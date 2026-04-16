ETV Bharat / offbeat

ఉచితంగా పండ్ల మొక్కల పంపిణీ - సరఫరా, పెంపకం బాధ్యతలూ వారివే!

మొక్కల పెంపకం బాధ్యత తీసుకుంటున్న 'సంకల్పతరు' - రైతులకు ఏటా ఆదాయం!

sankalptaru_foundation
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 12:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sankalptaru Foundation : మీకు వ్యవసాయ భూమి ఉందా? పండ్ల మొక్కలు సాగు చేయాలనుకుంటున్నారా? మొక్కలు అందించడం మొదలుకుని అవి కాపుకొచ్చే వరకూ బాధ్యత తీసుకునే ఓ సంస్థ ఉందని తెలుసా? ఈ సంస్థ రైతులకు ఉచితంగా మొక్కలు అందిస్తుంది. కొబ్బరి, నిమ్మ, సపోటా, మామిడి! ఇలా పలు రకాల మొక్కలను సరఫరా చేస్తోంది సంకల్పతరు సంస్థ. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా ఈ సంస్థ ఇప్పటి వరకు ఏపీ, తెలంగాణల్లో 9వేల ఎకరాల్లో పండ్ల మొక్కలు అందించింది. దేశ వ్యాప్తంగా 30వేల మంది రైతులకు అండగా నిలిచింది. గూగుల్, అమెజాన్, కియా వంటి 1700 కార్పొరేట్‌ సంస్థల సహకారంతో రైతులకు "సంకల్పతరు ఫౌండేషన్‌" సాయం చేస్తోంది.

sankalptaru_foundation

పండ్ల తోటల పెంపకంలో ఎన్నో సవాళ్లుంటాయి. మేలు రకం మొక్కల ఎంపిక మొదలుకుని, భూసారానికి అనువైన వంగడాలు ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మధ్య మధ్యలో అక్కడక్కడా మొక్కలు ఎండిపోవడం, దిగుబడి వచ్చే వరకూ అవి నాణ్యమైనవేనా? కాదా! అనేది ప్రశ్నార్థకమే. ఇలా ఏళ్ల తరబడి శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. పంట చేతికందే వరకూ పెట్టుబడి ఖర్చులు అనేకం ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఓ ఐటీ ఉద్యోగి రైతులకు అండగా నిలుస్తున్నాడు. అపూర్వ భండారీ అనే సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగి 2009లో సంకల్పతరు అనే సంస్థని ప్రారంభించి రైతులకు మొక్కలు సరఫరా చేస్తున్నాడు. దాదాపు 1700 కార్పొరేట్ సంస్థలు ఈ ఫౌండేషన్​కు సహకారం అందిస్తున్నాయి. అందులో గూగుల్, అమెజాన్, టీసీఎస్, కియా, ఫ్లిప్‌కార్ట్, ఎస్‌బీఐ, యాక్సెంచర్, మైక్రోసాఫ్ట్, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ వంటివి ఉన్నాయి. పచ్చదనం పెంచడంతోపాటు ప్రజలకు ఆహారభద్రత కల్పించడమే లక్ష్యంగా సంకల్పతరు పనిచేస్తోంది.

సంకల్పతరు తన సేవలకు ఏపీ, తెలంగాణకు పరిమితం చేయలేదు! దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలకూ సేవలు విస్తరించింది. రైతులు ఏర్పాట్లు చేసుకుంటే చాలు! కోరిన మొక్కలను ఇవ్వడంతో పాటు వాటిని సరఫరా చేయడం కూడా బాధ్యతగా చేపట్టింది. తోటల వరకూ ఉచితంగా తీసుకువెళ్లి నాటిస్తుంది. అంతేగాకుండా మొక్కల పెంపకంలో సలహాలు, సూచనలు అందిస్తుంది. మొక్కలు కాపుకొచ్చే వరకూ బాధ్యత తీసుకుంటుంది. మధ్యలో పాడైన మొక్కల స్థానంలో కొత్తవి నాటించడంతో పాటు సంరక్షణ చర్యలు చేపడుతుంది.

