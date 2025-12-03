ETV Bharat / offbeat

కుక్కర్​లో "సగ్గుబియ్యం సూప్​" - పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!

- సగ్గుబియ్యంతో పాయసం, కిచిడీ వంటివే చేస్తున్నారా? - ఇలా సూప్​ చేసుకోండి, కిర్రాక్​గా ఉంటుంది!

Saggubiyyam Veg Soup
Saggubiyyam Veg Soup (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 3, 2025 at 2:05 PM IST

2 Min Read
Saggubiyyam Veg Soup: చల్లటి క్లైమెట్​లో వేడివేడి సూప్​ తాగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు. అందుకే చలికాలం వచ్చిందంటే మెజార్టీ పీపుల్​ టమాటా, క్యారెట్​, బీట్​రూట్​, చికెన్​ అంటూ రకరకాల సూప్​లు తయారు చేసుకుని ఎంజాయ్​ చేస్తుంటారు. అయితే మీకు తెలుసా? పాయసం కోసం ఉపయోగించే సగ్గుబియ్యంతో కూడా ఎంతో కమ్మని, రుచికరమైన సూప్​ చేసుకోవచ్చు. కేవలం పావు గంటలో తయారవుతుంది. అది కూడా కుక్కర్​లో! రకరకాల కూరగాయలు వేసి చేసే ఈ సూప్​ ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే. మరి, లేట్​ చేయకుండా సగ్గుబియ్యం సూప్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Saggubiyyam Veg Soup
సగ్గుబియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • సగ్గుబియ్యం - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం ముక్క - చిన్నది
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • నెయ్యి - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్​
  • క్యారెట్​ - 1
  • బీన్స్​ - 4
  • స్వీట్​ కార్న్​ - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • క్యాబేజీ తరుగు - కొద్దిగా
  • మిరియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • పెరుగు - ముప్పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Saggubiyyam Veg Soup
పెరుగు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి సగ్గుబియ్యం తీసుకుని రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి కుక్కర్​లోకి వేసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులోకి సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, అర టీస్పూన్​ ఉప్పు, అల్లం తరుగు వేసుకోవాలి. అనంతరం 4 కప్పుల నీరు పోసి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కుక్కర్​ పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 విజిల్స్​ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
  • ఈలోపు క్యారెట్​, బీన్స్, క్యాబేజీ వంటి కూరగాయలను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • సగ్గుబియ్యం ఉడికిన తర్వాత స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి సగ్గుబియ్యాన్ని ఓసారి కలిపి పక్కన ఉంచాలి.
Saggubiyyam Veg Soup
పచ్చిమిర్చి - అల్లం (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నెయ్యి పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నెయ్యిలో జీలకర్ర వేసి చిట్లనివ్వాలి.
  • జీరా వేగాక క్యారెట్​, బీన్స్​, స్వీట్​ కార్న్​ గింజలు, క్యాబేజీ తురుము వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఓ 5 నిమిషాలు కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం కూరగాయ ముక్కల్లోకి ఉడికించిన సగ్గుబియ్యం మిశ్రమాన్ని వాటర్​తో సహా వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మంటను లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి.
Saggubiyyam Veg Soup
కూరగాయలు (Getty Images)
  • ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • సగ్గుబియ్యం మిశ్రమం కాస్త చిక్కబడిన తర్వాత పెరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సగ్గుబియ్యం సూప్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Saggubiyyam Veg Soup
సగ్గుబియ్యం సూప్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • సగ్గుబియ్యం నానబెట్టాల్సిన పనిలేదు. కాబట్టి ఎక్కువ విజిల్స్​ వచ్చే వరకు కుక్​ చేసుకుంటే మెత్తగా ఉడుకుతుంది.
  • పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా క్యాప్సికం, బఠాణీ వంటివన్నీ యాడ్​ చేసుకోవచ్చు.
  • కూరగాయలను నూనెలో ఎక్కువ సేపు ఫ్రై చేయాల్సిన పనిలేదు. లైట్​గా వేయించి ఉడికించుకుంటే సరి.

