సజ్జలతో అద్దిరిపోయే "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, లంచ్​, డిన్నర్​లకు పర్ఫెక్ట్​!

- నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

Sajja Masala Khichidi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 3, 2025 at 2:44 PM IST

3 Min Read
Sajja Masala Khichidi: ఆరోగ్యకరమైన చిరుధాన్యాలో సజ్జలు ఒకటి. ఇవి చూడటానికి జొన్నలుగా కనిపించినా వాటి రుచి వేరే. ఇందులో ప్రొటీన్, ఫైబర్, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్, ఐరన్, జింక్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే చాలా మంది ప్రస్తుతం వీటిని తమ డైట్​లో చేర్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సజ్జలతో ఇడ్లీలు, రొట్టెలు వంటివి చేస్తుంటారు.

కానీ సజ్జలతో రుచికరమైన మసాలా కిచిడీ చేసుకోవచ్చు. రకరకాల వెజిటేబుల్స్​ వేసే ఈ కిచిడీ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ రొటీన్​ వంటలు తినేవారు కాస్త కొత్తగా, నోటికి కమ్మగా, రుచికరంగా ఉండాలనుకుంటే ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి. కిర్రాక్​ ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా సజ్జలతో మసాలా కిచిడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

సజ్జలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • సజ్జలు - అర కప్పు
  • పెసరపప్పు - అర కప్పు
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • బిర్యానీ ఆకు - 1
  • ఉల్లిపాయ - 1 (మీడియం సైజ్​)
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • ఇంగువ - పావు టీస్పూన్​
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • క్యారెట్​ - 1
  • పచ్చి బఠాణీ - కొన్ని
  • ఆలుగడ్డ - 1
  • టమాటా - 1
  • ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • జీడిపప్పు - కొన్ని
పెసరపప్పు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి సజ్జలు తీసుకుని రెండు మూడుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం సరిపడా వాటర్​ పోసి సుమారు 8 గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
  • సజ్జలు నానినాక మరో గిన్నెలోకి పెసరపప్పు వేసి కడిగి కొన్ని నీళ్లు పోసి పక్కన ఉంచాలి.
  • ఈ కిచిడీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం క్యారెట్​, ఆలుగడ్డపై పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • అలాగే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాట కూడా ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
నెయ్యి (Getty Images)
  • సజ్జలు పూర్తిగా నానిన తర్వాత అందులోని నీటిని వంపేసి సజ్జలను మిక్సీజార్​లోకి వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో జీలకర్ర, బిర్యానీ ఆకు వేసి చిట్లనివ్వాలి.
  • అనంతరం కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
  • అల్లం పేస్ట్​ మగ్గినాక పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్​ ముక్కలు, బఠాణీ, టమాటా, ఆలు ముక్కలు వేసి కలిపి ఓ 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి.
కూరగాయలు (Getty Images)
  • ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి మగ్గించాలి.
  • మసాలాలు మగ్గిన తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన సజ్జ పిండి, నానబెట్టిన పెసరపప్పును నీళ్లు లేకుండా వేసి కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
  • అనంతరం మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్​లో మెత్తగా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఈలోపు మరో స్టవ్​ మీద చిన్న కడాయి పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో దోరగా వేయించుకోవాలి. జీడిపప్పులు వేగిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • సజ్జ మిశ్రమం మెత్తగా ఉడికి కాస్త జారుగా ఉన్నప్పుడు వేయించిన జీడిపప్పును నెయ్యితో సహా వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే సజ్జల మసాలా కిచిడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
మసాలా కిచిడీ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మీరు ఈ రెసిపీని చేసుకోవాలనుకున్న సమయాన్ని బట్టి సజ్జలను నానబెట్టుకోవాలి. ఉదయం చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే నానబెట్టాలి. అదే సాయంత్రం చేసుకోవాలనుకుంటే అదే రోజు మార్నింగ్​ సోక్​ చేస్తే సరి.
  • సజ్జలు ఉడకడానికి కాస్త టైమ్​ పడుతుంది. కాబట్టి ఎక్కువసేపు ఉడికించాలి. అలాగే కలుపుతూనే ఉండాలి. లేకుంటే అడుగు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది.
  • సజ్జ మిశ్రమం ఉడుకుతున్నప్పుడు గట్టిగా అనిపిస్తే మరికొన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి కాస్త జారుగా ఉడికించాలి.

