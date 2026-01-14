ETV Bharat / offbeat

ఘుమఘుమలాడే​ "నాటుకోడి పులుసు" - తెలంగాణ స్టైల్​లో ఇలా చేస్తే పండక్కి అద్దిరిపోవాల్సిందే!

సంక్రాంతికి 'నాటుకోడి పులుసు' చేస్తున్నారా? - ఇలా వండితే ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ తినాల్సిందే!

Sankranti Special Natukodi Pulusu
Sankranti Special Natukodi Pulusu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 14, 2026 at 10:53 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Sankranti Special Natukodi Pulusu Recipe : సరదాల సంక్రాంతికి పిండి వంటలతో పాటు పండగ రోజు నాన్​వెజ్ ఘుమఘుమలు ఉండాల్సిందే. అందులోనూ నాటుకోడి పులుసుకు ఉండే క్రేజ్ వేరు. చాలా మంది పొంగల్ స్పెషల్​గా ఈ రెసిపీ వండుకోవడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. అలాంటి వారు పండక్కి ప్రతిసారిలా కాకుండా తెలంగాణ స్టైల్​లో ఇలా "నాటుకోడి పులుసు" వండి చూడండి. ఇంటిల్లిపాదీ ఆహా అనడమే కాదు, ఒక్క ముక్క కూడా మిగల్చకుండా దంచి పడేస్తారు. పులావ్, వైట్ రైస్, చపాతీ ఇలా అన్నింటిలోకి అద్దిరిపోతుంది. ముఖ్యంగా గారెలకు ఇది సూపర్​ కాంబినేషన్​గా నిలుస్తుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా ఘుమఘుమలాడే నాటుకోడి పులుసును ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కేజీ - నాటుకోడి ముక్కలు
  • అర టేబుల్​స్పూన్ - పసుపు
  • తగినంత - నూనె
  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్
  • రుచికి తగినంత - ఉప్పు, కారం
  • రెండు - ఉల్లిపాయలు(మీడియం సైజ్​వి)
  • రెండు రెబ్బలు - కరివేపాకు
  • మూడు - పచ్చిమిర్చి
  • ముప్పావు లీటర్ - వేడినీళ్లు
  • మూడు - టమాటాలు
  • ఒకటి - నిమ్మకాయ
  • కొద్దిగా - కొత్తిమీర తరుగు
Sankranti Special Natukodi Pulusu
Sankranti Special Natukodi Pulusu (ETV Bharat)

తయారీ విధానం :

  • తెలంగాణ స్టైల్​లో నోరూరించే నాటుకోడి పులుసు కోసం ముందుగా చికెన్​ను ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆపై మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇందుకోసం ఒక గిన్నె తీసుకుని అందులో శుభ్రంగా కడిగిన నాటుకోడి ముక్కలు, ఒక టీస్పూన్ ఉప్పు, అర టీస్పూన్ పసుపు, ఒక టేబుల్​స్పూన్​ అల్లంవెల్లులి పేస్ట్​, కొద్దిగా నూనె వేసి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలపాలి. తర్వాత గిన్నెపై మూత ఉంచి కనీసం రెండు నుంచి మూడు గంటలైనా నానబెట్టాలి.
Sankranti Special Natukodi Pulusu
Sankranti Special Natukodi Pulusu (Getty Images)
  • ఆలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఇతర పదార్థాలను సిద్ధం చేసి పెట్టుకోవాలి. అంటే, కర్రీలోకి అవసరమైన ఉల్లిపాయ, టమాటాలను శుభ్రంగా కడిగి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే, పచ్చిమిర్చిని చీలికలుగా కట్ చేసి, నిమ్మకాయను కట్ చేసి ఒక చిన్న గిన్నెలో పిండి రసాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు నాటుకోడి పులుసుకు మంచి రుచినిచ్చే మసాలా పొడిని రెడీ చేసుకోవాలి.

