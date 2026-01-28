ETV Bharat / offbeat

లంచ్​బాక్స్​ల్లోకి అద్దిరిపోయే "సాంబార్​ రెసిపీ" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - మెతుకు మిగలదు!

-లంచ్​ బాక్స్​ల్లోకి అన్నం, కూర అంటూ సెపరేట్​గా వండుతున్నారా? - ఇలా ఓసారి సాంబార్​ రైస్​ ట్రై చేయండి!

Sambar Rice in Easy Way
Sambar Rice in Easy Way (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 28, 2026 at 9:56 AM IST

3 Min Read
Sambar Rice in Easy Way: స్కూల్​కు వెళ్లే పిల్లలకు, ఆఫీసులకు వెళ్లే పెద్దలకు లంచ్​ బాక్స్​ ప్రిపేర్​ చేయడమంటే కత్తి మీద సాము లాంటిది. టిఫెన్​ చేయడంతో పాటు అన్నం, కూర సెపరేట్​గా వండాలి. ఒక్కోసారి కూరలు చేయడానికి టైమ్​ సరిపోక పచ్చడితో సరిపెడుతుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ టెన్షన్​ లేకుండా చాలా అంటే చాలా ఈజీగా చేసుకునేలా ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే సాంబార్​ రైస్​. పప్పు, బియ్యం, ఇతర కూరగాయలు వేసి చేసుకునే ఈ రెసిపీ సూపర్​గా ఉంటుంది. ఒక్కసారి తయారు చేసుకుంటే వీలున్నప్పుడల్లా చేసుకుంటుంటారు. లంచ్​లోకి మాత్రమే కాకుండా డిన్నర్​ టైమ్​లో కూడా దీనిని ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా సాంబార్​ రైస్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Sambar Rice in Easy Way
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • కందిపప్పు - 1 కప్పు
  • చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్​
  • క్యారెట్​ - 1
  • ఆలుగడ్డ - 1
  • పచ్చి బఠాణీ - పావు కప్పు
  • నూనె - 3 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • టమాటా - 1
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కారం - 2 టీస్పూన్లు
  • సాంబార్​ పొడి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Sambar Rice in Easy Way
కందిపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • కుక్కర్​ గిన్నెలోకి బియ్యం, కందిపప్పు తీసుకుని రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం 2 కప్పుల కొలతకు ఆరు కప్పుల నీరు పోసి మూత పెట్టాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ గిన్నె ఉంచి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మూడు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు కుక్​ చేసి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈలోపు ఓ గిన్నెలోకి చింతపండు తీసుకుని అది మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసి నాననివ్వాలి. ఈలోపు ఆలూ, క్యారెట్​పై పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, టమాటా, పచ్చిమిర్చిలను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. నానిన చింతపండును గట్టిగా పిండి గుజ్జు తీసి పక్కన ఉంచాలి.
Sambar Rice in Easy Way
చింతపండు (Getty Images)
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయినాక మూత తీసి అన్నాన్ని గరిటెతో కలుపుకుని పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి చిట్లనివ్వాలి. ఇవి వేగాక దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మరో నిమిషం ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Sambar Rice in Easy Way
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • వెల్లుల్లి లైట్​గా వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఇంగువ వేసి వేయించాలి. ఉల్లిపాయలు వేగినాక కరివేపాకు వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి.
  • అనంతరం టమాటా, క్యారెట్​, ఆలూ, పచ్చి బఠాణీ, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో మగ్గించాలి.
  • కూరగాయలు ముక్కలు సగం మేర ఉడికినాక కారం వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి. ఆ తర్వాత చింతపండు గుజ్జు, రెండున్నర గ్లాసుల నీరు పోసి కలిపి ఉప్పు చెక్​ చేసుకోవాలి.
Sambar Rice in Easy Way
కూరగాయలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత సాంబార్​ పొడి వేసి కలిపి మూత పెట్టి మరిగించాలి. చింతపండు నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు కుక్​ చేసిన రైస్​ను వేసి ఉండలు లేకుండా అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • రైస్​ను అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకున్నాక మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్​లో ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సాంబార్​ రైస్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Sambar Rice in Easy Way
సాంబార్​ రెసిపీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • బియ్యం ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో కందిపప్పు, నీళ్లు తీసుకోవాలి. మీకు అన్నం మరీ మెత్తగా ఉడకాలంటే నాలుగు విజిల్స్​ వచ్చే వరకు ఉడికించి తీసుకుంటే సరి.
  • పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా కాలీఫ్లవర్​, మునక్కాయలు, బీన్స్​,సొరకాయ వంటి ఇతర కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు.
  • నీళ్లను పైన చెప్పిన కొలత ప్రకారం కాకుండా మీ పులుపుకు తగినట్లుగా పోసుకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే సాంబార్​ రైస్​ మరీ పుల్లగా ఉన్న తినలేరు కాబట్టి కాస్త తగ్గించి తీసుకుంటే సరి.

