రాగిపిండితో కరకరలాడే "చెక్కలు" - పండక్కి పావుగంటలోనే తయార్!
క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ 'రాగి చెక్కలు' - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
Published : January 8, 2026 at 7:52 PM IST
Sankranti 2026 Special Ragi Chekkalu : సంక్రాంతికి మెజార్టీ పీపుల్ ప్రిపేర్ చేసుకునే పిండి వంటల్లో "చెక్కలు" ఒకటి. అయితే, మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో వెరైటీల్లో వీటిని రుచి చూసి ఉంటారు. కానీ, ఈ పండక్కి ఎప్పటిలా కాకుండా కాస్త డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలనుకుంటున్నారా? అలాంటివారికోసమే ఈ సూపర్ రెసిపీ. అదే, రాగిపిండితో కరకరలాడే "చెక్కలు". ఇవి రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. అంతేకాదు, ఆరోగ్యానికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయి! క్రంచీగా, టేస్టీగా ఉండే వీటిని పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ భలే ఇష్టంగా తింటారు. పైగా, ఈ చెక్కల ప్రిపరేషన్కు ఎక్కువ సమయం కూడా పట్టదు. కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లోనే చేసుకుని హాయిగా తినేయొచ్చు. పైగా నూనె కూడా తక్కువగానే పడుతుంది! మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ చెక్కలను ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- రాగి పిండి - రెండు కప్పులు(పావు కిలో)
- బియ్యప్పిండి - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
- నూనె - తగినంత
- పచ్చిమిర్చి - మూడు
- ఉల్లిపాయలు - రెండు
- సన్నని కరివేపాకు తరుగు - కొంచెం
- ఉప్పు - టేస్ట్కి సరిపడా
- కారం - ఒక టీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- వంటసోడా - కొద్దిగా
- పల్లీలు - నాలుగు టేబుల్స్పూన్లు
శనగపిండి లేకుండానే కరకరలాడే "జంతికలు" - నూనె తక్కువ, రుచి ఎక్కువ!
తయారీ విధానం :
- కరకరలాడే రాగి చెక్కల తయారీ కోసం ముందుగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయలను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో రెండు కప్పుల(అర లీటర్) నీళ్లు పోసుకుని హీట్ చేసుకోవాలి.
- వాటర్ కాగేలోపు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో జల్లించుకున్న రాగి పిండి, బియ్యప్పిండి, రెండు టేబుల్స్పూన్లు నూనె వేసుకుని ఒకసారి మొత్తం కలిసేలా చేతితో రబ్ చేస్తూ పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని ఆవిధంగా కలిపిన తర్వాత అందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న సన్నని ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, కరివేపాకు తరుగు, రుచికి తగినంత ఉప్పు, కారం, పసుపు వేసుకోవాలి.
- అలాగే, జీలకర్ర, వంటసోడా కూడా వేసుకుని ఉల్లిపాయల ముక్కలను కాస్త ప్రెస్ చెసినట్లు చేస్తూ చేతితో అన్నీ కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద వేడి చేసుకున్న నీళ్లను అవసరాన్ని బట్టి పిండి మిశ్రమంలో కొద్దికొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ ముందు గరిటెతో మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అది కాస్త చల్లారిన తర్వాత చేతితో వత్తుతూ చపాతీ ముద్దలా సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- ఇలా పిండిని కలిపే క్రమంలోనే అందులో వేయించి పొట్టు తీసి బద్దలుగా చేసిన పల్లీలను యాడ్ చేసుకుని చెక్కలను అవసరమైన కన్సిస్టెన్సీలో పిండిని చక్కగా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ చపాతీ పీటపై ఒక బటర్ పేపర్ లేదా పాలిథిన్ కవర్ తీసుకుని కొద్దిగా నూనె అప్లై చేసుకోవాలి.
- ఆపై ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దలో నుంచి కొద్దిగా తీసుకుని ఉండలా చేసి నూనె రాసిన పేపర్పై ఉంచి చేతితో వత్తుతూ చెక్కల మాదిరిగా వీలైనంత పల్చగా వత్తుకోవాలి.
- రౌండ్ షేప్ వచ్చేలా పల్చగా వత్తుకున్నాక త్వరగా వేగడానికి మధ్యలో ఒక చిన్న హోల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని తీసి ఏదైనా కవర్ లేదా క్లాత్పై ఉంచాలి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని చెక్కల్లా రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి హీట్ చేయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక మంటను తగ్గించి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న చెక్కలను పాన్లో సరిపడా వేసి అర నిమిషం కదపకుండా వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత గరిటెతో అటు ఇటు తిప్పేస్తూ రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చి, క్రిస్పీగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- అలా వేయించుకున్నాక వాటిని టిష్యూ పేపర్ ఉన్న ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని కాసేపు ఉంచి ఆపై సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, రాగి పిండితో సూపర్ టేస్టీగా కరకరలాడే "చెక్కలు" అప్పటికప్పుడు తయారవుతాయి!
చిట్కాలు :
- ఈ చెక్కల తయారీలో బియ్యప్పిండి వేసుకోవడం ద్వారా క్రిస్పీగా, కరకరలాడుతూ మంచి రుచికరంగా ఉంటాయి.
- ఈ స్నాక్ రెసిపీ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే ఉల్లిపాయలు వేయకుండా తయారు చేసుకుంటే బెటర్.
- రాగి చెక్కలను సరిగా వేయించుకోకపోతే కాస్త మెత్తగా ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి. కాబట్టి, మీడియం ఫ్లేమ్లో క్రిస్పీగా మారేంత వరకు నెమ్మదిగా వేయించాలి.
పండక్కి పసందైన "రవ్వ జిలేబీ" - తక్కువ పదార్థాలతో సింపుల్గా రెడీ!
నోరూరించే "బెల్లం గవ్వలు, బూందీ లడ్డూ" - పండక్కి ఇవి చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఫుల్ ఖుష్!