సంక్రాంతికి రసాలూరే "బూందీ లడ్డూ" - ఇలా చేస్తే స్వీట్ లవర్స్ ఫుల్ ​ఖుష్​!

శనగపిండి, పంచదారతో సింపుల్​గా చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీ - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

Boondi Laddu
Boondi Laddu (Getty Images)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 12:43 PM IST

2 Min Read
Boondi Laddu Recipe in Telugu : సంక్రాంతి వస్తోందంటే చాలు ఇండ్లలో వివిధ రకాల పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. ఇందులోనూ ఇంటిల్లిపాదీకి నోరు తీపి చేసేందుకు రకరకాల స్వీట్లు ప్రిపేర్ చేస్తారు. అయితే ఈ పండుగకు చేసే మిఠాయిల్లో లడ్డూలు ఒకటి​. ఇవి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయి. దీంతో వీటిని పిల్లలు, పెద్దలు ఇష్టంగా తింటారు. కానీ చాలా మందికి ఇవి సరిగ్గా చేయడం రాదు. అందుకే ఎక్కువగా లడ్డూలను స్వీట్ షాప్స్​లో కొనుగోలు చేస్తుంటారు!

అయితే ఇప్పుడా అవసరం లేకుండా పర్ఫెక్ట్​ కొలతలతో ఈ టిప్స్​ పాటిస్తూ ఇంట్లోనే సింపుల్​గా బూందీ లడ్డూలు చేసుకోవచ్చు. తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు తయారవుతుంది. బిగినర్స్​ కూడా ఈ పద్ధతిలో సింపుల్​గా చేసేయోచ్చు. ఇక వీటిని ఒక్కసారి చేసి స్టోర్​ చేసుకుంటే వారం రోజులపైనే రసాలూరుతూ నిల్వ ఉంటాయి! మరి ఆలస్యం చేయకుండా బూందీ లడ్డూలు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Boondi Laddu
శనగపిండి (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - అర కిలో (500 గ్రాములు)
  • పంచదార - కేజీన్నర (1500 గ్రాములు)
  • ఆయిల్ - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా
  • కిస్​మిస్ - పావు కప్పు
  • పచ్చకర్పూరం - చిటికెడు
  • యాలకుల పొడి - 1 టీ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 10
Boondi Laddu
పంచదార (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా గిన్నెలో అర కిలో శనగపిండి వేయాలి. ఇందులో సరిపడా నీళ్లు పోస్తూ కాస్త జారుడుగా పిండిని మిక్స్ చేయాలి.
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో కేజీన్నర పంచదార వేయాలి. ఇందులో 700 ఎంఎల్ నీళ్లు పోసి లేత తీగ పాకం వచ్చేవరకు ఎనిమిది నిమిషాల పాటు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
Boondi Laddu
డ్రైఫ్రూట్స్ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత బూందీ గరిటె పెట్టి కలిపిన శనగపిండి మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ గరిటెతో చిన్నగా తిప్పుతుంటే బూందీ నూనెలోకి పడుతుంది.
  • ఆ తర్వాత బూందీని లైట్ గోల్డెన్​ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి రెడీ చేసుకున్న పాకంలో వేసి కలిపి చల్లారనివ్వాలి.
Boondi Laddu
యాలకులు (Getty Images)
  • అనంతరం బూందీని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులో పావు కప్పు కిస్​మిస్​, చిటికెడు పచ్చకర్పూరం, ఒక టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి, 10 జీడిపప్పు పలుకులు వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత కావాల్సిన పరిమాణంలో లడ్డూల మాదిరిగా చుట్టి పక్కనుంచాలి.
  • అంతే నోరూరించే కమ్మని బూందీ లడ్డూలు మీ ముందుంటాయి!
  • ఈ బూందీ లడ్డూలను ఎయిర్​టైట్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే వారం రోజుల పాటు నిల్వ ఉంటాయి!
  • ఇలా ఇంట్లో చేసి పెడితే పిల్లలు భలే ఇష్టంగా తింటారు!
  • ఈ బూందీ లడ్డూలను ఎక్కువ మోతాదులో చేసుకోవాలనుకుంటే శనగపిండి, పంచదారతో పాటు ఇతర పదార్థాలను అందుకనుగుణంగా పెంచి తీసుకోవాలి.

