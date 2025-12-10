టమాటా కర్రీతో క్రిస్పీ "శాండ్విచ్" - అప్పటి కప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!
- సరికొత్తగా టేస్టీ శాండ్విచ్ - పనీర్, చీజ్ వంటివి అవసరం లేదు - ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలు చాలు!
Published : December 10, 2025 at 2:17 PM IST
Sandwich with Tomato Curry: పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ఇష్టంగా తినే ఫాస్ట్ఫుడ్ ఐటమ్స్లో శాండ్విచ్ కూడా ఒకటి. పైన క్రంచీగా, లోపల జ్యూసీగా ఉండే శాండ్విచ్ను టమాటా సాస్తో తింటే వచ్చే కిక్కే వేరు. అందుకే చాలా మంది దీనిని ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే శాండ్విచ్ను కూడా చాలా మంది ఎన్నో రకాలుగా చేస్తుంటారు.
మరి మీరు ఎప్పుడైనా టమాటా కర్రీ కాంబోలో శాండ్విచ్ తిన్నారా? లేదంటే ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. చీజ్, పనీర్ వంటివన్నీ లేకుండా కేవలం ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతో చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని టమాటా కర్రీ శాండ్విచ్ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉల్లిపాయలు - 2
- టమాటాలు - 3
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి -1 టీస్పూన్
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- చాట్ మసాలా - అర టీస్పూన్
- గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- టమాటా కెచప్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- రెడ్ చిల్లీ సాస్ - అర టేబుల్స్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, కొత్తిమీర తరుగును వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
- ఉల్లిపాయలు మగ్గి లైట్గా కలర్ మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేలా కలుపుతూ మగ్గించాలి.
- అల్లం వేగాక టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ మగ్గించాలి.
- టమాటాలు మెత్తగా ఉడికినాక కారం, ధనియాల పొడి, పసుపు, చాట్ మసాలా, గరం మసాలా, ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత టమాటా కెచప్, రెడ్ చిల్లీ సాస్, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు మగ్గించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఓ బ్రెడ్ స్లైస్ మీద ఈ కర్రీని కొద్దిగా ఉంచి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం మరో బ్రెడ్ స్లైస్ పెట్టి క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఇలానే మీకు ఎన్ని శాండివిచ్లు కావాలనుకుంటే అన్ని బ్రెడ్ స్లైస్లు యూజ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గ్రిల్ పాన్ లేదా దోశ పెనం పెట్టి కొద్దిగా బటర్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో బ్రెడ్ స్లైస్లు ఉంచి రెండు వైపులా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకుని ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- ఇలా అన్నింటిని ప్రిపేర్ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టమాటా కర్రీతో శాండ్విచ్ రెడీ.
