిమ్గా చూపిస్తాయని.. వెడల్పాటి నెక్ పెట్టుకోవడం వల్ల మెడ భాగం అందంగా కనిపిస్తుందని అంటున్నారు.
కట్టడం కూడా ముఖ్యమే: చీర కట్టే విధానం కూడా మీరు లావుగా కనపడేలా చేస్తుందని అంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చీరను మరీ కిందకు కాకుండా నాభికి మధ్యలో వచ్చేలా కుచ్చిళ్లు పెట్టుకోవాలంటున్నారు. అయితే, కుచ్చిళ్లు మరీ ఎక్కువ లేకుండా నీట్గా ఒకదానిపై ఒకటి వచ్చేలా సర్దుకోమంటున్నాకు. కొంగుని భుజం మీద వదిలేయకుండా సన్నని మడతల్లా పెట్టుకుని పిన్ పెట్టుకోవాలంటున్నారు.
సరైన పెట్టికోట్స్: పాతకాలపు కాటన్ పెట్టీకోట్స్కి బదులు.. ఇప్పుడు లభిస్తున్న శారీ షేప్ వేర్ వాడటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఇది నడుము, కింద భాగంలో పేరుకున్న అదనపు కొవ్వును కనిపించకుండా చేస్తుందంటున్నారు.
దీంతోపాటు మరో టిప్ కూడా సూచిస్తున్నారు. చీర కట్టుకునే ముందే చెప్పులు వేసుకుంటే.. అప్పుడు ఎంత ఎత్తులో కట్టుకోవాలో తెలుస్తుందంటున్నారు. చివరగా చీరలకు ఏ నగలు సెట్ అవుతాయో అవి ధరించడమే మంచిదంటున్నారు. అలాగే, చీర కలర్కి సూటయ్యే ఫుట్ వేర్, హెయిర్ స్టైల్ వేయాలని చెబుతున్నారు. ఇవన్నీ పాటిస్తే లావుగా ఉన్న వాళ్లు కూడా నాజూగ్గా కనిపిస్తారని వివరిస్తున్నారు.
