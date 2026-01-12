సంక్రాంతి స్పెషల్ నోరూరించే "పులగం" - పల్లీలు, నువ్వులు ఇలా వేసి ట్రై చేస్తే అద్భుతమే!
భోగి నాడు సింపుల్గా చేసుకునే పులగం రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 12:02 PM IST
Pongal 2026 Pulagam Recipe : సంక్రాంతి అంటే భోగిమంటలు, గాలిపటాలు, హరిదాసు కీర్తనలు, రంగవల్లికలు, గొబ్బెమ్మలు స్పురణకు వస్తాయి. ఇవే కాకుండా జంతికలు, అరిసెలు, కజ్జికాయలు, పప్పుచెక్కల్లాంటి వివిధ రకాల పిండి వంటలు గుర్తుకొస్తాయి. ఇక భోగి రోజున చేసే పులగం రెసిపీ పేరు చెబితే చాలా మందికి నోరూరుతుంది. దీనిని వివిధ రకాలుగా ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే ఎప్పుడూ చేసే విధంగా కాకుండా ఈసారి పల్లీలు, నువ్వులు వేసి ఇలా పులగం చేశారంటే సూపర్గా వస్తుంది.
ఈ పద్ధతిలో చేస్తే పులగం గట్టిపడకుండా మంచి రుచికరంగా వస్తుంది. పైగా చాలా తక్కువ సమయంలో దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. బిగినర్స్ కూడా ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ సింపుల్గా చేసేయొచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టారంటే ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తినడమే కాకుండా వన్స్మోర్ అంటారంతే. మరి భోగి స్పెషల్ నోరూరించే పులగం రెసిపీ చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా తయారు చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బియ్యం - ఒక కప్పు
- పల్లీలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నువ్వులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పాలు - 2 కప్పులు
- బెల్లం తురుము - 2 కప్పులు
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో ఒక కప్పు బియ్యం, సరిపడా నీళ్లు పోసి మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత తగినన్ని వాటర్ యాడ్ చేసి మూతపెట్టి గంట సేపు పక్కనుంచాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి దోరగా వేయించాలి. ఇందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. పల్లీలు, నువ్వులు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీజార్లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో నానబెట్టిన బియ్యం, రెండు కప్పుల పాలు, ఒక కప్పు నీళ్లు పోసి మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ మెత్తగా ఉడికించాలి.
- ఇప్పుడు రెండు కప్పుల బెల్లం తురుము యాడ్ చేసి మూడు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. మూడు నిమిషాల తర్వాత బెల్లాన్ని మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి. అనంతరం గ్రైండ్ చేసుకున్న పల్లీలు, నువ్వులు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి.
- ఈ మిశ్రమం బాగా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్లేట్లో వేయాలి. ఆపైన ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే నోరూరించే పులగం సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- మరి ఈ పద్ధతిని పాటిస్తూ భోగి నాడు ఇలా పులగం చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్ప్రైజ్ ఇవ్వండి.
- మీరు ఎక్కువ మోతాదులో ఈ పులగంను చేసుకోవాలనుకుంటే బియ్యం, పల్లీలు, నువ్వులతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
