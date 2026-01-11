సంక్రాంతి 2026 స్పెషల్ "కజ్జికాయలు" - తయారు చేస్తుంటేనే నోరూరిపోతుంది!
కజ్జికాయలను ఓసారి ఇలా చేసి చూడండి - ఇంటిల్లిపాదీ ఇష్టంగా తింటారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 11, 2026 at 11:38 AM IST
Kajjikayalu Making Process : సంక్రాంతి అంటేనే ప్రతి ఇంట్లో పండగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. లోగిళ్లలో రంగు, రంగుల ముగ్గులు, గొబ్బెమ్మలు దర్శనమిస్తాయి. ఇక ఇందులో పిండి వంటలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. వివిధ రకాల తినుబండారాలను ఈ సందర్భంగా చేస్తుంటారు. వీటిలో కజ్జికాయలు కూడా ఒకటి. ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా ఇప్పుడు చెప్పబోయే పద్ధతిలో ఇవి చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. ఇవి నోటికి కొత్త రుచిని అందిస్తాయి. మరి ఈ స్వీట్ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- నెయ్యి - అర కప్పు
- జీడిపప్పు - అర కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - ఒకటిన్నర కప్పులు
- ఎండుకొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
- పంచదార - ఒక కప్పు
- యాలకుల పొడి - పావు టీ స్పూన్
- మైదాపిండి - పావు కిలో (250 గ్రాములు)
- శనగపిండి - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఆయిల్ - సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా షుగర్ సిరప్ కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో కప్పు పంచదార సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. పంచదార కరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నెలో అర కప్పు నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అర కప్పు జీడిపప్పు వేసి వేయించి ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇదే నెయ్యిలో ఒకటిన్నర కప్పుల బొంబాయి రవ్వ వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేయించాలి. ఇందులోనే అర కప్పు ఎండుకొబ్బరి తురుము యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే తయారు చేసుకున్న షుగర్ సిరప్ వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి బాగా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. అనంతరం పావు టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి వేయించి జీడిపప్పు పలుకులు వేసి కలిపి 30 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచాలి.
- ఇంకోవైపు మిక్సింగ్ బౌల్లో పావు కిలో మైదాపిండి, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ స్పూన్ శనగపిండి, కొద్దిగా ఉప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత సరిపడా నీళ్లు పోస్తూ పిండిని మిక్స్ చేయాలి. ఇప్పుడు పిండి ముద్దను చిన్నచిన్న బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఒక్కొ పిండి ముద్దను తీసుకొని చపాతీ పీటపై ఉంచి కర్రతో పూరీ ఆకారంలో చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు రెడీ చేసుకున్న పూరీలను కజ్జికాయల మౌల్డ్లో ఒక్కొటి ఉంచి తయారు చేసుకున్న స్టఫింగ్ను పెట్టాలి. ఆ తర్వాత అంచులకు నీటిని రాసి గట్టిగా వత్తి మిగిలిన పిండిని తీసేయాలి.
- అదేవిధంగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి రెడీ చేసుకున్న కజ్జికాయలను కడాయికి సరిపడా వేయాలి.
- ఇప్పుడు కజ్జికాయలను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేగనివ్వాలి. ఆ తర్వాత వాటిని ప్లేట్లో వేయాలి.
- ఇక అంతే నోరూరించే కజ్జికాయలు రెడీ అయినట్లే!