కోరిన మొక్కలు పంపిణీ

రైతులు ఏ రకం పండ్ల మొక్కలు కోరుకున్నా ఉచితంగా అందిస్తామని అపూర్వ భండారీ తెలిపారు. కడియం, సంగారెడ్డిలోని నర్సరీలతో ఒప్పందాలు చేసుకుని మొక్కలను సరఫరా చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. అందులో ముఖ్యంగా సీతాఫలం, కొబ్బరి, మామిడి, జామ వంటి 25 రకాల నాణ్యమైన పండ్లమొక్కలని అందించి, ప్రతి మొక్కనూ జియోట్యాగ్‌చేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఈ సమాచారం వల్ల తమకు ఆర్థిక సాయం అందించిన కంపెనీలు మొక్కల వివరాలు, వాటి ఎదుగుదలను సైతం ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించే వీలుంటుందన్నారు.

21ఏళ్లపాటు డబ్బులు

రైతులు కోరుకుంటే చెట్ల వయసు ఆధారంగా కార్పొరేట్‌ సంస్థల నుంచి కార్బన్‌ క్రెడిట్స్‌ రూపంలో డబ్బు అందిస్తామని అపూర్వభండారీ వెల్లడించారు. కొన్నేళ్ల పాటు మొక్కలను నరికివేయకుండా ఉంటామని రైతులు ఒప్పందం చేసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నారు. తద్వారా ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కో చెట్టుకు 140 రూపాయల చొప్పున 21 ఏళ్లపాటు డబ్బులిస్తామని చెప్పారు. లద్దాఖ్‌లో ఆపిల్‌, రాజస్థాన్‌లోని దానిమ్మ, నిమ్మ, నాగ్‌పూర్‌లో నారింజ రైతులు ఇలాంటి ఒప్పందం కుదుర్చుకుని కార్బన్ క్రెడిట్స్ పొందుతున్నారని తెలిపారు. రైతులకు ఏటా కోటి మొక్కలవరకూ అందించడంతో పాటు సాగు సౌకర్యాలు పెరిగేలా చెక్ డ్యాంల నిర్మాణం సైతం చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు.

రైతులకే కాదు! అపార్ట్​మెంట్లకు సైతం​

రైతులకు మాత్రమే కాకుండా పెద్దపెద్ద అపార్ట్‌మెంట్‌, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, కళాశాలలు, స్కూళ్లలోనూ మొక్కలు నాటేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని సంకల్ప్​తరు వెల్లడించింది. స్థలం చూపిస్తే మొక్కలు నాటి, కంచె ఏర్పాటు చేసి డ్రిప్ పద్ధతిలో నీరు, ఎరువు అందిస్తామని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో మొయినాబాద్, మేడ్చల్, శామిర్‌పేట్‌ ప్రాంతాల్లో వంద ఎకరాల్లో మియావాకీ (దట్టమైన అడవులు) అడవులు, పండ్లతోటలను అభివృద్ధి చేశామని తెలిపారు.

మీకూ అవకాశం!

సంకల్పతరు ఫౌండేషన్ చేస్తున్న సాయంలో ఎవరైనా భాగస్వామ్యం కావచ్చు. కార్పొరేట్ సంస్థలే కాకుండా వ్యక్తిగతంగానూ సాయం అందించే అవకాశం ఉంది. పుట్టినరోజు, పెళ్లిరోజు లేదా ఎవరి జ్ఞాపకంగానైనా ఈ మొక్కలని అందించే వీలుంది. యాప్‌లోకి వెళ్లి రూ.150 చెల్లిస్తే ఒక్క మొక్కను విరాళం అందించినట్టే అని సంకల్పతరు ప్రతినిధులు వెల్లడించారు.

TAGGED:

SANKALPTARU FOUNDATION
CARBON CREDITS IN INDIA
SANKALPTARU FOUNDATION ADDRESS
సంకల్పతరు ఫౌండేషన్ ఉచిత మొక్కలు
FREE PLANTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.