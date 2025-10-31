ETV Bharat / offbeat

హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో సర్వ్ చేసే "సాల్నా" - ఇంట్లోనే సింపుల్​గా ఇలా చేసుకోవచ్చు!

ఘుమఘుమలాడే కర్ణాటక సాల్నా - చపాతీ, రోటీల్లోకి తింటుంటే 'ఆహా' అనాల్సిందే!

karnataka_style_salna
karnataka_style_salna (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 11:51 AM IST

Karnataka Style Salna : చపాతీ, రోటీ, బగారా రైస్​లోకి వేడి వేడిగా కుర్మా తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. కానీ, కర్ణాటక, తమిళనాడు స్టైల్​లో చేసే సాల్నా రుచి ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ సాల్నాతో తింటే ఎప్పుడూ రెండు,మూడు చపాతీలు తినేవారు కూడా మరో రెండు ఎక్కువ తింటారంటే ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. ఎక్కువగా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో మాత్రమే కనిపించే ఈ సాల్నా ఇంట్లో కూడా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు.

"అరటి పువ్వు కర్రీ" ఇంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చని తెలుసా? - చపాతీలు, రోటీల్లోకి అద్భుతమే!

karnataka_style_salna
karnataka_style_salna (Getty images)

కావలసిన పదార్థాలు :

  • మసాలా పేస్ట్ కోసం
  • చిన్న ఉల్లిపాయలు - 12
  • గసగసాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • జీడిపప్పులు - 12
  • సోంపు - 1 టీ స్పూన్
  • కొబ్బరి - అర కప్పు
  • దాల్చిన చెక్క - 1 ఇంచు చెక్క
  • మిరియాలు - 1 టీ స్పూన్
  • యాలకులు - 2
karnataka_style_salna
karnataka_style_salna (Getty images)

షేర్వా కోసం :

  • నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
  • దాల్చిన చెక్క - ఇంచు సైజు ముక్క
  • బిర్యానీ ఆకులు - 2
  • యాలకులు - 3
  • లవంగాలు - 4
  • జాపత్రి - కొద్దిగా
  • అనాసపువ్వు - కొద్దిగా
  • రాతిపువ్వు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయలు - 3
  • పచ్చి మిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టీ స్పూన్
  • టొమాటోలు - 4
  • ఉప్పు - 1 టీ స్పూన్
  • పసుపు - అర టీ స్పూన్
  • కారం - 2 టీ స్పూన్లు
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • పుదీనా - 1 చిన్న కట్ట
  • కొత్తిమీర - 1 చిన్న కట్ట
  • ఉప్పు - తగినంత
karnataka_style_salna
karnataka_style_salna (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • సాల్నా తయారీలో మసాలా పేస్ట్ టేస్ట్ చాలా ముఖ్యం అందుకే ముందుగా మసాలా పేస్ట్ తయారీ కోసం చిన్న ఉల్లిపాయలు మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • నీళ్లలో 10 నిమిషాలు నానబెట్టుకున్న గసగసాలు, జీడిపప్పులు, సోంపుతో పాటు కొబ్బరి, దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, యాలకులు వేసుకుని మెత్తని పేస్ట్ చేసి తీసుకోవాలి. పేస్ట్ గట్టిగా అనిపిస్తే కొన్ని నీళ్లు పోసుకుని చట్నీ టెక్చర్​లో రెడీ చేసుకోవాలి.
karnataka_style_salna
karnataka_style_salna (Getty images)
  • ఇపుడు స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మసాలా దినుసులు వేసుకోవాలి. అర నిమిషం పాటు మసాలా దినుసులు వేయించిన తరువాత ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. 2 నిమిషాలు వేయించాక పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు కూడా వేసుకుని కలిపి మూతపెట్టాలి.
  • ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని పచ్చివాసన పోయాక టమోటా ముక్కలు, ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని కలపాలి. మూతపెట్టి 3 నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాత కారం, ధనియాల పొడి వేసి కలపాలి.
karnataka_style_salna
karnataka_style_salna (Getty images)
  • ఇపుడు ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ, గసగసాలు, జీడిపప్పు పేస్ట్ వేసి కలపాలి. గ్రేవీకి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని 10 నిమిషాలు సన్నటి మంటపై ఉడికిస్తే నూనె పైకి తేలుతుంది.
  • ఈ సమయంలో కొద్దిగా కరివేపాకు, కసూరి మేతి వేసి మరో 3 నిమిషాలు మూతపెట్టి ఉడికించాలి. అంతే! ఘుమఘుమలాడే సాల్నా రెడీగా ఉంటుంది. ఈ సాల్నా చపాతీ, రోటీల్లోకి అద్భుతంగా ఉంటుంది.

