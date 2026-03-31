పులులు తిరిగే ప్రాంతంలో మూడు రోజుల జాతర - సాహసయాత్ర "సలేశ్వరం" వెళ్దామా!
నల్లమల అమ్రాబాద్ అటవీ ప్రాంతంలో సలేశ్వరం - ఏప్రిల్ 1నుంచి 3వరకు జాతర
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 10:33 AM IST
Saleshwaram Jatara 2026 : "సలేశ్వరం జాతర" పేరు వినగానే నల్లమల అడవులు, ఎత్తైన జలపాతం, ట్రెక్కింగ్, కాలినడకన ప్రయాణం గుర్తొస్తాయి. ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర పౌర్ణమి సందర్భంగా మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించే ఈ జాతరలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి లక్షలాదిగా భక్తులు పాల్గొంటుంటారు. సలేశ్వరం జాతర విశేషాలు, ఎలా వెళ్లాలి? అనే వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సలేశ్వరం నల్లమలలోని దట్టమైన అమ్రాబాద్ అటవీ ప్రాంతంలో ఉండే ఇరుకైన లోయ. దాదాపు వెయ్యి అడుగుల లోయలోకి దిగడం సాహసమే అని చెప్పుకోవచ్చు. సుమారు 200అడుగుల జలపాతం ఇక్కడ కనువిందు చేస్తుంది. పౌర్ణమి సందర్భంగా స్థానిక చెంచులు ఇక్కడ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. కేవలం మూడు రోజులు మాత్రమే అటవీ శాఖ అనుమతిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1 నుంచి 3 వరకు అనుమతులు వచ్చాయి. అభయారణ్యంలోని ఎత్తైన కొండలు, జాలువారే జలపాతాలు, పచ్చని ఇగురు తొడిగిన చెట్లు విశేషంగా ఆకర్షిస్తాయి. దారి పొడవునా నెమళ్లు, జింకలు, పలు రకాల అటవీ జంతువులు దర్శనమిస్తాయి. మనసును ఆహ్లాదరపరిచే ఈ యాత్రలో ఏటా లక్షలాదిగా పాల్గొంటారు.
ఎలా వెళ్లాలంటే
శ్రీశైలం మార్గంలో చెంచుపెంటల మీదుగా కొంత దూరం వాహనాల్లో, మరి కొంత దూరం కాలి నడకన ప్రయాణించాలి. కొండలు, గుట్టల మధ్య రాతి మార్గంలో దాదాపు 4కిలో మీటర్లు నడిస్తే క్షేత్రానికి చేరుకుంటారు. ముందుగా హైదరాబాద్-శ్రీశైలం హైవేపై అమ్రాబాద్ మండలంలోని మన్ననూరు నుంచి 15 కి.మీ. ప్రయాణించాలి. పర్హాబాద్ జంక్షన్ దగ్గర అటవీశాఖ అధికారుల అనుమతులతో వాహనాల్లో అడవిలోకి ప్రయాణించాలి. బైకులు, కార్లు, బస్సులు ఇతర వాహనాలను అనుమతిస్తారు. వాహనం ఆధారంగా నిర్ణయించిన ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. సలేశ్వరానికి 4కిలోమీటర్ల దూరంలో వాహనాలు నిలిపేస్తారు. అక్కడి నుంచి కాలినడకన వెళ్లాల్సిందే.
పూర్తిగా కాలినడకన వెళ్లాలంటే నాగర్కర్నూల్ జిల్లా బల్మూరు మండలంలోని అంబగిరి, లింగాల మండలం మీదుగా వెళ్లాలి. అప్పాయిపల్లి మీదుగా 30 కిలో మీటర్లు ప్రయాణించిన తర్వాత తాగునీటి వసతి ఉంటుంది. అక్కడ కొంత సమయం సేద తీరి మరో 20కిలోమీటర్లు నడకమార్గంలో వెళ్తే సలేశ్వరం క్షేత్రానికి చేరుకోవచ్చు.
దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో పులులు, వన్యమృగాల సంచారం ఉంటుంది. అవి దాడి చేయకుండా అటవీ శాఖ ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటుంది. భక్తుల సంచారం అధికంగా ఉండడంతో పులులు కూడా మరో ప్రాంతానికి వెళ్లిపోతాయి. భక్తులు "వస్తున్నాం లింగమయ్యా" అనే శివనామ స్మరణతో అడుగులు వేస్తుంటారు. మార్గం అంతా బండరాళ్ల మయం. పాదాలు అదుపు తప్పకుండా బ్యాలెన్స్ కోసం చేతి కర్రలు పట్టుకొని నడుస్తుంటారు.
గుహలో లింగమయ్య
సలేశ్వరం క్షేత్రంలో స్వామివారు రెండు సహజసిద్ధమైన గుహల్లో దర్శనమిస్తారు. పై గుహలో ప్రధాన దైవమైన లింగమయ్య కొలువుదీరగా, కింది గుహలో మరొక లింగం, ఆలయం ఎదుట గంగమ్మ, వీరభద్రుడి విగ్రహాలు భక్తులను ఆశీర్వదిస్తాయి. "విలువైన కానుకలేమీ అవసరం లేదు.. పవిత్రమైన ఆలోచనలతో కళ్లు మూసుకుని ఒక్కక్షణమైనా శివయ్యను ధ్యానిస్తే చాలు!" అని చెంచు పూజారులు చెప్తుంటారు.
ఇలా అస్సలు చేయకండి
జాతరలో పాల్గొనే భక్తులు అటవీ ప్రాంతాన్ని కలుషితం చేయొద్దని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్, చిప్స్ ప్యాకెట్లు, పాలిథిన్ కవర్లు తీసుకురావద్దని కోరుతున్నారు. ఒక వేళ తీసుకువస్తే వాటిని మార్గమధ్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక పాయింట్లలో వదిలేయాలని సూచిస్తున్నారు. అన్నదానం చేసే భక్తులు స్టీల్ పాత్రలు, పింగాణీ ప్లేట్లు, ఆకులతో తయారు చేసిన ప్లేట్లు మాత్రమే ఉపయోగించాలని కోరారు.
