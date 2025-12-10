ETV Bharat / offbeat

టమాటా కర్రీతో క్రిస్పీ "శాండ్​విచ్​" - అప్పటి కప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది!

- సరికొత్తగా టేస్టీ శాండ్​విచ్​ - పనీర్​, చీజ్​ వంటివి అవసరం లేదు - ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలు చాలు!

Sandwich with Tomato Curry
Sandwich with Tomato Curry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 2:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sandwich with Tomato Curry: పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ఇష్టంగా తినే ఫాస్ట్​ఫుడ్​ ఐటమ్స్​లో శాండ్​విచ్​ కూడా ఒకటి. పైన క్రంచీగా, లోపల జ్యూసీగా ఉండే శాండ్​విచ్​ను టమాటా సాస్​తో తింటే వచ్చే కిక్కే వేరు. అందుకే చాలా మంది దీనిని ఇష్టంగా తింటుంటారు. అయితే శాండ్​విచ్​ను కూడా చాలా మంది ఎన్నో రకాలుగా చేస్తుంటారు.

మరి మీరు ఎప్పుడైనా టమాటా కర్రీ కాంబోలో శాండ్విచ్ తిన్నారా? లేదంటే ఓసారి ట్రై చేయండి. సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. చీజ్​, పనీర్​ వంటివన్నీ లేకుండా కేవలం ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతో చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని టమాటా కర్రీ శాండ్​విచ్​ ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Sandwich with Tomato Curry
టమాటాలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూనె - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • టమాటాలు - 3
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి -1 టీస్పూన్​
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • చాట్​ మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • టమాటా కెచప్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • రెడ్​ చిల్లీ సాస్​ - అర టేబుల్​స్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Sandwich with Tomato Curry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఉల్లిపాయలు, టమాటాలు, కొత్తిమీర తరుగును వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలుపుతూ మగ్గించుకోవాలి.
  • ఉల్లిపాయలు మగ్గి లైట్​గా కలర్​ మారినాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేలా కలుపుతూ మగ్గించాలి.
Sandwich with Tomato Curry
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • అల్లం వేగాక టమాటా ముక్కలు వేసి కలిపి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ మగ్గించాలి.
  • టమాటాలు మెత్తగా ఉడికినాక కారం, ధనియాల పొడి, పసుపు, చాట్​ మసాలా, గరం మసాలా, ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలిన తర్వాత టమాటా కెచప్​, రెడ్​ చిల్లీ సాస్​, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు మగ్గించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసుకోవాలి.
Sandwich with Tomato Curry
సాస్​లు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు ఓ బ్రెడ్​ స్లైస్​ మీద ఈ కర్రీని కొద్దిగా ఉంచి మొత్తం స్ప్రెడ్​ చేసుకోవాలి. అనంతరం మరో బ్రెడ్​ స్లైస్​ పెట్టి క్లోజ్​ చేసుకోవాలి. ఇలానే మీకు ఎన్ని శాండివిచ్​లు కావాలనుకుంటే అన్ని బ్రెడ్​ స్లైస్​లు యూజ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గ్రిల్​ పాన్​ లేదా దోశ పెనం పెట్టి కొద్దిగా బటర్​ అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో బ్రెడ్​ స్లైస్​లు ఉంచి రెండు వైపులా గోల్డెన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకుని ప్లేట్​లోకి సర్వ్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇలా అన్నింటిని ప్రిపేర్​ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే టమాటా కర్రీతో శాండ్​విచ్​ రెడీ.
Sandwich with Tomato Curry
టమాటా కర్రీతో శాండ్​విచ్​ (ETV Bharat)

అప్పడాలతో "ఉల్లిపాయ పులుసు" - అమ్మమ్మల పద్ధతిలో భలే కమ్మగా!

ఆలూతో అద్దిరిపోయే "బ్రేక్​ఫాస్ట్ రెసిపీ" - నిమిషాల్లోనే రెడీ! - టేస్ట్ సూపర్!

TAGGED:

TOMATO CURRY SANDWICH
SANDWICH WITH TOMATO CURRY
టమాటా కర్రీతో శాండ్​విచ్​ రెసిపీ
SANDWICH RECIPE MAKING
SANDWICH WITH TOMATO CURRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.