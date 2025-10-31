హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో సర్వ్ చేసే "సాల్నా" - ఇంట్లోనే సింపుల్గా ఇలా చేసుకోవచ్చు!
ఘుమఘుమలాడే కర్ణాటక సాల్నా - చపాతీ, రోటీల్లోకి తింటుంటే 'ఆహా' అనాల్సిందే!
Karnataka Style Salna : చపాతీ, రోటీ, బగారా రైస్లోకి వేడి వేడిగా కుర్మా తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. కానీ, కర్ణాటక, తమిళనాడు స్టైల్లో చేసే సాల్నా రుచి ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ సాల్నాతో తింటే ఎప్పుడూ రెండు,మూడు చపాతీలు తినేవారు కూడా మరో రెండు ఎక్కువ తింటారంటే ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. ఎక్కువగా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో మాత్రమే కనిపించే ఈ సాల్నా ఇంట్లో కూడా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు.
కావలసిన పదార్థాలు :
- మసాలా పేస్ట్ కోసం
- చిన్న ఉల్లిపాయలు - 12
- గసగసాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీడిపప్పులు - 12
- సోంపు - 1 టీ స్పూన్
- కొబ్బరి - అర కప్పు
- దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు చెక్క
- మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
- యాలకులు - 2
షేర్వా కోసం :
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- దాల్చిన చెక్క - ఇంచు సైజు ముక్క
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- యాలకులు - 3
- లవంగాలు - 4
- జాపత్రి - కొద్దిగా
- అనాసపువ్వు - కొద్దిగా
- రాతిపువ్వు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయలు - 3
- పచ్చి మిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
- టొమాటోలు - 4
- ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
- పసుపు - అర టీ స్పూన్
- కారం - 2 టీ స్పూన్లు
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పుదీనా - 1 చిన్న కట్ట
- కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
- ఉప్పు - తగినంత
తయారీ విధానం :
- సాల్నా తయారీలో మసాలా పేస్ట్ టేస్ట్ చాలా ముఖ్యం అందుకే ముందుగా మసాలా పేస్ట్ తయారీ కోసం చిన్న ఉల్లిపాయలు మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి.
- నీళ్లలో 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకున్న గసగసాలు, జీడిపప్పులు, సోంపుతో పాటు కొబ్బరి, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, యాలకులు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్ చేసి తీసుకోవాలి. పేస్ట్ గట్టిగా అనిపిస్తే కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని చట్నీ టెక్చర్లో రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి. అర నిమిషం పాటు మసాలా దినుసులు వేయించిన తరువాత ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. 2 నిమిషాలు వేయించాక పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు కూడా వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టాలి.
- ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయాక టమోటా ముక్కలు, ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని కలపాలి. మూతపెట్టి 3 నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత కారం, ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి.
- ఇపుడు ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, గసగసాలు, జీడిపప్పు పేస్ట్ వేసి కలపాలి. గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని 10 నిమిషాలు సన్నటి మంటపై ఉడికిస్తే నూనె పైకి తేలుతుంది.
- ఈ సమయంలో కొద్దిగా కరివేపాకు, కసూరి మేతి వేసి మరో 3 నిమిషాలు మూతపెట్టి ఉడికించాలి. అంతే! ఘుమఘుమలాడే సాల్నా రెడీగా ఉంటుంది. ఈ సాల్నా చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
