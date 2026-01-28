లంచ్బాక్స్ల్లోకి అద్దిరిపోయే "సాంబార్ రెసిపీ" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - మెతుకు మిగలదు!
-లంచ్ బాక్స్ల్లోకి అన్నం, కూర అంటూ సెపరేట్గా వండుతున్నారా? - ఇలా ఓసారి సాంబార్ రైస్ ట్రై చేయండి!
Published : January 28, 2026 at 9:56 AM IST
Sambar Rice in Easy Way: స్కూల్కు వెళ్లే పిల్లలకు, ఆఫీసులకు వెళ్లే పెద్దలకు లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేయడమంటే కత్తి మీద సాము లాంటిది. టిఫెన్ చేయడంతో పాటు అన్నం, కూర సెపరేట్గా వండాలి. ఒక్కోసారి కూరలు చేయడానికి టైమ్ సరిపోక పచ్చడితో సరిపెడుతుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ టెన్షన్ లేకుండా చాలా అంటే చాలా ఈజీగా చేసుకునేలా ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే సాంబార్ రైస్. పప్పు, బియ్యం, ఇతర కూరగాయలు వేసి చేసుకునే ఈ రెసిపీ సూపర్గా ఉంటుంది. ఒక్కసారి తయారు చేసుకుంటే వీలున్నప్పుడల్లా చేసుకుంటుంటారు. లంచ్లోకి మాత్రమే కాకుండా డిన్నర్ టైమ్లో కూడా దీనిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా సాంబార్ రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బియ్యం - 1 కప్పు
- కందిపప్పు - 1 కప్పు
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్
- క్యారెట్ - 1
- ఆలుగడ్డ - 1
- పచ్చి బఠాణీ - పావు కప్పు
- నూనె - 3 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 3
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- టమాటా - 1
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కారం - 2 టీస్పూన్లు
- సాంబార్ పొడి - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- కుక్కర్ గిన్నెలోకి బియ్యం, కందిపప్పు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం 2 కప్పుల కొలతకు ఆరు కప్పుల నీరు పోసి మూత పెట్టాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ గిన్నె ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్లో మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని అది మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి నాననివ్వాలి. ఈలోపు ఆలూ, క్యారెట్పై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చిలను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. నానిన చింతపండును గట్టిగా పిండి గుజ్జు తీసి పక్కన ఉంచాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి అన్నాన్ని గరిటెతో కలుపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిట్లనివ్వాలి. ఇవి వేగాక దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరో నిమిషం ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- వెల్లుల్లి లైట్గా వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఇంగువ వేసి వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు వేగినాక కరివేపాకు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి.
- అనంతరం టమాటా, క్యారెట్, ఆలూ, పచ్చి బఠాణీ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించాలి.
- కూరగాయలు ముక్కలు సగం మేర ఉడికినాక కారం వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి. ఆ తర్వాత చింతపండు గుజ్జు, రెండున్నర గ్లాసుల నీరు పోసి కలిపి ఉప్పు చెక్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత సాంబార్ పొడి వేసి కలిపి మూత పెట్టి మరిగించాలి. చింతపండు నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు కుక్ చేసిన రైస్ను వేసి ఉండలు లేకుండా అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- రైస్ను అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సాంబార్ రైస్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బియ్యం ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో కందిపప్పు, నీళ్లు తీసుకోవాలి. మీకు అన్నం మరీ మెత్తగా ఉడకాలంటే నాలుగు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించి తీసుకుంటే సరి.
- పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా కాలీఫ్లవర్, మునక్కాయలు, బీన్స్,సొరకాయ వంటి ఇతర కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
- నీళ్లను పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం కాకుండా మీ పులుపుకు తగినట్లుగా పోసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే సాంబార్ రైస్ మరీ పుల్లగా ఉన్న తినలేరు కాబట్టి కాస్త తగ్గించి తీసుకుంటే సరి.
