సంక్రాంతి స్పెషల్ "గోధుమ పిండి, మెంతి ఆకు చెక్కలు" - పిండి వంటకాల్లో సింపుల్ స్నాక్!
అద్దిరిపోయే స్నాక్ గోధుమ పిండి చెక్కలు - సింపుల్గా ఇలా ట్రై చేయండి!
sankranti_special_food_items (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 2:17 PM IST
sankranti special food items in andhra : సంక్రాంతి పండక్కి కొత్తగా ఇలాంటి స్నాక్స్ ట్రై చేయండి. అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా చేసుకునే ఈ స్నాక్ చాలా రుచిగా కరకరలాడుతుంది. జంతికలు, చెక్కలకు బదులు గోధుమ పిండి, మెంతి ఆకుతో కొత్తగా ఇలా ట్రై చేశారంటే ఆ టేస్ట్కు ప్రతి ఒక్కరూ ఫిదా అవుతారు.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నెయ్యి - 1 స్పూన్
- మెంతి ఆకు - 2 కట్టలు
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- గోధుమ పిండి - 1 కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- పసుపు - పావు స్పూన్
- జీలకర్ర పొడి - అర స్పూన్
- మిరియాల పొడి - అర స్పూన్
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - అర స్పూన్
- నువ్వులు - 1 స్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కడాయిలో 1 స్పూన్ నెయ్యి వేసుకుని శుభ్రం చేసుకున్న మెంతి ఆకు వేసుకుని మగ్గించాలి. ఆ తర్వాత గుప్పెడు కొత్తిమీర సన్నగా తరిగి వేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో కాస్త స్మోకీ ఫ్లేవర్ వచ్చే వరకు ప్రై చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో 1 కప్పు గోధుమ పిండి, 1 టేబుల్ స్పూన్ బొంబాయి రవ్వ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత వేయించి తీసుకున్న మెంతి, కొత్తిమీర ఆకు కూడా వేసుకుని స్పూన్తో కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేడి చేసి వేసుకోవాలి. ఇంగువ కూడా వేసి కలుపుకుని ఆ తర్వాత కరివేపాకు సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసి కలపాలి. ఇపుడు పిండి మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి. నీళ్లేమీ పోయకుండానే అన్ని పదార్థాలు మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత పసుపు, జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, నువ్వులు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకుని కలపాలి. చివరగా కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. బాగా మర్దనా చేస్తూ కలపడం వల్ల ఎక్కువగా నీళ్లు అవసరం ఉండదు. నీళ్లు మరీ ఎక్కువైతే పిండి పలుచగా మారిపోతుంది. ఇపుడు మూత పెట్టుకుని 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు చపాతీ పీట పై కొద్దిగా పొడి పిండి చల్లుకుని రెడీ చేసుకున్న పిండిని చిన్న చిన్న ముద్దలుగా చేసుకుని పొడిపిండిలో డిప్ చేసుకుని పూరీల్లాగా వత్తుకోవాలి. వత్తుకున్న తర్వాత ఫోర్క్ తీసుకుని గాట్లు పెట్టుకుని తీసుకోవాలి. గాట్లు పెట్టడం వల్ల కరకరలాడుతుంటాయి. లేదంటే పొంగి మెత్తగా అనిపిస్తాయి.
- ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న చెక్కల్లాగా గ్లాసు లేదా ఏదైనా అచ్చుతో కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న చెక్కలను డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇపుడు కడాయిలో డీప్ ప్రైకి సరిపడా నూనె పోసుకుని హై ఫ్లేమ్లో వేడెక్కించిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లోకి టర్న్ చేసుకుని రెడీ చేసుకున్న చెక్కలను రెండు వైపులా కాల్చి తీసుకోవాలి.
