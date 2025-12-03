కుక్కర్లో "సగ్గుబియ్యం సూప్" - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
- సగ్గుబియ్యంతో పాయసం, కిచిడీ వంటివే చేస్తున్నారా? - ఇలా సూప్ చేసుకోండి, కిర్రాక్గా ఉంటుంది!
Published : December 3, 2025 at 2:05 PM IST
Saggubiyyam Veg Soup: చల్లటి క్లైమెట్లో వేడివేడి సూప్ తాగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు. అందుకే చలికాలం వచ్చిందంటే మెజార్టీ పీపుల్ టమాటా, క్యారెట్, బీట్రూట్, చికెన్ అంటూ రకరకాల సూప్లు తయారు చేసుకుని ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. అయితే మీకు తెలుసా? పాయసం కోసం ఉపయోగించే సగ్గుబియ్యంతో కూడా ఎంతో కమ్మని, రుచికరమైన సూప్ చేసుకోవచ్చు. కేవలం పావు గంటలో తయారవుతుంది. అది కూడా కుక్కర్లో! రకరకాల కూరగాయలు వేసి చేసే ఈ సూప్ ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే. మరి, లేట్ చేయకుండా సగ్గుబియ్యం సూప్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- సగ్గుబియ్యం - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం ముక్క - చిన్నది
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- నెయ్యి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
- క్యారెట్ - 1
- బీన్స్ - 4
- స్వీట్ కార్న్ - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- క్యాబేజీ తరుగు - కొద్దిగా
- మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- ఓ గిన్నెలోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి కుక్కర్లోకి వేసుకోవాలి.
- ఆపై అందులోకి సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, అర టీస్పూన్ ఉప్పు, అల్లం తరుగు వేసుకోవాలి. అనంతరం 4 కప్పుల నీరు పోసి మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- ఈలోపు క్యారెట్, బీన్స్, క్యాబేజీ వంటి కూరగాయలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- సగ్గుబియ్యం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి సగ్గుబియ్యాన్ని ఓసారి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో జీలకర్ర వేసి చిట్లనివ్వాలి.
- జీరా వేగాక క్యారెట్, బీన్స్, స్వీట్ కార్న్ గింజలు, క్యాబేజీ తురుము వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఓ 5 నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం కూరగాయ ముక్కల్లోకి ఉడికించిన సగ్గుబియ్యం మిశ్రమాన్ని వాటర్తో సహా వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి.
- సగ్గుబియ్యం మిశ్రమం కాస్త చిక్కబడిన తర్వాత పెరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సగ్గుబియ్యం సూప్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- సగ్గుబియ్యం నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు. కాబట్టి ఎక్కువ విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకుంటే మెత్తగా ఉడుకుతుంది.
- పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా క్యాప్సికం, బఠాణీ వంటివన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
- కూరగాయలను నూనెలో ఎక్కువ సేపు ఫ్రై చేయాల్సిన పనిలేదు. లైట్గా వేయించి ఉడికించుకుంటే సరి.
