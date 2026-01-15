ETV Bharat / offbeat

"స్వీట్ సంక్రాంతి 2026"! - ఈ లడ్డూ ట్రై చేశారంటే మర్చిపోలేని పండగే!

ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలు చాలు - సింపుల్​గా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి!

sankranti_2026
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 10:15 AM IST

2 Min Read
SANKRANTI 2026 : పిండి వంటకాల్లేకుండా సంక్రాంతిని అస్సలు ఊహించలేం. 'సంక్రాంతి అంటేనే పిండి వంటకాలు' అన్నట్లుగా ఉంటుంది పల్లెల్లో వాతావరణం. పండక్కి వారం రోజులు ముందుగానే తయారీ ప్రారంభిస్తారు. జంతికలు, అరిసెలు, లడ్డూలు! ఇలా చెప్పుకొంటూ పోతే లిస్టు చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. మరి అలాంటి జాబితాలో ఈ లడ్డూను కూడా చేర్చండి. సింపుల్​గా ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే ట్రై చేసి చూడండి.

sankranti_2026

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • శనగపిండి - పావు కేజీ
  • నూనె - డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా
  • పంచదార - 2 కప్పులు
  • ఉప్పు - చిటికెడు
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • ఫుడ్ కలర్ - కొద్దిగా
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీడిపప్పు - 12
  • సీడ్స్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
sankranti_2026

ఈ స్టెప్స్ ట్రై చేయండి

  1. ముందుగా శనగపిండి కలిపి బూందీ తయారు చేసుకోవాలి.
  2. చక్కెర, నిమ్మరసంతో లిక్విడ్ గ్లూకోజ్ రెడీ చేసుకోవాలి.
  3. చక్కెర పాకం తయారు చేసుకోవాలి.
  4. చక్కెర పాకంలో బూందీ సహా లిక్విడ్ గ్లూకోజ్, డ్రై ఫ్రూట్స్ కలిపి లడ్డూ చుట్టుకోవాలి.
sankranti_2026

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా బూందీ తయారు చేయడానికి పావు కేజీ శనగపిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి. ఈ పిండిలోకి నీళ్లు పోసుకుని బ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. విస్కర్​తో బాగా కలపడం వల్ల పిండి ఉండలు కట్టకుండా ఉంటుంది. ఇలా దోసె పిండి టెక్చర్​ వచ్చే వరకు నీళ్లు పోసుకుని కలుపుకొంటే చాలు. ఇపుడు కడాయిలో డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా నూనె పోసుకుని బూందీ వేసుకోవాలి. ఇలా వేయించుకున్న బూందీని ఫ్రై చేసుకుని తీసుకోవాలి.
sankranti_2026
  • ఇపుడు లడ్డూ ఎన్నిరోజులైనా జ్యూసీగా, గట్టి పడకుండా ఉండడానికి స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టుకుని పావు కప్పు పంచదార అది మునిగిపోయే వరకు నీళ్లు పోసి కలుపుతూ మరిగించాలి. కొద్దిగా ఉప్పు, అర చెక్క నిమ్మరసం పిండుకుని మరిగిస్తే ఐదారు నిమిషాల్లో పాకం చిక్కబడుతుంది. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పాకాన్ని ఓ గిన్నెలో పోసి పక్కన పెట్టుకుంటే జెల్లీలాగా మారుతుంది.
sankranti_2026
  • ఇపుడు లడ్డూ పాకం కోసం స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని మిగిలిన పంచదార, 1.5 కప్పుల నీళ్లు పోసుకుని కరిగించుకోవాలి. పంచదార కరిగిన తర్వాత కలర్ కోసం కుంకుమ పువ్వు లేదా కలర్ వేసుకుని బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న బూందీ కూడా వేసి కలపాలి. మంట లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి. బూందీ పాకం పీల్చుకున్న తర్వాత కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుని కలపాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న లిక్విడ్ గ్లూకోజ్ వేసుకుని కలపాలి.
  • మరో నిమిషం పాటు కలిపి పక్కన పెట్టుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గోరు వెచ్చగా మారే వరకు వేచి చూసి ఆ తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్, సీడ్స్ (పుచ్చ గింజలు, ఇతర ఏవైనా) కలుపుకుని లడ్డూలు చుట్టుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న లడ్డూలు ఎంతో జ్యూసీగా, ఎన్ని రోజులైనా గట్టి పడకుండా నిల్వ ఉంటాయి.

