సంక్రాంతికి రసాలూరే "బూందీ లడ్డూ" - ఇలా చేస్తే స్వీట్ లవర్స్ ఫుల్ ఖుష్!
శనగపిండి, పంచదారతో సింపుల్గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 10, 2026 at 12:43 PM IST
Boondi Laddu Recipe in Telugu : సంక్రాంతి వస్తోందంటే చాలు ఇండ్లలో వివిధ రకాల పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. ఇందులోనూ ఇంటిల్లిపాదీకి నోరు తీపి చేసేందుకు రకరకాల స్వీట్లు ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే ఈ పండుగకు చేసే మిఠాయిల్లో లడ్డూలు ఒకటి. ఇవి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి. దీంతో వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. కానీ చాలా మందికి ఇవి సరిగ్గా చేయడం రాదు. అందుకే ఎక్కువగా లడ్డూలను స్వీట్ షాప్స్లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు!
అయితే ఇప్పుడా అవసరం లేకుండా పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో ఈ టిప్స్ పాటిస్తూ ఇంట్లోనే సింపుల్గా బూందీ లడ్డూలు చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. బిగినర్స్ కూడా ఈ పద్ధతిలో సింపుల్గా చేసేయోచ్చు. ఇక వీటిని ఒక్కసారి చేసి స్టోర్ చేసుకుంటే వారం రోజులపైనే రసాలూరుతూ నిల్వ ఉంటాయి! మరి ఆలస్యం చేయకుండా బూందీ లడ్డూలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే "అరిసెలు" - ఈ సంక్రాంతికి ఇంట్లోనే తియ్యని వేడుక చేసుకోండి! !
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- శనగపిండి - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- పంచదార - కేజీన్నర (1500 గ్రాములు)
- ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
- కిస్మిస్ - పావు కప్పు
- పచ్చకర్పూరం - చిటికెడు
- యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- జీడిపప్పు - 10
తయారీ విధానం :
- ముందుగా గిన్నెలో అర కిలో శనగపిండి వేయాలి. ఇందులో సరిపడా నీళ్లు పోస్తూ కాస్త జారుడుగా పిండిని మిక్స్ చేయాలి.
- ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కేజీన్నర పంచదార వేయాలి. ఇందులో 700 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి లేత తీగ పాకం వచ్చేవరకు ఎనిమిది నిమిషాల పాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత బూందీ గరిటె పెట్టి కలిపిన శనగపిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ గరిటెతో చిన్నగా తిప్పుతుంటే బూందీ నూనెలోకి పడుతుంది.
- ఆ తర్వాత బూందీని లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి రెడీ చేసుకున్న పాకంలో వేసి కలిపి చల్లారనివ్వాలి.
- అనంతరం బూందీని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులో పావు కప్పు కిస్మిస్, చిటికెడు పచ్చకర్పూరం, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, 10 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కావాల్సిన పరిమాణంలో లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టి పక్కనుంచాలి.
- అంతే నోరూరించే కమ్మని బూందీ లడ్డూలు మీ ముందుంటాయి!
- ఈ బూందీ లడ్డూలను ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
- ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు!
- ఈ బూందీ లడ్డూలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే శనగపిండి, పంచదారతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.
పిండి రుబ్బకుండానే రుచికరమైన "వడలు" - బంగాళదుంప, రవ్వతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!
"సేమియా ఉప్మా" పిల్లలు నచ్చట్లేదా? - ఓ సారిలా మార్చి చేశారంటే ఇష్టంగా తింటారు!