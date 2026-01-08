ETV Bharat / offbeat

రాగిపిండితో కరకరలాడే "చెక్కలు" - పండక్కి పావుగంటలోనే తయార్!

క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'రాగి చెక్కలు' - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!

Sankranti 2026 Special Ragi Chekkalu
Sankranti 2026 Special Ragi Chekkalu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 8, 2026 at 7:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sankranti 2026 Special Ragi Chekkalu : సంక్రాంతికి మెజార్టీ పీపుల్ ప్రిపేర్ చేసుకునే పిండి వంటల్లో "చెక్కలు" ఒకటి. అయితే, మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో వెరైటీల్లో వీటిని రుచి చూసి ఉంటారు. కానీ, ఈ పండక్కి ఎప్పటిలా కాకుండా కాస్త డిఫరెంట్​గా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటివారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, రాగిపిండితో కరకరలాడే "చెక్కలు". ఇవి రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. అంతేకాదు, ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి! క్రంచీగా, టేస్టీగా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. పైగా, ఈ చెక్కల ప్రిపరేషన్​కు ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే చేసుకుని హాయిగా తినేయొచ్చు. పైగా నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ చెక్కలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Ragi Chekkalu Recipe
రాగి పిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • రాగి పిండి - రెండు కప్పులు(పావు కిలో)
  • బియ్యప్పిండి - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు
  • నూనె - తగినంత
  • పచ్చిమిర్చి - మూడు
  • ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • సన్నని కరివేపాకు తరుగు - కొంచెం
  • ఉప్పు - టేస్ట్​కి సరిపడా
  • కారం - ఒక టీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • వంటసోడా - కొద్దిగా
  • పల్లీలు - నాలుగు టేబుల్​స్పూన్లు

శనగపిండి లేకుండానే కరకరలాడే "జంతికలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!

Ragi Chekkalu Recipe
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • కరకరలాడే రాగి చెక్కల తయారీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో రెండు కప్పుల(అర లీటర్) నీళ్లు పోసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి.
  • వాటర్ కాగేలోపు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్​ తీసుకుని అందులో జల్లించుకున్న రాగి పిండి, బియ్యప్పిండి, రెండు టేబుల్​స్పూన్లు నూనె వేసుకుని ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా చేతితో రబ్ చేస్తూ పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి.
  • పిండిని ఆవిధంగా కలిపిన తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కరివేపాకు తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, జీలకర్ర, వంటసోడా కూడా వేసుకుని ఉల్లిపాయల ముక్కలను ​కాస్త ప్రెస్ చెసినట్లు చేస్తూ చేతితో అన్నీ కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
Ragi Chekkalu Recipe
బియ్యప్పిండి (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద వేడి చేసుకున్న నీళ్లను అవసరాన్ని బట్టి పిండి మిశ్రమంలో కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ముందు గరిటెతో మిక్స్ చేసుకోవాలి.
  • అది కాస్త చల్లారిన తర్వాత చేతితో వత్తుతూ చపాతీ ముద్దలా సాఫ్ట్​గా కలుపుకోవాలి.
  • ఇలా పిండిని కలిపే క్రమంలోనే అందులో వేయించి పొట్టు తీసి బద్దలుగా చేసిన పల్లీలను యాడ్ చేసుకుని చెక్కలను అవసరమైన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని చక్కగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Ragi Chekkalu Recipe
పచ్చిమిర్చి (Getty Images)
  • నెక్ట్స్ చపాతీ పీటపై ఒక బటర్ పేపర్ లేదా పాలిథిన్ కవర్ తీసుకుని కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి.
  • ఆపై ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని ఉండలా చేసి నూనె రాసిన పేపర్​పై ఉంచి చేతితో వత్తుతూ చెక్కల మాదిరిగా వీలైనంత పల్చగా వత్తుకోవాలి.
  • రౌండ్ షేప్ వచ్చేలా పల్చగా వత్తుకున్నాక త్వరగా వేగడానికి మధ్యలో ఒక చిన్న హోల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని తీసి ఏదైనా కవర్ లేదా క్లాత్​పై ఉంచాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని చెక్కల్లా రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Ragi Chekkalu Recipe
కరివేపాకు (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి హీట్ చేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చెక్కలను పాన్​లో సరిపడా వేసి అర నిమిషం కదపకుండా వేయించాలి.
  • ఆ తర్వాత గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చి, క్రిస్పీగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
  • అలా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, రాగి పిండితో సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "చెక్కలు" అప్పటికప్పుడు తయారవుతాయి!
Ragi Chekkalu Recipe
జీలకర్ర (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • ఈ చెక్కల తయారీలో బియ్యప్పిండి వేసుకోవడం ద్వారా క్రిస్పీగా, కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి.
  • ఈ స్నాక్ రెసిపీ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే ఉల్లిపాయలు వేయకుండా తయారు చేసుకుంటే బెటర్.
  • రాగి చెక్కలను సరిగా వేయించుకోకపోతే కాస్త మెత్తగా ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి, మీడియం ఫ్లేమ్​లో క్రిస్పీగా మారేంత వరకు నెమ్మదిగా వేయించాలి.

పండక్కి పసందైన "రవ్వ జిలేబీ" - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్​గా రెడీ!

నోరూరించే "బెల్లం గవ్వలు, బూందీ లడ్డూ" - పండక్కి ఇవి చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్!

TAGGED:

RAGI PINDI RECIPES IN TELUGU
RAGI CHEKKALU INGREDIENTS
SANKRANTI 2026 SPECIAL RECIPE
రాగిపిండితో కరకరలాడే చెక్కలు
SANKRANTI SPECIAL RAGI CHEKKALU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.