Sankranti Special Natukodi Pulusu
Sankranti Special Natukodi Pulusu (Getty Images)

మసాలా పొడి కోసం :

  • రెండు టేబుల్​స్పూన్లు - ధనియాలు
  • ఎనిమిది - లవంగాలు
  • ఐదారు - యాలకులు
  • చిన్న ముక్క - దాల్చినచెక్క
  • పావు కప్పు - ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు
  • ఒక టేబుల్​స్పూన్ - గసగసాలు ​
  • రెండు - బిర్యానీ ఆకులు
  • అర టీస్పూన్ - మిరియాలు
Sankranti Special Natukodi Pulusu
Sankranti Special Natukodi Pulusu (Getty Images)
  • ఇందుకోసం స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి ధనియాలు, బిర్యానీ ఆకులు, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, ఎండుకొబ్బరి ముక్కలు వేసి సన్నని సెగ మీద మసాలాలు మంచి వాసన వచ్చేంతవరకు కలుపుతూ దోరగా వేయించాలి.
  • అవన్నీ వేగాక చివరగా గసగసాలు వేసి ఒకసారి కలిపి వెంటనే స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి దింపి వాటిని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • అవి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​లో వేసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కర్రీ తయారీకి అనుగుణంగా ఉండే ఒక పెద్ద గిన్నె పెట్టి ఆరేడు టేబుల్​ స్పూన్ల నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి చీలికలు, సన్నని ఉల్లిపాయ తరుగు, కరివేపాకు, కొద్దిగా ఉప్పు వేసి పచ్చివాసన పోయి ఆనియన్స్ బంగారు రంగు వచ్చేవరకూ కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Sankranti Special Natukodi Pulusu
Sankranti Special Natukodi Pulusu (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయ ముక్కలు చక్కగా వేగాక అందులో ఒక టేబుల్​స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కాసేపు వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత టమాట ముక్కలు వేసి కలపాలి. ఆపై స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మూత పెట్టి టమాట ముక్కలు స్కిన్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • టమాటా ముక్కలు మగ్గి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో సరిపడా కారం వేసి, రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నీళ్లు పోసి కలిపి వేయించుకోవాలి. కాస్త వాటర్ వేసి వేయించడం ద్వారా కారం మాడదని గుర్తుంచుకోవాలి.
  • కారం మగ్గి ఆయిల్ పైకి తేలిన తర్వాత మూడు గంటలు నానబెట్టిన నాటుకోడి ముక్కలు వేసి హై ఫ్లేమ్​ మీద లేత బంగారు రంగు వచ్చేదాకా ఉడకనివ్వాలి.
Sankranti Special Natukodi Pulusu
Sankranti Special Natukodi Pulusu (Getty Images)
  • ఓ పది నిమిషాల తర్వాత ముక్కలు ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో ముప్పావు లీటర్​ వేడి నీళ్లు పోసి ఒకసారి మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇదే స్టేజ్​లో ఒకసారి ఉప్పు చెక్ చేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మూతపెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ముక్క మెత్తబడే వరకూ ఉడికించుకోవాలి.
  • సుమారుగా 35 నుంచి 40 నిమిషాలకు చికెన్​ 80% వరకు ఉడుకుతుంది(ఒకవేళ మీరు చికెన్​ ఎక్కువ తీసుకుంటే టైమ్​ ఎక్కువ పడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి).
Sankranti Special Natukodi Pulusu
Sankranti Special Natukodi Pulusu (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పొడి వేసి కలిపి మూతబెట్టి నూనె పైకి తేలేదాకా మరో 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి
  • చికెన్ చక్కగా ఉడికి ఆయిల్ సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు చివరగా నిమ్మకాయ రసం, కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరి.
  • అంతే, తెలంగాణ స్టైల్​లో స్పైసీ స్పైసీగా ఘుమఘుమలాడే "నాటుకోడి పులుసు" మీ ముందు ఉంటుంది!
  • మరి, సంక్రాంతి వేళ మీరూ ఓసారి ఈ స్టైల్​లో నాటుకోడి పులుసు వండి చూడండి. ఇంటికి వచ్చిన బంధువులు ఆహా ఏమి రుచి అంటూ లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు.

