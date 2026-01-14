నూనె పీల్చని "పెసర గారెలు"! - ఎప్పుడూ చేసుకునే గారెలకంటే ఇవి బాగుంటాయి!
January 14, 2026
Pesara Garelu : వింటే భారతం వినాలి, తింటే గారెలు తినాలి అంటుంటారు కదా! ఈ సంక్రాంతి పండగ వేళ పెసర గారెలు ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటాయి. అంతే కాదు! ఇలా చేసే గారెలు నూనె ఎక్కువగా పీల్చుకోవు. తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. కేవలం పెసర్లను కొన్ని గంటల సేపు నీళ్లలో నానబెట్టుకుంటే చాలు అర గంటలో నోరూరించే గారెలు చేసేయొచ్చు. చికెన్ పులుసు, చేపల పులుసులోకి ఇవి ఎంతో బాగుంటాయి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పెసరపప్పు - 1.5 కప్పు
- అల్లం - చిన్న ముక్క
- ఉల్లిపాయ - 2
- పచ్చిమిర్చి - 4
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- సోంపు - 1 టీ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- నూనె - డీప్ ఫ్రై కోసం
ఇలా ట్రై చేయండి :
- ముందుగా పెసర్లు నానబెట్టుకుని అందులో కొన్ని పక్కన పెట్టి మిక్సీ పట్టుకోవాలి.
- పెసర గారెల్లోకి జీలకర్రతో పాటు కాస్త సోంపు వేస్తే ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది.
- మంట మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కాల్చుకుంటే లోపలి వరకు చక్కగా ఉడుకుతాయి.
తయారీ విధానం :
- ముందుగా పెసర్లు లేదా పొట్టు పెసర పప్పును కనీసం 3 నుంచి 4 గంటలు నానబెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత నీళ్లు లేకుండా వడబోసుకుని కాసేపు పక్కన పెట్టుకుని అందులో పావు కప్పు వరకు పక్కన పెట్టుకుని మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మొత్తం ఒకే సారి కాకుండా కొద్ది కొద్దిగా గ్రైండ్ చేసుకోవడం వల్ల అంతా సమంగా ఉంటుంది.
- ఇపుడు మిక్సీ జార్లో పచ్చి మిర్చి, అల్లం ముక్కలు, సోంపు, జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుని బాగా గ్రైండ్ చేయాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ పేస్ట్ ముందుగా గ్రైండ్ చేసిన పెసర్ల పిండిలో వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ముందుగా పక్కన పెట్టుకున్న పావు కప్పు పెసర్లు, కొత్తమీర తరుగు కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి.
- గారెల కోసం బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత పొయ్యిపై కడాయి పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా నూనె పోసుకుని హై ఫ్లేమ్లో వేడి చేయాలి. ఈ లోగా కొద్ది కొద్దిగా పిండిని చేతుల్లోకి లేదా ఒక తడి క్లాత్ పై వేసుకుంటూ గారెలు చేసుకోవాలి. చేసినవి చేసినట్లుగానే వేడి వేడి నూనెలో వేసుకోవాలి. మంట మీడియం ప్లేమ్లో పెట్టుకుని రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లోనే వేయిస్తే పై పొర మాడిపోయి గారెల లోపల పచ్చి పచ్చిగా ఉంటాయి. ఈ గారెలు టమోటా లేదా అల్లం చట్నీలోకి అద్భుతంగా ఉంటాయి.
