సంక్రాంతి స్పెషల్: సజ్జపిండితో రుచికరమైన "మురుకులు" - పైన క్రిస్పీగా, లోపల గుల్లగా!
-సజ్జపిండితో చేసుకునే ఆరోగ్యకరమైన వంటకం - అప్పటికప్పుడు చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు!
Published : January 9, 2026 at 2:28 PM IST
Sajja Murukulu Recipe: సంక్రాంతి పండగ అంటే పిండి వంటలకు ఫేమస్. పండుగ వస్తుందంటే రకరకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. అందులో మెజార్టీ పీపుల్ మురుకులు/జంతికలు చేస్తుంటారు. అయితే చాలా మంది వీటిని శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, సగ్గుబియ్యం ఉపయోగించి రకరకాలుగా చేస్తుంటారు. కానీ చిరుధాన్యాల్లో ఒకటైన సజ్జలతో కూడా రుచికరమైన మురుకులు చేసుకోవచ్చు. సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. పైన క్రంచీగా, లోపల గుల్లగా ఉండి నూనె పీల్చకుండా చాలా అంటే చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి లేట్ చేయకుండా ఆరోగ్యకరమైన సజ్జలతో రుచికరమైన మురుకులు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- సజ్జ పిండి - 2 కప్పులు
- వాము - 1 టీస్పూన్
- కారం - 2 టీస్పూన్లు
- పసుపు - 1 టీస్పూన్
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- బియ్యప్పిండి - 4 టేబుల్స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా ఉప్పు
- వెన్న - 4 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా ఈ టేస్టీ అండ్ క్రిస్పీ మురుకుల కోసం సజ్జపిండిని జల్లించి తీసుకోవాలి.
- మిక్సింగ్ బౌల్లోకి సజ్జపిండిని తీసుకోవాలి. అందులోకి వామును నలిపి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి కారం, పసుపు, ఇంగువ, బియ్యప్పిండి, ఉప్పు, వెన్న వేసి పిండి మొత్తానికి కలిపేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- వెన్న మొత్తం పిండికి పట్టేలా కలుపుకున్నాక కొద్దిగా తీసుకుని ముద్దలాగా చేసుకోవాలి. పిండి పర్ఫెక్ట్ ముద్దలాగా రావాలి. ఒకవేళ అలా రాకపోతే మరికొంచెం వెన్న యాడ్ చేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఇలా పిండిని పర్ఫెక్ట్గా కలుపుకున్నాక కొద్దికొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటూ మరీ గట్టిగా కాకుండా కాస్త చపాతీ ముద్ద మాదిరి సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగేలోపు జంతికల గొట్టం తీసుకుని దాని లోపల కొద్దిగా నూనె రాయాలి. ఆపై ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండిని అందులో సరిపడా నింపాలి.
- నూనె హీట్ అయ్యాక పిండిని ఒత్తుకోవాలి. ఈ విధంగా వేసుకున్నాక వెంటనే కదపకుండా కాసేపు కాలనిచ్చి ఆపై అటు ఇటు తిప్పేసుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాల్చుకోవాలి.
- నూనెలో నురగలు తగ్గి జంతికలు క్రిస్పీగా కాలాక వాటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటే చాలు. అలానే పిండి మొత్తాన్ని రెడీ చేసుకోవాలి.
- ఇవి చల్లారాక ఏదైనా ఒక గాలి చొరబడని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సజ్జపిండితో కరకరలాడే "మురుకులు" తయారవుతాయి!
చిట్కాలు:
- సజ్జల్లో తెల్లవి, పచ్చవి రెండూ ఉంటాయి. అయితే ఈ రెసిపీ కోసం తెల్ల సజ్జలు వాడుకోవచ్చు. పచ్చ సజ్జలు కాస్త చేదుగా ఉంటాయి. ఒకవేళ మీకు కావాలనుకుంటే పచ్చ సజ్జల పిండిని వాడుకోవచ్చు.
- వెన్న లేకపోతే నూనె లేదా నెయ్యిని వేడి చేసుకుని పిండి మిశ్రమంలో వేసి చేతితో రబ్ చేస్తూ పిండి మొత్తం కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా మురుకులు గుల్లగా, క్రిస్పీగా వస్తాయని గుర్తుంచుకోవాలి.
- పిండిని చపాతీ ముద్దలా కలుపుకోవాలి. అయితే, పిండి కన్సిస్టెన్సీ మరీ గట్టిగా కాకుండా కాస్త లూజ్గానే ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి. అప్పుడే ఈజీగా ప్రెస్ చేసుకోవడానికి వస్తాయి.
