సజ్జలతో అద్దిరిపోయే "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్లకు పర్ఫెక్ట్!
- నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే రెసిపీ - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!
Published : December 3, 2025 at 2:44 PM IST
Sajja Masala Khichidi: ఆరోగ్యకరమైన చిరుధాన్యాలో సజ్జలు ఒకటి. ఇవి చూడటానికి జొన్నలుగా కనిపించినా వాటి రుచి వేరే. ఇందులో ప్రొటీన్, ఫైబర్, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్, ఐరన్, జింక్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే చాలా మంది ప్రస్తుతం వీటిని తమ డైట్లో చేర్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సజ్జలతో ఇడ్లీలు, రొట్టెలు వంటివి చేస్తుంటారు.
కానీ సజ్జలతో రుచికరమైన మసాలా కిచిడీ చేసుకోవచ్చు. రకరకాల వెజిటేబుల్స్ వేసే ఈ కిచిడీ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ రొటీన్ వంటలు తినేవారు కాస్త కొత్తగా, నోటికి కమ్మగా, రుచికరంగా ఉండాలనుకుంటే ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి. కిర్రాక్ ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా సజ్జలతో మసాలా కిచిడీ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- సజ్జలు - అర కప్పు
- పెసరపప్పు - అర కప్పు
- నెయ్యి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- ఉల్లిపాయ - 1 (మీడియం సైజ్)
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- ఇంగువ - పావు టీస్పూన్
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- క్యారెట్ - 1
- పచ్చి బఠాణీ - కొన్ని
- ఆలుగడ్డ - 1
- టమాటా - 1
- ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- జీడిపప్పు - కొన్ని
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి సజ్జలు తీసుకుని రెండు మూడుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం సరిపడా వాటర్ పోసి సుమారు 8 గంటల పాటు నానబెట్టాలి.
- సజ్జలు నానినాక మరో గిన్నెలోకి పెసరపప్పు వేసి కడిగి కొన్ని నీళ్లు పోసి పక్కన ఉంచాలి.
- ఈ కిచిడీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు రెడీ చేసుకోవాలి. అందుకోసం క్యారెట్, ఆలుగడ్డపై పొట్టు తీసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- అలాగే ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, టమాట కూడా ముక్కలుగా చేసుకోవాలి.
- సజ్జలు పూర్తిగా నానిన తర్వాత అందులోని నీటిని వంపేసి సజ్జలను మిక్సీజార్లోకి వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో జీలకర్ర, బిర్యానీ ఆకు వేసి చిట్లనివ్వాలి.
- అనంతరం కరివేపాకు, ఇంగువ వేసి మరో నిమిషం వేయించాలి. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేవరకు వేయించాలి.
- అల్లం పేస్ట్ మగ్గినాక పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్ ముక్కలు, బఠాణీ, టమాటా, ఆలు ముక్కలు వేసి కలిపి ఓ 5 నిమిషాల పాటు మగ్గించుకోవాలి.
- ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, పసుపు వేసి మగ్గించాలి.
- మసాలాలు మగ్గిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన సజ్జ పిండి, నానబెట్టిన పెసరపప్పును నీళ్లు లేకుండా వేసి కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఓ 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- అనంతరం మూత పెట్టి లో-ఫ్లేమ్లో మెత్తగా మధ్యమధ్యలో కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి.
- ఈలోపు మరో స్టవ్ మీద చిన్న కడాయి పెట్టి కొద్దిగా నెయ్యి, జీడిపప్పు పలుకులు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో దోరగా వేయించుకోవాలి. జీడిపప్పులు వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
- సజ్జ మిశ్రమం మెత్తగా ఉడికి కాస్త జారుగా ఉన్నప్పుడు వేయించిన జీడిపప్పును నెయ్యితో సహా వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో రుచికరంగా నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయే సజ్జల మసాలా కిచిడీ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మీరు ఈ రెసిపీని చేసుకోవాలనుకున్న సమయాన్ని బట్టి సజ్జలను నానబెట్టుకోవాలి. ఉదయం చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు రోజు రాత్రే నానబెట్టాలి. అదే సాయంత్రం చేసుకోవాలనుకుంటే అదే రోజు మార్నింగ్ సోక్ చేస్తే సరి.
- సజ్జలు ఉడకడానికి కాస్త టైమ్ పడుతుంది. కాబట్టి ఎక్కువసేపు ఉడికించాలి. అలాగే కలుపుతూనే ఉండాలి. లేకుంటే అడుగు పట్టే అవకాశం ఉంటుంది.
- సజ్జ మిశ్రమం ఉడుకుతున్నప్పుడు గట్టిగా అనిపిస్తే మరికొన్ని నీళ్లు పోసి కలిపి కాస్త జారుగా ఉడికించాలి.
